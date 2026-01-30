Les Clauses Principales Dans Les Contrats IT (Video)

Haas Avocats are most popular:
- in European Union
Podcast avec Hugues Payen, avocat expert sur les contrats IT.
Une interview au cœur des contrats informatiques, collaborateur au cabinet Haas Avocats, ou on parle : méthodologie, réversibilité, SLA, prix, responsabilités, RGPD, Data Act… Un épisode pour comprendre les clauses qui structurent un projet informatique et éviter les pièges contractuels. Indispensable pour dirigeants, DSI et chefs de projet.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.