CONVINUS Global Mobility Alert - Week 10.2025

Oman: New rules introduced for the transfer of foreign employees

The Ministry of Labor (MOL) of Oman has recently introduced new regulations for the temporary transfer of foreign workers between private sector companies. Previously, there were no regulations for such transfers in Oman.

The most important new regulations include the following:

Employees cannot be transferred to an occupation that is subject to "Omanization"

The new role must be in the same occupational group and be the same as the employee's original role

The employee must have been employed by their current employer for at least six months prior to such a transfer

The employee's work permit must still be valid for at least six months

Transfers may not exceed six months per employee per year

A company may not transfer or absorb more than 50% of its registered workforce

and

the new employer must pay a salary at least equal to the foreign national's salary before the transfer and maintain the same benefits.

It should also be noted that if a transferred employee leaves the receiving employer, the receiving employer must notify the original employer immediately. The original employer is then responsible for submitting a notification of cessation of employment to the MOL.

Oman: Neue Regeln für den Transfer ausländischer Arbeitnehmer eingeführt

Das Arbeitsministerium (MOL) des Omans hat vorkurzem neue Vorschriften für die vorübergehendeVersetzung ausländischer Arbeitnehmer zwischenBetrieben des Privatsektors eingeführt. Zuvor gab esin Oman keine Vorschriften für solche Versetzungen.

Zu den wichtigsten neuen Vorschriften gehören unteranderem die Folgenden:

Arbeitnehmer können nicht in einenBeruf versetztwerden, welcher der "Omanisierung" unterliegtDie neue Funktion muss derselben Berufsgruppeangehören und mit der ursprünglichen Funktiondes

Arbeitnehmers übereinstimmenDer Arbeitnehmer muss vor einer solchenVersetzung mindestens sechs Monate bei seinemderzeitigen Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein

Die Arbeitserlaubnis des Arbeitnehmers muss nochmindestens sechs Monate gültig sein

Versetzungen dürfen sechs Monate pro Arbeit-nehmer und Jahr nicht überschreiten

Ein Unternehmen darf nicht mehr als 50 % seinerregistrierten Belegschaft versetzen oder aufnehm-en

und

der neue Arbeitgeber muss ein Gehalt zahlen, dasmindestens dem Gehalt des ausländischen Staats-angehörigen vor der Versetzung entspricht sowieauch die gleichen Leistungen beibehalten.

Ausserdem muss beachtet werden, dass wenn einversetzter Arbeitnehmer den aufnehmenden Arbeit-geber verlässt, der aufnehmende Arbeitgeber denursprünglichen Arbeitgeber unverzüglich darüberbenachrichtigen muss. Der ursprüngliche Arbeitgeberist dann dafür verantwortlich, eine Meldung über dieAufgabe der Arbeit beim MOL einzureichen.

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.