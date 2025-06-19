Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik (Video)

Sevgili izleyicilerimiz bugün çok değerli konuğum Sayın Özkan Yıldırım'la birlikte Türkiye'deki aile şirketlerine göz atıyor olacağız özellikle aile şirketlerinin aktarım süreçleri nesillerarası devamlılığı ve kurumsallaşma üzerine biraz sohbetleneceğiz çok değerli konuğum e PWC Deloit ve Pepsi Co gibi çok değerli şirketlerde çok önemli projelerle.
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