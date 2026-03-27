Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.

Article Insights

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ISIS Seminar 26/303, Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich

M&A Transaktionen führen zu zahlreichen Steuerfragen, sei es im Bereich der Finanzierung oder Strukturierung vor einem Verkauf, z.B. mittels carve-outs oder bei nicht betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern, oder der Umstrukturierung nach einem Verkauf. Hierbei sind nicht nur Schweizer, sondern auch internationale Aspekte zu beachten.

Für natürliche Personen als Verkäufer ist die Besteuerung eines Kapitalgewinns eine wichtige Thematik, in der sich in der Praxis in letzter Zeit Entwicklungen bei der Abgrenzung zu Geschäftsvermögen, Mitarbeiterbeteiligungen oder steuerbaren Bestandteilen ergeben haben. Auch Mehrwertsteueraspekte dürfen im Bereich der Transaktionskosten und möglicher Haftung bei Unternehmensumstrukturierungen nicht vergessen werden.

Referenten aus der Beratung und von Steuerbehörden werden aktuelle steuerliche Entwicklungen anhand von Fallbeispielen aus der Praxis aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und mit den Teilnehmern diskutieren.

Steuerthemen bei M&A-Transaktionen

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