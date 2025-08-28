Economics Weekly Alert 30/2025

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της δέσμης νομοσχεδίων για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση

Το Υπουργείο Οικονομικών, πληροφορεί ότι η δημόσια διαβούλευση της δέσμης νομοσχεδίων για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση παρατείνεται από τις 25 Αυγούστου 2025 στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, μετά από αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να δοθεί περαιτέρω χρόνος για κατάθεση των απόψεων και εισηγήσεών τους.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

---

Extension of Public Consultation on the Tax Reform Legislative Package

The Ministry of Finance announces that the public consultation on the legislative package for the Tax Reform is extended from 25 August 2025 to 10 September 2025, following requests from interested stakeholders, in order to allow more time for the submission of their views and proposals.

Source: Ministry of Finance

Πρόσβαση στο σύστημα TFA μέσω της υπηρεσίας CY Login

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η είσοδος στο σύστημα TFA θα είναι πλέον εφικτή και μέσω της υπηρεσίας CY Login (πρώην Αριάδνη), από την Παρασκευή 22/08/2025, με την επαναλειτουργία του συστήματος Tax For All.

Πρόσωπα που διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο Tax For All χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη κατέχουν στο CY Login.

έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο Tax For All χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη κατέχουν στο CY Login. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login προβαίνουν πρώτα στη δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία CY Login.

Για σκοπούς πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση, οι φορολογούμενοι προτρέπονται να συνδέονται στο Tax For All μέσω της υπηρεσίας CY Login. Σε περίπτωση που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.), τότε ο λογαριασμός τους θα συνδέεται αυτόματα με τον Α.Φ.Τ. τους.

Πρόσωπα που ήδη διαθέτουν λογαριασμό στο TFA, μπορούν παράλληλα να συνδέονται και μέσω της υπηρεσίας CY Login.

Στην ιστοσελίδα υποστήριξης TAX FOR ALL (TFA), στην ενότητα «Ενημέρωση – Πληροφορίες», έχει αναρτηθεί Οδηγός σύνδεσης στο TFA μέσω της υπηρεσίας CY Login.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

---

Access to the TFA system via the CY Login service

The Tax Department informs that access to the TFA system will now also be possible through the CY Login service (formerly Ariadni), starting Friday, 22/08/2025, with the relaunch of the Tax For All system.

Individuals who already have an account on CY Login can access Tax For All using the username and password they already possess on CY Login.

can access Tax For All using the username and password they already possess on CY Login. Individuals who do not have a CY Login account must first create an account on the CY Login service.

For access to upgraded services that require authentication, taxpayers are encouraged to log in to Tax For All via the CY Login service. If they have a Tax Identification Number (TIN), their account will be automatically linked to their TIN.

Individuals who already have a TFA account can also log in through the CY Login service.

A Guide for logging in to TFA via the CY Login service has been posted on the TAX FOR ALL (TFA) support website, under the section "Information – Updates."

Source: Tax Department

Υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (ΤΦ 7) μέσω του Συστήματος TaxForAll (TFA)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από την Παρασκευή 22/08/2025, με την επαναλειτουργία του συστήματος TFA, η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 και η πληρωμή της παρακράτησης φόρου και εισφορών θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του TFA.

Ετήσια Δήλωση ΤΦ7 (έτος 2024)

Προθεσμία υποβολής: 31/12/2025

Δεν απαιτείται Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για κάθε εργοδοτούμενο.

Μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7 (έτος 2025)

Η υποβολή όλων των μηνιαίων Δηλώσεων ΤΦ7 για το 2025 είναι υποχρεωτική από Ιανουάριο 2025, ακόμη και για μήνες που έχουν ήδη πληρωθεί μέσω του Tax Portal.

Απαιτείται Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για κάθε εργοδοτούμενο.

