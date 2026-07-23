CONVINUS Global Mobility Alert 30 - July 2026

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CROATIA / KROATIEN

Comprehensive immigration reforms; adoption of certain revised provisions under the Directive on

the Single Residence Permit

Effective June 4, 2026, Croatia has implemented several immigration reforms.

These include, among others, the following measures:

The introduction of territorial restrictions on the validity of work permits

The extension of processing times

The relaxation of rules regarding changes of employer

and

the introduction of more generous unemployment waiting periods for holders of residence and work permits.

Some of these reforms are part of Croatia’s efforts to implement the revised Directive on the Single Permit domestically,

including the unemployment waiting periods and the relaxed rules regarding changes of employer.

Umfassende Einwanderungsreformen, Verabschiedung bestimmter überarbeiteter Vorschriften im Rahmen der Richtlinie über die einheitliche Aufenthaltsgenehmigung

Mit Wirkung zum 4. Juni 2026 hat Kroatien mehrere Einwanderungsreformen umgesetzt.

Hierzu zählen unter anderem die folgenden Massnahmen:

Die Einführung territorialer Beschränkungen für die Gültigkeit von Arbeitserlaubnissen

Die Verlängerung der Bearbeitungszeiten

Die Lockerung der Vorschriften zum Arbeitgeberwechsel

und

die Einführung großzügigerer Arbeitslosigkeitsfristen für Inhaber von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen.

Einige dieser Reformen sind Teil der Bemühungen Kroatiens, die überarbeitete Richtlinie über die kombinierte Erlaubnis

innerstaatlich umzusetzen, darunter die Karenzfristen bei Arbeitslosigkeit und die gelockerten Vorschriften zum

Arbeitgeberwechsel.

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