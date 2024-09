ARTICLE L'IA Va-t-elle Transformer Ou Anéantir Le Monde Du Travail ? HA Haas Avocats More Contributor HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law. En septembre 2022, le PDG de l'entreprise indienne Dunkaan a licencié 90% de son équipe d'assistance clientèle.

