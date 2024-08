[blog] Les dernières actualités des marques TRUMP sur le registre des marques américain

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A chaque évènement majeur, nous constatons des dépôts de marques en lien avec l'actualité. C'est le cas des élections américaines et plus particulièrement de Donald Trump, qui semble être une source d'inspiration sur le registre de l'USPTO pour des marques plus ou moins anecdotiques: DUMP TRUMP 2024 ; TRUMPINOCCHIO ; TRUMP FOR ALL, ALL FOR TRUMP ; MELANIA WON'T LIVE IN NO WHITE HOUSE DUMP WITH NO BANKRUPT TRUMP ; GUILTY TRUMP ; I NEVER THOUGHT I'D MISS TRUMP; DUMP TRUMP AND LOCK HIM UP ; TRUMP IS THE DAD YOU NEVER HAD!; TRUMP CONVICTED FELON,… Ces marques sont actuellement en cours d'examen ou ont fait l'objet de refus.

Nous avons récemment relevé la marque TRUMP STRONG n°98647316 déposée le 13 juillet, soit le même jour que le meeting en Pennsylvanie au cours duquel il a été victime d'une tentative d'assassinat. Coincidence ? (probablement pas !)

A noter également dans cette lignée que la Cour Suprême américaine a rendu une décision le 13 juin dernier, confirmant le refus de la marque TRUMP TOO SMALL par l'USPTO. Cette demande avait été déposée, suite à un échange devenu célèbre entre Donald Trump et le sénateur américain Marco Rubio lors d'un débat de mars 2016.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.