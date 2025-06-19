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19 June 2025

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik (Video)

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Egemenoglu

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Egemenoglu is one of the largest full-service law firms in Turkey, advising market-leading clients since 1968. Egemenoğlu who is proud to hold many national and international clients from different sectors, is appreciated by both his clients and the Turkish legal market with his fast, practical, rigorous and solution-oriented work in a wide range of fields of expertise. Egemenoğlu has been considered worthy of various rankings by the world’s most leading and esteemed rating institutions and legal guides. We have been ranked as Recognized in “Project and Finance” and “Mergers and Acquisitions” areas by IFLR 1000. We also take place among the top- tier law firms of Turkey at the rankings of Legal 500, at which world’s best law firms are regarded, in “Employment Law” and “Real Estate / Construction” areas. Also our firm is regarded as significant by Chambers& Partners in “Employment Law” area as well.
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Sevgili izleyicilerimiz bugün çok değerli konuğum Sayın Özkan Yıldırım'la birlikte Türkiye'deki aile şirketlerine göz atıyor olacağız özellikle aile şirketlerinin...
Turkey Corporate/Commercial Law
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Sevgili izleyicilerimiz bugün çok değerli konuğum Sayın Özkan Yıldırım'la birlikte Türkiye'deki aile şirketlerine göz atıyor olacağız özellikle aile şirketlerinin aktarım süreçleri nesillerarası devamlılığı ve kurumsallaşma üzerine biraz sohbetleneceğiz çok değerli konuğum e PWC Deloit ve Pepsi Co gibi çok değerli şirketlerde çok önemli projelerle.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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