Προθεσμίες υποβολής μηνιαίων Δηλώσεων ΤΦ7 (έτος 2025):

Μήνες Προθεσμία υποβολής Ιανουάριος - Νοέμβριος 2025 31/12/2025 Δεκέμβριος 2025 31/01/2026

Προθεσμίες πληρωμής μηνιαίων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ΤΦ7 (έτος 2025):

Μήνες Προθεσμία υποβολής Ιούνιος - Νοέμβριος 2025 31/12/2025 Δεκέμβριος 2025 31/01/2026

Σημειώνεται ότι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις που τυχόν είχαν υπολογιστεί, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω προθεσμίες, θα επανυπολογιστούν αυτόματα στο TFA, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες παρατάσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

---

Submission of the Employer's Withholding Tax and Contributions Declaration (TF7) via the Tax For All (TFA) System

The Tax Department informs that, starting from Friday, 22/08/2025, with the relaunch of the TFA system, the submission of the TF7 Declaration and payment of withholding tax and contributions will be made exclusively via TFA.

Annual TF7 Declaration (year 2024)

Submission deadline: 31/12/2025

A Tax Identification Number (TIN) is not required for each employee.

Monthly TF7 Declarations (year 2025)

The submission of all monthly TF7 Declarations for 2025 is mandatory starting from January 2025, even for months that have already been paid through the Tax Portal.

A Tax Identification Number (TIN) is required for each employee.

Deadlines for submission of monthly TF7 Declarations (year 2025):

Months Submission Deadline January – November 2025 31/12/2025 December 2025 31/01/2026

Deadlines for payment of monthly withholding taxes and contributions (TF7) (year 2025):

Months Payment Deadline June – November 2025 31/12/2025 December 2025 31/01/2026

It is noted that any interest and penalties that may have been calculated without taking the above deadlines into account will be automatically recalculated in TFA, considering these specific extensions.

More Information:

Source: Tax Department

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος – Ιούλιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025. Κατά τον Ιούλιο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.246, σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με 4.614 τον Ιούλιο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 18,6% στις 4.154 από 3.503 τον Ιούλιο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 1,1% την περίοδο ΙανουαρίουΙουλίου 2025 και έφτασε τις 31.200, σε σύγκριση με 30.864 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,1% και έφτασαν τις 24.158, σε σύγκριση με 24.126 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.660 ή 40,0% ήταν καινούρια και 14.498 ή 60,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,9% στα 3.581.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 στο 43,3% (από 49,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,2% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,3%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 89 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, από 99 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.608 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με 3.523 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 2,8% στα 2.884, τα βαριά φορτηγά κατά 2,7% στα 423 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 1,8% στα 169, ενώ μειώθηκαν οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 5,7% στους 169.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 143 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με 480 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 26,5% στις 2.806 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με 2.218 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Registration of Motor Vehicles: January - July 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-July 2025. In July 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 5.246, recording an increase of 13,7% compared to 4.614 in July 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 18,6% to 4.154, from 3.503 in July 2024.

The main developments during the period January-July 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 1,1% to 31.200 in January-July 2025, from 30.864 in January-July 2024.

(b) Passenger saloon cars increased to 24.158 from 24.126 in January-July 2024, recording a rise of 0,1%. Of the total passenger saloon cars, 9.660 or 40,0% were new and 14.498 or 60,0% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 32,9% to 3.581.

(c) The share of petrol-powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-July 2025 to 43,3% (from 49,9% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,5% in 2025 from 9,9% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,2% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 36,8% to 43,3%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-July 2025 decreased to 89, from 99 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 2,4% to 3.608 in January-July 2025, compared to 3.523 in January-July 2024. In particular, light goods vehicles increased by 2,8% to 2.884, heavy goods vehicles by 2,7% to 423 and rental vehicles by 1,8% to 169, while road tractors (units of trailers) decreased by 5,7% to 169.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-July 2025 decreased to 143 compared to 480 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 26,5% to 2.806 in January-July 2025, compared to 2.218 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Απρίλιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Απρίλιο 2025 ανήλθε στις 577 σε σύγκριση με 669 τον Απρίλιο 2024, καταγράφοντας μείωση 13,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €255,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 204,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 909 οικιστικές μονάδες. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, εκδόθηκαν 2.157 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.545 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 13,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,1%. Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Building Permits: April 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during April 2025 stood at 577 compared to 669 in April 2024, registering a decrease of 13,8%. The total value of these permits reached €255,2 million and the total area 204,0 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 909 dwelling units. During the period January – April 2025, 2.157 building permits were issued compared to 2.545 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 15,2%. The total value of these permits increased by 15,4% and the total area by 13,3%. The number of dwelling units recorded an increase of 12,1%. It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούλιος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2025 αυξήθηκε κατά 408 άτομα (0,8%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 53.447 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 4,6%. Η μεγαλύτερη αύξηση (9,8%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (14,3%). Η μεγαλύτερη μείωση (-6,1%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-20,5%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Government Employment by Category: July 2025

