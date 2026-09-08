CONVINUS Global Mobility Alert 36.2026

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TRAVEL RESTRICTIONS

Travel Restrictions Related to Ebola—A Selection of Countries and Their Regulations

Numerous countries around the world have imposed travel restrictions, which have since been extended or, for example, adjusted in light of current developments to prevent the spread of Ebola: Below is a selection of these countries:

Bahamas: Bahamian nationals who have been in the Democratic Republic of the Congo, South Sudan, or Uganda within 21 days prior to their arrival in the Bahamas will undergo enhanced health screening and, depending on the results of the screening, may be required to undergo isolation or quarantine. Affected Bahamian nationals should enter the Bahamas via Lynden Pindling International Airport in Nassau. Foreign nationals who have been in the Democratic Republic of the Congo, South Sudan, or Uganda within the last 30 days prior to their arrival in the Bahamas may also be subject to enhanced health screening and possible isolation or quarantine measures.

Bahrain: Until further notice, Bahrain has imposed an entry ban on travelers of all nationalities arriving directly from South Sudan, the

Democratic Republic of the Congo (DRC), or Uganda, or who have been in South Sudan, the DRC, or Uganda within the 30 days prior to their arrival in Bahrain. As an exception to both regulations, Bahraini nationals are permitted to enter Bahrain but must undergo quarantine.

Canada: Foreign nationals who have been in the Democratic Republic of the Congo (DRC) within the last 21 days are not permitted to enter Canada. To enforce this measure, commercial and private airlines are required to deny boarding to affected foreign nationals traveling to Canada. Through September 28, 2026, Canada has temporarily suspended the issuance of Canadian immigration documents to residents of countries where there is a high or very high risk of Ebola outbreaks; these currently include the DRC, Uganda, and South Sudan. This measure suspends the validity of approved temporary resident visas, electronic travel authorizations (eTA), and permanent resident visas for affected individuals and also halts the processing of applications for these documents during this period. In addition, travelers who have been in the affected areas within the past 21 days and are entering Canada without symptoms must undergo a 21-day quarantine. If they do not have a place to quarantine, the government will provide suitable accommodations. Travelers with symptoms will be isolated in a hospital for further medical evaluation. Individuals already in Canada are not affected by these measures and may continue to remain in Canada for the duration of their authorized stay. Canadian citizens and permanent residents may return to Canada provided they comply with screening and quarantine regulations. The Canadian government will adjust these measures as necessary.

Curaçao: Nationals of Angola, the Democratic Republic of the Congo (DRC), Rwanda, South Sudan, Tanzania, and Uganda are not permitted to enter Curaçao. Visa applications from individuals of these nationalities are denied due to Ebola-related restrictions. Individuals who first travel to the Netherlands and stay there for less than six months remain barred from entry. Entry into Curaçao is only permitted after a stay of at least six months in the Netherlands.

India: The Ministry of Civil Aviation and Delhi International Airport have established an online portal for passengers to self-report their health status (called “AIR SUVIDHA 2.0”). International passengers arriving in India must now submit a self-declaration via the portal before going through immigration control in India, which includes their travel history for the past 21 days, contact history, and any associated symptoms (the form can be completed 24 hours before arrival). Travelers will receive a registration number and a confirmation of receipt, as well as a confirmation email; they must present this confirmation of receipt (digital or printed) at the airport’s health counter upon arrival.

Israel: Travelers arriving from the Democratic Republic of the Congo, South Sudan, or Uganda, or who have been in those countries within the last 21 days, are not permitted to enter the country. However, this does not apply to Israeli citizens or residents of Israel.

Saudi Arabia: The Kingdom of Saudi Arabia has suspended travel by its citizens to the Democratic Republic of the Congo (DRC), Uganda, and South Sudan. In addition, the country has suspended the issuance of all visa categories and the entry of travelers from these countries, as well as travelers who enter via third countries and have stayed in one of the affected countries within 21 days prior to entering Saudi Arabia.

Taiwan: Citizens and residents of the Democratic Republic of the Congo or Uganda are not permitted to enter Taiwan. This does not apply to travelers holding a passport with “Republic of China (Taiwan)” or “Taiwan” on the cover, travelers with a certificate of residence for Taiwan, students enrolled in Taiwan, spouses and minor children under the age of 18 of travelers holding a Taiwanese passport, and travelers traveling for urgent or humanitarian reasons, such as to attend a funeral or visit a seriously ill family member.

EINREISE-BESCHRÄNKUNGEN

Einreisebeschränkungen im Zusammenhang mit Ebola - Auswahl von einigen Ländern und deren Bestimmungen

Zahlreiche Länder weltweit haben Reisebeschränkungen verhängt, die inzwischen verlängert oder beispielsweise den aktuellen Entwicklungen angepasst wurden, um die Ausbreitung von Ebola zu verhindern:

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von diesen Ländern:

Bahamas: Staatsangehörige der Bahamas, die sich innerhalb von 21 Tagen vor ihrer Ankunft auf den Bahamas in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan oder in Uganda aufgehalten haben, werden einer verstärkten Gesundheitskontrolle unterzogen und müssen sich je nach Ergebnis der Untersuchung möglicherweise in Isolation oder Quarantäne begeben. Betroffene bahamaische Staatsangehörige sollten über den Lynden-Pindling-International-Flughafen in Nassau in die Bahamas einreisen. Ausländische Staatsangehörige, die sich innerhalb der letzten 30 Tage vor ihrer Ankunft auf den Bahamas in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan oder in Uganda aufgehalten haben, können ebenfalls einer verstärkten Gesundheitskontrolle sowie möglichen Isolations- oder Quarantänemassnahmen unterzogen werden.

