Per favorire le imprese nella valorizzazione dei propri titoli di Proprietà Industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) ha deciso di confermare anche per il 2024 i bandi Marchi+, Brevetti+ e Disegni+.

A sostegno delle tre misure, il Ministero ha stanziato per l'anno 2023 un totale di 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+.

Disegni+ 2024, tutto quello che c'è da sapere

Disegni+ è l'incentivo per la valorizzazione dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale, finanziato da MiMit – Gestore UNIONCAMERE per un totale di 10.000.000 di Euro.

Finalità del bando

Disegni+ 2024 vuole sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale attraverso l'acquisizione di servizi specialistici.

Destinatari

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le micro, piccole o medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014, con sede legale e operativa in Italia, titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione.

Requisiti

Sono inclusi tutti i design/modelli registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione Disegni / modelli registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI, con designazione Italia) a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.

Costi e attività ammissibili

Il progetto la cui realizzazione è oggetto dell'agevolazione deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI, con designazione Italia) a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.



Il Progetto ha una durata massima di 9 mesi ed è finalizzato all'acquisto dei seguenti servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato:

a. realizzazione di prototipi;

b. realizzazione di stampi;

c. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;

d. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;

e. consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (per la cessione del titolo);

f. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza o distribuzione dei prodotti relativi al disegno (effettivamente sottoscritti).

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione.

Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai precedenti Bandi Disegni+.

Potrà essere agevolata una sola domanda per impresa.

Le spese per servizi sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.



Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non è oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela.

Agevolazione economica

Le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l'85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis.

L'erogazione dell'agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto. È possibile richiedere anticipo del 50% previa presentazione di fideiussione bancaria.

Presentazione della domanda

Apertura Sportello: a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024.



Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di assegnazione del protocollo al momento della compilazione del form on line e sino a esaurimento delle risorse stesse.



La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.