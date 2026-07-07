Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Değişiklikleri

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1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Anılan yönetmelik, hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan reklamlar, çevresel beyanlar, indirimli satışlar ve tüketici değerlendirmeleri gibi güncel birçok alanda önemli değişiklikler getirmektedir.

Öne çıkan düzenlemeler

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne (“ Yönetmelik ”) “Hedefli reklamcılık” başlıklı yeni 25/A maddesi eklenmiş ve hedefli reklamcılığın, reklamın hangi kriterler kullanılarak ilgili tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgilerin tüketiciye sunulması koşuluyla gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ayrıca tüketicinin çocuk olduğunun bilindiği veya makul olarak bilinmesinin beklendiği durumlarda, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanmıştır.

”) “Hedefli reklamcılık” başlıklı yeni 25/A maddesi eklenmiş ve hedefli reklamcılığın, reklamın hangi kriterler kullanılarak ilgili tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgilerin tüketiciye sunulması koşuluyla gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ayrıca tüketicinin çocuk olduğunun bilindiği veya makul olarak bilinmesinin beklendiği durumlarda, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanmıştır. Reklamlarda tüketicilerin ekonomik davranışını önemli ölçüde etkileyecek şekilde yapay zeka veya başka bir yazılımın kullanılması veya yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu hususun açık, anlaşılır ve ayırt edici bir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak dijital kopyasının gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti kullanıldığı, deneyimlendiği veya tavsiye ettiği şeklindeki reklamlar yasaklanmıştır.

Yönetmeliğin 17. maddesine yapılan eklemelerle çevresel beyan niteliğindeki genel içerikli kavram ve ibarelerin açıklanması, çevresel beyanların mal veya hizmetin hangi bölüm, parça veya yaşam döngüsündeki hangi süreç ile ilgili olduğunun belirtilmesi ve çevresel beyan içeren reklamlarda belirtilen sertifika ve onayların yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgeler ile ispatlanması düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe eklenen “Sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan reklamlar” başlıklı 23/A maddesi ile sosyal medya etkileyicileri tarafından örnek olarak sayılan durumlarda, hangi ifadeler ve yöntemler ile reklamların açık, ayırt edici ve anlaşılır şekilde belirtileceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan değişiklik ile indirimden önceki fiyatın tespiti için detaylı kurallar getirilmiştir.

Şikayet platformlarında hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara açıklama veya cevap vermeleri için tanınan 72 saat, 48 saate indirilmiş ve tanınan süre içerisinde cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmesinin doğrudan yayınlanacağı belirtilmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile satın alım sürecine ilişkin doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirilmelerinin yayımlanması yasaklanmıştır.

Falcı, medyum, astrolog yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağı genişletilerek kapsamında yasa dışı şans oyunları da eklenmiştir.

Değerlendirme

Söz konusu kapsamlı değişiklikler 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup yeni düzenlemeler ışığında reklamların gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle hedefli reklamcılık, yapay zeka destekli reklam içerikleri, çevresel beyanlar, indirimli satış kampanyaları ve tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaların yeni kurallara uyumunun yürürlük tarihinden önce değerlendirilmesi, olası idari yaptırım risklerinin azaltılması bakımından faydalı olacaktır.

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