Bahrain: Bis auf Weiteres verhängt Bahrain ein Einreiseverbot für Reisende aller Nationalitäten, die direkt aus dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder Uganda anreisen oder sich in den 30 Tagen vor ihrer Ankunft in Bahrain im Südsudan, in der DRK oder in Uganda aufgehalten haben. Als Ausnahme von beiden Regelungen dürfen bahrainische Staatsangehörige nach Bahrain einreisen, müssen sich jedoch in Quarantäne begeben.

Kanada: Ausländische Staatsangehörige, die sich in den letzten 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) aufgehalten haben, dürfen nicht nach Kanada einreisen. Zur Umsetzung dieser Massnahme sind kommerzielle und private Fluggesellschaften verpflichtet, betroffenen ausländischen Staatsangehörigen, die nach Kanada reisen, das Einsteigen zu verweigern.Bis zum 28. September 2026 hat Kanada die Ausstellung kanadischer Einwanderungsdokumente für Einwohner von Ländern vorübergehend ausgesetzt, in denen ein hohes oder sehr hohes Risiko für Ebola-Ausbrüche besteht; dazu gehören derzeit die DRK, Uganda und der Südsudan. Die Massnahme setzt die Gültigkeit von genehmigten Visa für einen vorübergehenden Aufenthalt, elektronischen Reisegenehmigungen (eTAs) und Visa für einen dauerhaften Aufenthalt für betroffene Personen aus und unterbricht während dieses Zeitraums auch die Bearbeitung von Anträgen auf diese Dokumente. Darüber hinaus müssen Reisende, die sich in den vergangenen 21 Tagen in den betroffenen Gebieten aufgehalten haben und ohne Symptome nach Kanada einreisen, in eine 21-tägige Quarantäne gehen. Reisende mit Symptomen werden zur weiteren medizinischen Abklärung in einem Krankenhaus isoliert. Kanadische Staatsbürger und Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht dürfen unter Einhaltung der Kontroll- und Quarantänevorschriften nach Kanada zurückkehren. Die kanadische Regierung wird diese Massnahmen bei Bedarf anpassen.

Curaçao: Staatsangehörige aus Angola, der Demokratischen Republik Kongo (DRK), Ruanda, dem Südsudan, Tansania und Uganda dürfen nicht nach Curaçao einreisen. Visumanträge von Personen dieser Nationalitäten werden aufgrund von Ebola-bedingten Beschränkungen abgelehnt. Personen, die zunächst in die Niederlande reisen und sich dort weniger als sechs Monate aufhalten, sind weiterhin von der Einreise ausgeschlossen. Die Einreise nach Curaçao ist erst nach einem Aufenthalt von mindestens sechs Monaten in den Niederlanden möglich.

Indien: Das Ministerium für Zivilluftfahrt und der internationale Flughafen Delhi haben ein Online-Portal zur Selbstauskunft über den Gesundheitszustand von Passagieren (mit dem Namen „AIR SUVIDHA 2.0“) eingerichtet. Internationale Passagiere, die in Indien ankommen, müssen nun vor der Einreisekontrolle in Indien über das Portal eine Selbstauskunft einreichen, die ihre Reisegeschichte der letzten 21 Tage, Kontaktgeschichte und damit verbundene Symptome umfasst. Die Reisenden erhalten eine Registrierungsnummer und eine Empfangsbestätigung sowie eine Bestätigungs-E-Mail; diese Empfangsbestätigung (digital oder ausgedruckt) müssen sie bei ihrer Ankunft am Gesundheitsschalter des Flughafens vorlegen.

Israel: Reisende, die aus der Demokratischen Republik Kongo, dem Südsudan oder Uganda einreisen oder sich in den letzten 21 Tagen in einem dieser Länder aufgehalten haben, dürfen nicht in das Land einreisen. Dies gilt jedoch nicht für israelische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz in Israel.

Saudi Arabia: Saudi-Arabien hat Reisen seiner Staatsbürger in die Demokratische Republik Kongo (DRK), nach Uganda und in den Südsudan ausgesetzt. Darüber hinaus hat das Land die Erteilung aller Visumkategorien sowie die Einreise von Reisenden aus diesen Ländern ausgesetzt; dies gilt auch für Reisende, die über Drittländer einreisen und sich innerhalb der letzten 21 Tage vor ihrer Einreise nach Saudi-Arabien in einem der betroffenen Länder aufgehalten haben.

Taiwan: Staatsangehörige und Einwohner der Demokratischen Republik Kongo oder Ugandas dürfen nicht nach Taiwan einreisen. Dies gilt nicht für Reisende, deren Reisepass auf dem Einband die Aufschrift „Republik China (Taiwan)“ oder „Taiwan“ trägt, für Reisende mit einer Aufenthaltsbescheinigung für Taiwan, für in Taiwan eingeschriebene Studierende, für Ehepartner und minderjährige Kinder unter 18 Jahren von Reisenden mit einem taiwanesischen Reisepass sowie für Reisende, die aus dringenden oder humanitären Gründen reisen, beispielsweise um an einer Beerdigung teilzunehmen oder ein schwerkrankes Familienmitglied zu besuchen.

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