[Blog] WhatsApp, nouveau terrain d'atteintes aux droits de marque

Selon l'Autorité des marchés financiers, près de 1,5 million de Français ont été victimes d'arnaques financières en 2024, et plus de 6,8 millions de comptes WhatsApp liés à des fraudes en tout genre ont été supprimés début 2025.

Les fraudeurs exploitent massivement WhatsApp pour contacter leurs cibles, en usurpant l'identité de sociétés légitimes : logos copiés, dénominations sociales détournées, faux conseillers...

Ces pratiques de phishing touchent directement les titulaires de droits, contraints à une vigilance accrue pour protéger leur image.

WhatsApp a mis en place récemment un formulaire dédié aux signalements d'atteintes aux marques, permettant aux entreprises de faire retirer rapidement les contenus frauduleux.

Les autorités, dont l'AMF et le parquet de Paris, alertent sur cette tendance en forte progression.

