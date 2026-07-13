CONVINUS Global Mobility Alert 28.2026

DENMARK / DÄNEMARK

Update of the Positive Lists for Higher Education and Skilled Labor

Effective July 1, 2026, Denmark has updated both the positive list for college graduates and the positive list for skilled workers. Occupations on the positive list for university graduates include jobs in the fields of engineering, healthcare, education, and information technology (IT), such as software developers, IT architects, automation engineers, environmental engineers, researchers, nurses, and dentists. On the positive list for skilled workers, Denmark continues to identify significant labor shortages in technical, construction, industrial, and health-related professions. Notable occupations on this list include computer technicians, production technicians, service electricians, electricians, electronics technicians, aircraft technicians, plumbers, masons, carpenters, welders, industrial technicians, mechanics, social and healthcare workers, paramedics, butchers, and bakers.

Please note that these changes do not affect current holders of a positive list permit, who may continue to renew their permits provided they meet the general renewal requirements, even if their occupation is later removed from the relevant positive list.

Note: These two positive lists—which are updated twice a year—identify shortage occupations that qualify for a residence and work permit under the positive list system in Denmark.

Aktualisierung der Positivlisten für Hochschulbildung und Fachkräfte

Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 hat Dänemark sowohl die Positivliste für Hochschulabsolventen als auch die Positivliste für Fachkräfte aktualisiert. Zu den Berufen auf der Positivliste für Hochschulabsolventen zählen Tätigkeiten in den Bereichen Ingenieurwesen, Gesundheitswesen, Bildung und Informationstechnologie (IT), darunter Softwareentwickler, IT-Architekten, Automatisierungsingenieure, Umweltingenieure, Forscher, Pflegekräfte und Zahnärzte. Auf der Positivliste für Fachkräfte stellt Dänemark weiterhin einen erheblichen Arbeitskräftemangel in technischen, baulichen, industriellen und gesundheits- bezogenen Berufen fest. Zu den nennenswerten Berufen auf dieser Liste gehören Computertechniker, Produktionstechniker, Serviceelektriker, Elektriker, Elektroniktechniker, Flugzeugtechniker, Klempner, Maurer, Zimmerleute, Schweisser, Industrietechniker, Mechaniker, Sozial- und Gesundheitsfachkräfte, Rettungssanitäter, Metzger und Bäcker.

Wir weisen darauf hin, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf derzeitige Inhaber einer Positivlisten-Erlaubnis haben, die ihre Erlaubnis weiterhin verlängern können, sofern sie die allgemeinen Verlängerungsvoraussetzungen erfüllen, selbst wenn ihr Beruf später aus der entsprechenden Positivliste gestrichen wird.

Anmerkung: Diese zwei Positivlisten – die zweimal jährlich aktualisiert werden – benennen Mangelberufe, die für eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nach der Positivliste in Dänemark in Frage kommen.

QATAR

Amemdments to Labor Law

Qatar has amended its labor law, introducing the following changes, among others:

Mandatory training requirement:

Employees in certain occupations (to be announced) must complete training and obtain certification from ministerially accredited bodies before beginning work.

This was not previously mandatory.

New categories of employees exempt from the Labor Law:

Part-time employees, freelancers, and employees of companies operating in the petroleum industry (including the marketing and sale of petroleum and petroleum products) are now expressly exempt from the Labor Law. Nevertheless, the Qatari authorities reserve the right to apply regulatory frameworks to these groups of employees.

New Sanctions:

If an employer repeatedly violates labor law regulations in the same year, this may not only result in the suspension of the employer’s applications and transactions with the Ministry of Labor, but such suspensions may now also extend to organizations that are “affiliated” (Note: This has not been defined in more detail) with the offending employer.

Repeated violations of labor law may be published on the Ministry of Labor’s website.

Separately, a fine of 2,000 to 10,000 QAR (appr. 440 CHF to 2.185 CHF / approx. 475 EUR - 2.370 EUR) and/or imprisonment for up to one year has been introduced for violations of wage regulations.

