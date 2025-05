Zonder contouren WHOA-akkoord geen afkoelingsperiode

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2024:7604) een verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode in het kader van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) afgewezen. De uitspraak benadrukt dat een afkoelingsperiode niet lichtvaardig wordt afgekondigd. In dit blog zullen wij de achtergrond van deze uitspraak nader uiteenzetten, ingaan op wat een afkoelingsperiode precies is en de overwegingen van de rechtbank bespreken.

Achtergrond

De schuldenaar heeft op 19 november 2024 een startverklaring voor het aanbieden van een onderhands akkoord (WHOA) gedeponeerd. De schuldenaar heeft daarbij gekozen voor de besloten akkoordprocedure. Ook het verzoekschrift voor de afkondiging van een afkoelingsperiode is op 19 november 2024 ingediend.

Twee crediteuren hebben op 29 november 2024 bij zienswijze verweer gevoerd tegen het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode.

Afkoelingsperiode

Tijdens een afkoelingsperiode kunnen derden de goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet opeisen, tenzij de rechter derden daartoe machtigt. Op die manier kan de schuldenaar zijn onderneming tijdens de voorbereiding van de onderhandelingen over een WHOA-akkoord voortzetten. Ook kunnen tijdens een algemene afkoelingsperiode zekerheidsrechten niet zonder meer worden uitgewonnen en kan de rechter beslagen opheffen. Behandelingen van verzoeken tot het verlenen van surseances van betalingen en faillissementsaanvragen worden geschorst.

Nadat de schuldenaar een startverklaring heeft gedeponeerd kan hij (of, indien een herstructureringsdeskundige is aangewezen, kan deze) de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. Is er (nog) geen herstructureringsdeskundige aangewezen, dan dient de schuldenaar ten tijde van het verzoek reeds een akkoord te hebben aangeboden of toe te zeggen dat binnen maximaal twee maanden een akkoord zal worden aangeboden.

Het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode wordt toegewezen indien summierlijk blijkt dat aan drie vereisten wordt voldaan, namelijk:

dat dit noodzakelijk is om de door de schuldenaar gedreven onderneming tijdens de voorbereiding van en de onderhandelingen over een akkoord te kunnen blijven voortzetten; dat redelijkerwijs valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers hierbij gediend zijn; en dat de door de afkoelingsperiode getroffen derden niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

Waarom werd de afkoelingsperiode geweigerd?

De schuldenaar in de onderhavige zaak heeft de rechtbank niet kunnen overtuigen dat was voldaan aan de hiervoor beschreven vereisten. De rechtbank oordeelde dat zij niet kon vaststellen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers redelijkerwijs gediend waren bij en niet geschaad werden door het afkondigen van een afkoelingsperiode. Er waren meerdere knelpunten:

Verslechtering liquiditeit : de door de schuldenaar overgelegde liquiditeitsprognoses lieten aanzienlijke verliezen zien en er was onvoldoende duidelijkheid over de financiële toekomst van de onderneming. De schuldenaar heeft na meerdere vragen van de rechtbank onvoldoende duidelijk kunnen maken wat de oorzaak was van de verdere verslechtering van de liquiditeit.

: de door de schuldenaar overgelegde liquiditeitsprognoses lieten aanzienlijke verliezen zien en er was onvoldoende duidelijkheid over de financiële toekomst van de onderneming. De schuldenaar heeft na meerdere vragen van de rechtbank onvoldoende duidelijk kunnen maken wat de oorzaak was van de verdere verslechtering van de liquiditeit. Nadeel crediteuren : de schuldenaar heeft ook onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze haar crediteuren gedurende de afkoelingsperiode geen nadeel zouden ondervinden van deze verslechterde liquiditeitspositie van de gehele groep.

: de schuldenaar heeft ook onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze haar crediteuren gedurende de afkoelingsperiode geen nadeel zouden ondervinden van deze verslechterde liquiditeitspositie van de gehele groep. Onzekerheid contouren akkoord: de schuldenaar had nog geen idee wat de contouren van een aan te bieden akkoord zouden moeten zijn. Er was slechts een valuator ingeschakeld, maar verdere details over de herstructurering ontbraken.

Als gevolg van het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat niet aan de vereisten voor toewijzing van de afkoelingsperiode was voldaan, waardoor het verzoek werd afgewezen.

Afsluiting

Deze uitspraak benadrukt nog maar eens hoe belangrijk het is om een goed onderbouwd verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode in te dienen bij de rechtbank. Het is dan ook raadzaam om op zijn minst de contouren van het aan te bieden akkoord te schetsen en gemotiveerd toe te lichten op welke wijze de belangen van schuldeisers worden gewaarborgd tijdens de verzochte afkoelingsperiode. Hiermee wordt de kans op succes vergroot.

Deze tekst verscheen eerder als blog op Herstructurering & Recovery Online (HERO), HERO, Ashley Snel en Ruud Brunninkhuis 2025 / B-026, https://www.online-hero.nl/art/5185/zonder-contouren-whoa-akkoord-geen-afkoelingsperiode

