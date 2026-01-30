Les Clauses Principales Dans Les Contrats IT (Video)

Podcast avec Hugues Payen, avocat expert sur les contrats IT.

Une interview au cœur des contrats informatiques, collaborateur au cabinet Haas Avocats, ou on parle : méthodologie, réversibilité, SLA, prix, responsabilités, RGPD, Data Act… Un épisode pour comprendre les clauses qui structurent un projet informatique et éviter les pièges contractuels. Indispensable pour dirigeants, DSI et chefs de projet.

