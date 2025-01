Employer’s obligation to submit essential terms of employment

The Labor Minister has recently issued a Decree (ΚΔΠ 455/2024 – available only in Greek) pursuant to section 11(6) of the Transparent and Predictable Employment Terms Law. As outlined in the Decree all employers have an obligation to submit the essential terms of employment of all its employees. Essential terms of business must be submitted by 28th of February 2025 the latest through the ergani portal.



Essential terms of employment that should be submitted, as outlined in the Decree, are the following:

Employer's details The type of business (in case of retail businesses) Employee details Employer's registered office address Place of business as specified in the employment contract/agreement and the actual workplace Employee job description and specialization Employment commencement date Employment end date (in case of fixed-term employments) In case of temporary employment agencies, the indirect employer's details Conditions and duration of the probationary period Duration of annual leave and method of allocation Salary/Wages, frequency of payment (daily, weekly, monthly or hourly) Standard working hours per day/week Where the employee's working schedule is unpredictable this should be mentioned Other benefits, allowances, commissions, cost-of-living allowance, etc.



Therefore, we urge employers to promptly comply with the requirements of the new Decree.

Υποχρέωση εργοδότη για καταχώρηση βασικών όρων εργοδότησης

Ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε πρόσφατα Διάταγμα (ΚΔΠ 455/2024) σύμφωνα με το άρθρο 11(6) του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου. Όπως περιγράφεται στο Διάταγμα, όλοι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τους βασικούς όρους εργοδότησης όλων των εργαζομένων. Οι βασικοί όροι εργοδότησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Οι βασικοί όροι εργοδότησης που πρέπει να υποβληθούν, όπως περιγράφονται στο Διάταγμα, είναι οι εξής:

Στοιχεία εργοδότη Τύπος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχείρησης λιανικού εμπορίου) Στοιχεία εργοδοτούμενου Έδρα εργοδότη Τόπος παροχής εργασίας βάσει της σύμβασης απασχόλησης και τόπος παροχής εργασίας Περιγραφή εργασίας και ειδικότητα εργοδοτούμενου Ημερομηνία έναρξης εργασίας Ημερομηνία λήξης εργασίας (σε περίπτωση εργασίας ορισμένου χρόνου) Σε περίπτωση επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης τα στοιχεία του έμμεσου εργοδότη Όροι και διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου Διάρκεια ετήσιας άδειας και τρόπος απόδοσης Αμοιβή/μισθός, συχνότητα καταβολής (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ωριαία) Ωράριο κανονικής εργάσιμης ημέρας/εβδομάδας Να γίνεται αναφορά εάν το ωράριο εργοδοτουμένου είναι μη προβλέψιμο ωράριο Άλλα ωφελήματα, επιδόματα, προμήθειες, τιμαριθμικό επίδομα κλπ.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους εργοδότες να συμμορφωθούν άμεσα με τις απαιτήσεις του νέου Διατάγματος.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.