Merkenrecht En Valentijnsdag: Een Geliefde Combinatie

Met Valentijnsdag in het vooruitzicht is het niet lang meer wachten op marketeers die handig aanhaken en inspelen op dit (inmiddels) commerciële feest.

Een kort onderzoek naar merkregistraties voor het thema 'liefde' leert dat afgelopen jaar alleen al bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) 38 aanvragen werden ingediend met het element LOVE of variaties daarop (LOVES, LOVER) en 5 aanvragen tot registratie voor tekens met het woord LIEFDE. In 2024 werden er 30 LOVE merken ingeschreven in het Benelux-merkenregister en 3 merken met het woord LIEFDE. Opvallend: er worden dus niet alleen in de periode rond Valentijnsdag merken aangevraagd die het element LOVE of LIEFDE bevatten, maar het hele jaar door. Dit is eigenlijk ook logisch: iedereen is immers dol op de liefde! En liefde 'verkoopt' zichzelf. Dat blijkt ook wel uit het succesvolle tv-programma B&B VOL LIEFDE (in 2023 als merk geregistreerd in de Benelux) en de winter variant WINTER VOL LIEFDE, welk programma recent is uitgezonden en (bijna) heel Nederland aan de buis gekluisterd hield. De naam van dit laatste programma is overigens (nog) niet gedeponeerd/geregistreerd.

Een aantal merkhouders heeft graag LOVE of LIEFDE merken in hun portfolio. Het is echter niet gemakkelijk om 'zomaar' een dergelijk merk te verwerven. Een merk is een teken zoals een woord, symbool, zin, afbeelding of een combinatie hiervan dat in staat moet zijn de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere.

Daarbij geldt dat algemene woorden, zoals LOVE of LIEFDE, niet gemonopoliseerd kunnen worden wanneer zij worden gebruikt op een manier die beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten omdat de woorden in die context vrij gebruikt moeten kunnen worden. Om toch enige merkbescherming te verkrijgen en te voorkomen dat het BOIP het hart van aanvrager breekt, moeten generieke tekens ingediend worden tezamen met een onderscheidend element, zoals een bedrijfsnaam of een beeldelement. In dat geval zal er echter bescherming worden verkregen op de combinatie van elementen en niet op de elementen afzonderlijk.

Gezien het grote aantal aanvragen voor dergelijke merken nemen merkhouders en marketeers, als het op de liefde aankomt, de geringe beschermingsomvang blijkbaar toch voor lief. Een andere mogelijkheid is het indienen van merkaanvragen die een woordspeling, of 'kwinkslag' bevatten. Zo werd in 2024 het woordmerk "I LOVE YOU BERRY MUCH" geregistreerd voor snoepgoed, kreeg het woordmerk "LOVELEE DAE" voor onder andere kleding en organisatie van festivals een plek in het merkenregister en accepteerde het BOIP "A.I. LOVE YOU" voor onder meer kleding en entertainmentdiensten.

Met zoveel geregistreerde merken met het element LOVE of LIEFDE in het register is de beschermingsomvang natuurlijk wel beperkt. Kleine verschillen tussen de betreffende merken kunnen dan al voldoende zijn om merkinbreuk te voorkomen. Wij raden daarom aan om voorafgaand aan het gebruik of de registratie van een merk onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. Novagraaf adviseert u graag over de mogelijke risico's die zijn verbonden aan het gebruik van een nieuw merk.

