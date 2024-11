Op vrijdag 5 juli 2024 is huisartsenketen Co-Med failliet verklaard door de Rechtbank Maastricht. Dat heeft de rechtspraak zelf medegedeeld. Het gaat om de vennootschap Co-Med Zorg B.V. De heer mr. D.E.A.F. Aertssen en de heer mr R. Lemmens van het kantoor Thuis Partners zijn aangesteld als curatoren. De curatoren hebben inmiddels een bericht over het faillissement op de website van hun kantoor geplaatst.

Dit faillissement heeft gevolgen voor diverse stakeholders, zoals werknemers, leveranciers, verhuurders, debiteuren en crediteuren. Wij kunnen voor elke zakelijke betrokkene in kaart brengen wat de gevolgen zijn van dit faillissement in de zorg. We hebben kennis en ervaring met alle stakeholders in de zorg, waaronder zorgverzekeraars, de IGJ, de NZa, het Ministerie van VWS, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, diverse leveranciers in de zorg en banken.

Het is van belang dat u tijdig uw rechten veilig stelt en uw mogelijke schade zoveel mogelijk beperkt. Indien u juist geïnteresseerd bent in het kopen (van delen) uit dit faillissement, dan is het ook van belang dat u zich snel meldt.

BUREN adviseert partijen die te maken krijgen met faillissementen om hun posities te optimaliseren. Bent u als partij op zoek naar snel advies om uw rechten beter te beschermen of bent u geïnteresseerd in een koop of een doorstart, dan vernemen wij dat graag om te bezien op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn.

Mocht u vragen hebben in verband met dit faillissement, dan kunt u contact opnemen met:

Originally published by 05 July, 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.