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10 July 2026

[Blog] Portugal : augmentation des taxes de l'INPI

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Depuis le 1er juillet 2026, par la Deliberação nº 334/2026 publiée au Diário da República du 20 mars 2026, les taxes officielles de l’Institut Portugais de la Propriété Industrielle (INPI), pour les demandes de brevets, les dessins, les modèles d’utilité, les SPCs ainsi que les marques, ont augmenté d'environ 2 %. 

Cette revalorisation, décidée par le Conseil directif de l'INPI le 11 mars 2026, résulte du mécanisme d'actualisation annuelle prévu par la Portaria n.º 201-A/2019.

Pour plus de précisions sur les nouveaux tarifs, c'est ici !

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