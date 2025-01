Krypto I Blokady Kont Bankowych – Bankowe Bezprawie

Branża kryptowalut od lat boryka się z problemem negatywnego nastawienia banków. W tym zakresie możesz przeczytać jeden z naszych wcześniejszych wpisów przygotowany przez prawnika, który od lat pomaga klientom z zablokowanymi rachunkami. Wystarczy, że klikniesz w ten link. Wiele instytucji finansowych podejmuje działania raczej mało korzystnie prezentują się wobec przedsiębiorców zajmujących się kryptowalutami, co nierzadko prowadzi do blokad kont bankowych. To poważny problem, który nie tylko utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ale też podważa zaufanie do systemu finansowego. Co można zrobić w takiej sytuacji i jakie kroki podjąć, aby skutecznie się bronić? Jako przedsiębiorca lub osoba prywatna możesz podjąć kilka kroków, które znajdziesz m.in. w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

self

Dlaczego banki blokują konta związane z kryptowalutami?

Banki często argumentują swoje działania ryzykiem związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (AML/CFT). Rachunki firm działających w branży kryptowalutowej są często traktowane jako obarczone podwyższonym ryzykiem, co skutkuje szczegółową weryfikacją transakcji, a w skrajnych przypadkach – blokadą konta. Często jednak decyzje te nie wynikają z faktycznych naruszeń prawa, lecz z ogólnego podejścia banków do kryptowalut. Wiele z nich nie rozumie specyfiki rynku lub obawia się konsekwencji regulacyjnych. To właśnie dlatego często zaskarżamy takie kwestie, co kończy się ostatecznie m.in. zabezpieczeniem rachunku bankowego.

Czy blokada konta jest zgodna z prawem?

Blokada rachunku bankowego bez uzasadnienia i podstaw prawnych może być niezgodna z przepisami. Bank ma obowiązek wskazać, na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o zamrożeniu środków. Z reguły tak robi, dlatego lepiej będzie kiedy skonsultujesz pwoody blokady z np. jednym z naszych prawników. Jeśli bank tego nie robi lub podaje niejasne argumenty, istnieje możliwość zakwestionowania jego działań. Co więc zrobić, gdy bank zablokuje konto?

Zgłoś sprawę do banku – w pierwszej kolejności warto skontaktować się z bankiem i zażądać wyjaśnień. Poproś o wskazanie dokładnych powodów blokady oraz podstaw prawnych. Sprawdź dokumentację – upewnij się, że wszystkie dokumenty dotyczące Twojej działalności są zgodne z przepisami i możesz udowodnić legalność swoich transakcji. Teraz skonsultuj się z prawnikiem – w przypadku braku reakcji ze strony banku lub odmowy odblokowania środków konieczne może być skierowanie sprawy na drogę sądową. Doświadczony prawnik pomoże ocenić Twoją sytuację i zaplanować kolejne kroki.

O co chodzi np. w sprawie sądowej przy blokadzie rachunku bankowego?

Pierwszą kwestią są zażalenia, o których możesz więcej przeczytać w artykule pod tym linkiem. Stanowiły one przez większą część czasu konieczność, która ograniczała m.in. szansę na przepadek przy oszustwach kryptowalutowych. Obecnie z kolei koniecznością jest uzyskanie zabezpieczenia od sądu, które podtrzymuje Twój rachunek i ogranicza możliwość zamknięcia go przez bank. Zasądzone może zostać także odszkodowanie, jak w przypadku opisanym tutaj.

Dlaczego warto działać?

Blokada konta bankowego może poważnie wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy i spowodować utratę zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Dlatego ważne jest, aby działać szybko i zdecydowanie. Nasza kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z blokadą rachunków w branży kryptowalutowej. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać kontrolę nad swoimi finansami. Jeśli Twój rachunek został zablokowany – nie czekaj. Zgłoś się do nas i uzyskaj profesjonalne wsparcie. Dopasujemy rozwiązanie bezpośrednio do Twoich potrzeb.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.