These changes increase employers’ compliance obligations and the risks associated with enforcement of the regulations. Companies are therefore required to review their practices in the areas of recruitment, employee classification, payroll processing, and compliance with labor regulations to mitigate potential operational, financial, and reputational risks

KATAR

Änderungen des Arbeitsrechts

Katar hat sein Arbeitsrecht geändert, unter anderem mit folgenden Neuerungen:

Obligatorische Ausbildungsanforderung:

Arbeitnehmer in bestimmten Berufen (die noch bekannt gegeben werden) müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Ausbildung absolvieren und eine Zertifizierung von ministerial akkreditierten Stellen erwerben. Bisher war dies nicht verpflichtend.

Neue Kategorien von Arbeitnehmern, die vom Arbeitsgesetz ausgenommen sind:

Teilzeitbeschäftigte und Freiberufler sowie Mitarbeiter von Unternehmen, die in der Erdölindustrie tätig sind (einschliesslich der Vermarktung und des Verkaufs von Erdöl und Erdölprodukten), sind nun ausdrücklich vom Arbeitsgesetz ausgenommen. Dennoch behalten sich die katarischen Behörden das Recht vor, auf diese Gruppen von Arbeitnehmern regulatorische Rahmenbedingungen anzuwenden.

Neue Sanktionen:

Verstösst ein Arbeitgeber im selben Jahr wiederholt gegen arbeitsrechtliche Vorschriften, kann dies nicht nur zur Aussetzung der Anträge und Transaktionen des Arbeitgebers beim Arbeitsministerium führen, sondern solche Aussetzungen können sich nun auch auf Organisationen erstrecken, die mit dem verstossenden Arbeitgeber „verbunden“ (Anmerkung: Dies wurde nicht genauer definiert) sind.

Wiederholte Verstösse gegen das Arbeitsgesetz können auf der Website des Arbeitsministeriums veröffentlicht werden.

Unabhängig davon wurde für Verstösse gegen die Lohnvorschriften eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 bis 10.000 QAR (ca. 440 CHF to 2.185 CHF / ca. 475 EUR - 2.370 EUR) und/oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr eingeführt.

Diese Änderungen erhöhen die Compliance-Verpflichtungen der Arbeitgeber und die Risiken bei der Durchsetzung der Vorschriften. Unternehmen sind daher verpflichtet, ihre Praktiken in den Bereichen Personalbeschaffung, Einstufung von Arbeitnehmern, Lohnabrechnung und Einhaltung der Arbeitsvorschriften zu überprüfen, um potenzielle operative, finanzielle und rufschädigende Risiken zu mindern.

VENEZUELA / VENEZUELA

Disruptions to Government Operations and Traffic following an Earthquake

Venezuela declared a nationwide state of emergency following the earthquakes on June 24, 2026. Emergency and reconstruction efforts are still ongoing.

Simón Bolívar International Airport remains closed, and all incoming and outgoing flights have been canceled.

Although government offices have not been officially closed, delays are expected for all immigration-related government services due to technical outages on the Ministry of Foreign Affairs’ visa and apostille platforms, as well as general operational disruptions caused by the earthquakes.

Employers should ensure the safety of their employees and factor in travel disruptions and processing delays while authorities assess the damage and restore traffic and government operations.

Beeinträchtigungen beim Behördenbetrieb und Verkehr nach Erdbeben

Venezuela hat nach den Erdbeben vom 24. Juni 2026 den landesweiten Notstand ausgerufen.

Die Notfall- und Wiederaufbaumassnahmen dauern weiterhin an.

Der internationale Flughafen Simón Bolívar bleibt geschlossen, und alle ankommenden und abgehenden Flüge wurden gestrichen.

Obwohl die Behörden nicht offiziell geschlossen wurden, ist aufgrund technischer Ausfälle bei den Visa- und Apostille- Plattformen des Aussenministeriums sowie der durch die Erdbeben verursachten allgemeinen Betriebsstörungen mit Verzögerungen bei allen einwanderungsbezogenen Behördendienstleistungen zu rechnen.

Arbeitgeber sollten für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen und Reiseunterbrechungen sowie Bearbeitungsverzögerungen einkalkulieren, während die Behörden die Schäden begutachten und den Verkehr sowie den Behördenbetrieb wiederherstellen.

To view the full article click here