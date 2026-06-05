Abgaberechtliche Herausforderungen Von Personenunternehmen

Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.

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ISIS Wiederholungsseminar 26/301b Unternehmenssteuerrecht 2026, Seehotel Waldstätterhof, Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen

Immer auf dem neuesten Stand zu sein, ist angesichts der rasanten Entwicklung der Steuergesetzgebung und -praxis eine grosse Herausforderung. Ziel dieses jährlich stattfindenden Seminars ist es, den Teilnehmenden die neuesten Entwicklungen im Unternehmenssteuerrecht in Gesetzgebung, Verwaltungspraxis und Rechtsprechung fundiert und aktuell zu vermitteln.

Die angebotenen Workshops bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, an zwei Seminartagen kompakt und fokussiert die wichtigsten Neuerungen kennen zu lernen und anhand von Fallbeispielen aus der Praxis zu vertiefen. In jedem Workshop wird sowohl die Sicht der Steuerbehörden als auch die Sicht der Steuerpflichtigen durch jeweils einen Vertreter aus der Praxis beleuchtet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können somit sowohl von der grossen praktischen Erfahrung der Referierenden in der täglichen Steuerpraxis als auch von deren Einblick in die neuesten Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung profitieren.

Im Seminar werden anhand ausgewählter Fallbeispiele steuerrechtliche Probleme für Unternehmen und deren Stakeholder besprochen. Sowohl die besonderen steuerlichen Herausforderungen bei Personenunternehmen als auch die steuerlichen Stolpersteine bei Personengesellschaften werden in Workshops vertieft. Natürlich darf auch das Thema Unternehmensumstrukturierungen nicht fehlen, dem ein eigener Workshop gewidmet ist. Und wie immer werden neben Aktualisierungen zur Verrechnungssteuer und zu den Stempelabgaben sowie vertieften Ausführungen zu spezifischen Steuerfragen von KMU auch Aktualitäten im Bereich des interkantonalen und internationalen Unternehmenssteuerrechts diskutiert.

Das Angebot umfasst sieben Workshops, von denen sechs besucht werden können, d.h. neben fünf «fixen» Workshops können die Teilnehmenden spontan wählen, ob sie den Workshop «Update Mehrwertsteuer» oder «Steuerbefreiung und Unternehmertum» besuchen möchten. Unabhängig von dieser Wahl erhalten die Teilnehmenden zu allen Workshops ausführliche Unterlagen und Lösungshinweise.

Wie immer steht auch dieses Mal wieder ein Gastvortrag auf dem Programm; diesmal erhalten wir einen Einblick in das Kompetenzzentrum Kryptowährungen der ESTV.

Unternehmenssteuerrecht 2026 (2. Durchführung)

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