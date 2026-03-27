- within Corporate/Commercial Law topic(s)
- in Switzerland
- within Intellectual Property, Antitrust/Competition Law and Insurance topic(s)
ISIS Seminar 26/303, Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich
M&A Transaktionen führen zu zahlreichen Steuerfragen, sei es im Bereich der Finanzierung oder Strukturierung vor einem Verkauf, z.B. mittels carve-outs oder bei nicht betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern, oder der Umstrukturierung nach einem Verkauf. Hierbei sind nicht nur Schweizer, sondern auch internationale Aspekte zu beachten.
Für natürliche Personen als Verkäufer ist die Besteuerung eines Kapitalgewinns eine wichtige Thematik, in der sich in der Praxis in letzter Zeit Entwicklungen bei der Abgrenzung zu Geschäftsvermögen, Mitarbeiterbeteiligungen oder steuerbaren Bestandteilen ergeben haben. Auch Mehrwertsteueraspekte dürfen im Bereich der Transaktionskosten und möglicher Haftung bei Unternehmensumstrukturierungen nicht vergessen werden.
Referenten aus der Beratung und von Steuerbehörden werden aktuelle steuerliche Entwicklungen anhand von Fallbeispielen aus der Praxis aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und mit den Teilnehmern diskutieren.
Steuerthemen bei M&A-Transaktionen
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