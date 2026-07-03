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Decreto Primo Maggio 2026: Le Novita’ Della Conversione In Legge

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Primo Maggio 2026, introducendo significative modifiche in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Gli emendamenti apportati durante l'iter parlamentare hanno introdotto importanti novità che riguardano il trattamento economico complessivo dei lavoratori, il rinnovo dei contratti collettivi, e nuove regole per il distacco e la somministrazione di lavoro.