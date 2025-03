Aktualisierungen Der Novel-Food-Richtlinien: Strengere Regeln Für Innovationen In Der Europäischen Union

Katona & Partners the law office in pool with Schrömbges + Partner Hamburg render legal services in all fields of business law, focusing on: VAT-law, Corporate law consultancy, Customs law (EU), Labour Law, Competition law, Public procurement law, Trademark law ,Food law (these to be in bullet points)

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat bedeutende Aktualisierungen ihrer Novel-Food-Richtlinien eingeführt, die im Februar 2025 in Kraft getreten sind. Diese Updates sollen das Genehmigungsverfahren für neuartige Lebensmittel modernisieren und sicherstellen, dass Sicherheitsbewertungen mit den neuesten Fortschritten in der Lebensmittelwissenschaft und -innovation übereinstimmen. Da sich die Lebensmittelindustrie mit neuen Zutaten, Verarbeitungsmethoden und Verbrauchstrends weiterentwickelt, sollen die überarbeiteten Leitlinien der EFSA die Transparenz erhöhen, die Effizienz der Risikobewertung verbessern und die Verbrauchersicherheit gewährleisten.

Was sind neuartige Lebensmittel?

Neuartige Lebensmittel sind Lebensmittel oder Zutaten, die vor dem 15. Mai 1997 in der Europäischen Union nicht in erheblichem Umfang konsumiert wurden. Dazu gehören neu entwickelte Lebensmittel, Lebensmittel aus neuen Quellen (z. B. Algen, Insekten oder Pilze) und innovative Lebensmittelherstellungsverfahren (z. B. Nanotechnologie oder Zellkulturtechniken). Angesichts des wachsenden Interesses an nachhaltigen und alternativen Nahrungsquellen hat die Zahl der Anträge auf Zulassung neuartiger Lebensmittel zugenommen, was die EFSA dazu veranlasst hat, ihren Bewertungsprozess zu verfeinern.

Wichtige Änderungen in den aktualisierten Richtlinien

1. Strengere Datenanforderungen

Nach den neuen Richtlinien verlangt die EFSA von Antragstellern umfassendere Daten zu neuartigen Lebensmitteln. Dazu gehören:

Herstellungsverfahren: Detaillierte Beschreibungen der Lebensmittelproduktion, einschließlich Verarbeitungstechniken und Rohstoffquellen.

Analyse der Zusammensetzung: Umfassende chemische und ernährungsphysiologische Profilierung des neuartigen Lebensmittels.

Erwartete Verzehrmengen: Realistische Schätzungen darüber, wie das Lebensmittel von verschiedenen Bevölkerungsgruppen konsumiert wird.

Toxikologische und Allergenitätsdaten: Umfassende Sicherheitsstudien, einschließlich potenzieller Risiken in Bezug auf Toxizität und Allergenität.

Stabilitäts- und Haltbarkeitstests: Nachweise darüber, dass das Lebensmittel über einen längeren Zeitraum sicher und ernährungsphysiologisch stabil bleibt.

Durch diese detaillierten Anforderungen soll ein robusterer und evidenzbasierter Bewertungsprozess geschaffen werden.

2. Verbesserte Kriterien für die Risikobewertung

Die Risikobewertung wurde strukturierter gestaltet, mit klaren Richtlinien zur Bewertung potenzieller gesundheitlicher Auswirkungen. Die Aktualisierungen legen besonderen Wert auf:

Langzeitsicherheit des Konsums: Berücksichtigung möglicher Risiken bei langfristiger Einnahme.

Berücksichtigung gefährdeter Bevölkerungsgruppen: Bewertung der Auswirkungen des neuartigen Lebensmittels auf schwangere Frauen, Kinder oder Menschen mit Allergien.

Wechselwirkungen mit bestehenden Ernährungsweisen: Untersuchung, wie sich das neuartige Lebensmittel in übliche Ernährungsgewohnheiten integriert.

3. Digitalisierung des Antragsverfahrens

Um den Einreichungsprozess zu optimieren, hat die EFSA eine digitale Plattform eingeführt, über die Antragsteller die erforderlichen Unterlagen einreichen, den Status ihres Antrags verfolgen und in Echtzeit Feedback erhalten können. Dieses System soll die Effizienz steigern und Verzögerungen im Genehmigungsprozess reduzieren.

Auswirkungen auf die Lebensmittelindustrie und Innovation

Herausforderungen für Antragsteller

Während die neuen Richtlinien für mehr Klarheit sorgen, stellen sie auch Herausforderungen für Lebensmittelhersteller und Start-ups dar. Die Notwendigkeit einer umfangreichen Datenerhebung könnte die Kosten und die Komplexität der Entwicklung neuartiger Lebensmittel erhöhen. Kleinere Unternehmen und Start-ups könnten Schwierigkeiten haben, die strengeren Anforderungen zu erfüllen, was möglicherweise die Einführung innovativer Lebensmittel verlangsamt.

Chancen für die Verbrauchersicherheit

Auf der anderen Seite bieten diese Änderungen eine größere Sicherheit für Verbraucher. Durch die Stärkung der Sicherheitsbewertungen stellt die EFSA sicher, dass neuartige Lebensmittel, die auf den Markt kommen, umfassend untersucht wurden und keine gesundheitlichen Risiken darstellen. Dieser Schritt dürfte das Vertrauen der Verbraucher stärken und die Akzeptanz neuer Lebensmitteltechnologien fördern.

Förderung nachhaltiger Innovationen

Die aktualisierten Richtlinien unterstützen auch das Engagement der EU für Nachhaltigkeit, indem sie einen klareren regulatorischen Rahmen für aufkommende Lebensmitteltechnologien wie kultiviertes Fleisch, pflanzliche Proteine und Insektenbasierte Lebensmittel bieten. Unternehmen, die in diesen Bereichen investieren, profitieren von einem strukturierteren Zulassungsprozess.

Fazit

Die aktualisierten Novel-Food-Richtlinien der EFSA sind ein bedeutender Schritt zur Balance zwischen Lebensmittelinnovation und Verbraucherschutz. Durch die Verfeinerung der Datenanforderungen, die Verbesserung der Risikobewertungsmethoden und die Digitalisierung des Antragsverfahrens setzt die EU einen globalen Standard für die Bewertung neuer Lebensmittelprodukte. Während die strengeren Vorschriften Herausforderungen für Lebensmittelhersteller mit sich bringen, tragen sie letztendlich zu einer sichereren und transparenteren Lebensmittelindustrie bei, stärken das Vertrauen der Verbraucher und fördern verantwortungsbewusste Innovationen.

