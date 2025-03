De Franse Haan Kraait

De Franse voetbalbond heeft een zaak tegen een ondernemer die een overeenstemmend logo wilde deponeren gewonnen.

De FFF, Fédération Française de football, gebruikt een logo met een gestileerde witte haan met rode accenten op een blauwe achtergrond. Het merk is in de Europese Unie geregistreerd o.a. voor kleding. Kokito I Punt, SL, gevestigd te Gandia (Spanje) heeft een overeenstemmend logo gedeponeerd in de Europese Unie. Het beeldmerk is in zwart-wit. De haan kijkt in tegenstelling tot die van de FFF naar links. Het merk is ook voor kleding aangevraagd.

De FFF heeft oppositie aangetekend tegen de aanvraag en die oppositie gewonnen op grond van verwarringsgevaar. Tegen deze beslissing is Kokito in beroep gegaan. Maar ook de Kamer van Beroep oordeelde in het voordeel van de FFF. Daarop stapte Kokito naar het Gerecht van de Europese Unie.

Kokito voert als enige argument aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij haar beoordeling van de vergelijking van de merken en bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Het Gerecht oordeelt dat de waren identiek zijn.

De kamer van beroep stelt dat zowel de beeldelementen die een gestileerde haan voorstellen, die deel uitmaken van de twee conflicterende merken, als het woordelement van het oudere merk bestaande uit de drie letters "f", onderscheidend vermogen hadden omdat zij geen verband houden met de waren waarvoor de merken worden gebruikt. De kamer van beroep is van mening dat het beeldelement van een gestileerde haan, gelet op de grootte en de plaats van deze bestanddelen, het dominerende bestanddeel van het oudere merk is, terwijl het woordelement fff slechts een secundair element van dit merk is.

Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de impact van de blauwe achtergrond en de gouden omtrek van het merk en de weergave van de letters "f" in gouden kleur louter decoratief zijn. Bovendien is de kamer van beroep van mening dat noch het woordelement noch het beeldelement van het merk enig verband houdt met de betrokken waren, zodat deze twee elementen onderscheidend vermogen hebben. Er is geen reden om deze beoordeling ter discussie te stellen. Het Gerecht bevestigt deze conclusie.

Visueel

De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de betrokken merken visueel "ten minste overeenstemmen en onder het gemiddelde lagen", Het Gerecht stelt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet vertrouwen op het onvolmaakte beeld dat hij van deze merken voor ogen heeft gehouden.

Er zijn bepaalde verschillen in de wijze waarop de respectieve merken zijn afgebeeld. Dit komt doordat de hanen die in die elementen zijn opgenomen, in verschillende richtingen kijken en er verschillen zijn in de details van de weergave van hun lichaam en kop. Bovendien is de haan in het aangevraagde merk enkel in zwart-wit en in grijstinten afgebeeld, terwijl de afbeelding van de haan in het oudere merk de kleuren wit en rood bevat. Niettegenstaande deze verschillen is de totaalindruk die door deze beeldelementen wordt gewekt echter overeenstemmend, met name gelet op het feit dat de gemiddelde consument zich deze slechts onvolledig zal herinneren. De merken stemmen visueel overeen.

Fonetisch

Een fonetische vergelijking van de betrokken merken was niet mogelijk, aangezien het aangevraagde merk een zuiver beeldmerk is.

Begripsmatig

Het Gerecht oordeelt dat de merken begripsmatig overeenstemmen, niet alleen op grond dat deze merken beide een haan afbeelden, maar ook op grond dat zij hetzelfde nauwkeurige en specifieke begrip overbrengen. Namelijk die van een zeer gestileerde en impressionistische haan. Het Gerecht stelt wel dat de merken begripsmatig identiek zijn in plaats van sterk overeenstemmen.

Globale beoordeling

Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar impliceert een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren en in het bijzonder tussen de overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Bijgevolg kan een geringe mate van soortgelijkheid van deze waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken en omgekeerd. Het verwarringsgevaar vloeit niet voort uit het enkele feit dat de betrokken merken een afbeelding van een haan bevatten, maar uit de specifieke wijze waarop deze hanen worden weergegeven.

