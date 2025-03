Zaai slim, bloei zeker: Beschikbaarheidsonderzoek

De lente staat symbool voor nieuwe kansen, frisse ideeën en groei. Voor veel ondernemers is dit het perfecte moment om een nieuw merk te lanceren en hun bedrijf een nieuwe impuls te geven.

Een merk is niet alleen een visitekaartje, maar ook een waardevol herkenningsmiddel dat kan bijdragen aan de reputatie en het succes van een onderneming. Echter, net zoals je in de lente zorgvuldig zaadjes plant om een mooie oogst te garanderen, is het zaak om bij het indienen van een merk zorgvuldig te werk gaan. Helaas slaan veel ondernemers een cruciale stap over: het uitvoeren van een beschikbaarheidsonderzoek. Dit kan ernstige gevolgen hebben, van juridische geschillen met financiële verliezen, tot het verlies van je merk. In dit artikel bespreken we de risico's van het indienen van een merk zonder voorafgaand onderzoek en waarom het essentieel is om deze stap niet over te slaan.

Bij een beschikbaarheidsonderzoek, ook wel bekend als een merkenonderzoek, wordt nagegaan of er risico's zijn verbonden aan het gebruik of de registratie van het gewenste merk. Dit onderzoek omvat het doorzoeken van nationale en internationale merkenregisters om te bepalen of er identieke of overeenstemmende merken bestaan die verwarring kunnen veroorzaken bij het publiek. Bij een onderzoek kan tevens worden gekeken naar mogelijke associaties die het gewenste merk kan oproepen. In sommige landen hebben namen wellicht een ongepaste betekenis. Een taalkundig onderzoek geeft meer inzicht in het vaststellen van de betekenis van een naam in het land waar je actief wilt zijn.

Een onderzoek is belangrijk om op voorhand de mogelijke risico's in beeld te krijgen en te voorkomen dat je door gebruik van je merk inbreuk maakt op oudere rechten. In dit artikel bespreken we een aantal risico's.

Moeilijkheden bij Merkregistratie

Zonder een beschikbaarheidsonderzoek loop je het risico dat de aanvraag voor merkregistratie wordt afgewezen door het merkenbureau. In sommige landen wordt de aanvraag van merk dat overeenstemt met een eerder ingeschreven merk geweigerd. Dit betekent niet alleen dat je de aanvraagkosten verliest, maar ook dat je terug bij af bent. Een onderzoek helpt je om een sterk en registreerbaar merk te kiezen dat voldoet aan alle juridische vereisten.

Juridische Geschillen en Merkinbreuk

Een ander belangrijk risico van het indienen van een merk zonder voorafgaand onderzoek is het risico op een bezwaar door houders van oudere rechten. (Hierna: oppositie) tijdens de merkaanvraag. Als het aangevraagde merk overeenstemt met een eerder geregistreerd merk kan de eigenaar van dat bestaande merk oppositie indienen, hetgeen kan leiden tot weigering van de merkaanvraag.

Ook na registratie kan er bezwaar worden gemaakt door houders van oudere rechten die een doorhalingsactie of een inbreukvordering kunnen starten bij de rechtbank. De kosten van een rechtszaak kunnen aanzienlijk zijn. In een inbreukprocedure kan schadevergoeding gevorderd worden en de procedure kan leiden tot het verlies van je merkrecht.

Problemen tijdens of na de uitrolfase

Als er een conflict ontstaat over het merk, kan dit leiden tot vertragingen in de lancering van je product of dienst. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor je bedrijfsplanning en concurrentiepositie. Grotere gevolgen kunnen ontstaan als je product of dienst al op de markt is. Het ontwikkelen en lanceren van een merk brengt (aanzienlijke) investeringen met zich mee. Als blijkt dat het merk niet meer beschikbaar is, kunnen deze investeringen verloren gaan. Bovendien kan in geval van een conflict gevorderd worden dat alle producten uit de schappen gehaald worden. Dit heeft aanzienlijke financiële gevolgen. Een beschikbaarheidsonderzoek is een relatief kleine investering in vergelijking tot de potentiële verliezen.

Schade aan reputatie

Een merkconflict kan ook schade toebrengen aan de reputatie van uw bedrijf. Consumenten kunnen het vertrouwen verliezen als ze horen dat uw merk betrokken is bij een juridisch geschil. Bovendien kan het lijken alsof u bewust een bestaand merk hebt gekopieerd, wat uw geloofwaardigheid kan aantasten.

Verlies van tijd en gunstige toetreding op de markt

Het indienen van een merk is een proces dat tijd kost. Als na dit proces blijkt dat het merk niet beschikbaar is, begint dit proces van voor af aan. Dit betekent niet alleen het bedenken van een nieuw merk, maar ook het opnieuw onderzoeken van het merk op beschikbaarheid en het doorlopen van het indieningsproces.

Het indienen van een merk is een proces dat aandacht en planning vereist. Het overslaan van een beschikbaarheidsonderzoek kan leiden tot onverwachte risico's, zoals juridische geschillen, financiële verliezen en reputatieschade. Door voorafgaand onderzoek te laten verrichten worden risico's beperkt, kosten vermeden en kun je vanaf de start bouwen aan een gedegen reputatie. Voor vragen, neem gerust hier contact met ons op of spreek met uw Novagraaf consultant, wij helpen je graag verder om je merk te laten groeien en bloeien! Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