In July 2025, total government employment reached 53.447 persons, an increase of 408 individuals (0,8%) compared to June 2024. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 0,5% and 1,3% respectively, while employment in the Educational Service rose by 4,6%. Compared to July 2024, the main increase is observed in the number of employees with contracts of definite duration (9,8%), with the highest percentage increase for this category observed in the Educational Service (14,3%). The main decrease is observed in the number of employees with contracts of indefinite duration (-6,1%), with the largest percentage decrease for this category observed in the Educational Service (-20,5%). For the period January –July 2025 the average total government employment increased by 0,9% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Μάϊος 2025 (Τελικά Στοιχεία) και Ιούνιος 2025 (Προκαταρκτικά Στοιχεία).

Ιούνιος 2025, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 ήταν €1.114,7 εκ. σε σύγκριση με €920,3 εκ. τον Ιούνιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 21,1%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €588,0 εκ. και από τρίτες χώρες €526,7 εκ. σε σύγκριση με €554,3 εκ. και €366,0 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €50,6 εκ. έναντι €77,8 εκ. τον Ιούνιο 2024. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 ήταν €506,5 εκ. σε σύγκριση με €452,5 εκ. τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €141,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €365,0 εκ., σε σύγκριση με €127,8 εκ. και €324,7 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2024.

Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €63,3 εκ. έναντι €160,6 εκ. τον Ιούνιο 2024. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 ήταν €6.495,6 εκ. σε σύγκριση με €5.645,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 ήταν €2.624,2 εκ. σε σύγκριση με €1.997,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 31,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.871,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025 σε σύγκριση με €3.648,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μάιος 2025, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.005,4 εκ. τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με €1.060,1 εκ. τον Μάιο 2024, σημειώνοντας μείωση 5,2%. Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2025 ήταν €212,3 εκ. σε σύγκριση με €193,9 εκ. τον Μάιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,5%. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2025 ανήλθε σε €197,8 εκ. σε σύγκριση με €176,0 εκ. τον Μάιο 2024.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2025 ανήλθε στα €13,2 εκ. έναντι €16,5 εκ. τον Μάιο 2024. Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2025 ήταν €109,0 εκ. σε σύγκριση με €149,7 εκ. τον Μάιο 2024, σημειώνοντας μείωση 27,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Foreign Trade Statistics: May 2025 (final data) and June 2025 (provisional data)

June 2025, Provisional Data

Total imports of goods in June 2025 were €1.114,7 mn as compared to €920,3 mn in June 2024, recording an increase of 21,1%. Imports from other EU Member States were €588,0 mn and from third countries €526,7 mn, compared to €554,3 mn and €366,0 mn respectively in June 2024. Imports in June 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €50,6 mn as compared to €77,8 mn in June 2024. Total exports of goods in June 2025 were €506,5 mn as compared to €452,5 mn in June 2024, recording an increase of 11,9%. Exports to other EU Member States were €141,5 mn and to third countries €365,0 mn, compared to €127,8 mn and €324,7 mn respectively in June 2024. Exports in June 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €63,3 mn as compared to €160,6 mn in June 2024. Total imports of goods in January–June 2025 amounted to €6.495,6 mn as compared to €5.645,9 mn in January–June 2024, recording an increase of 15,0%.

Total exports of goods in January-June 2025 were €2.624,2 mn compared to €1.997,6 mn in January-June 2024, registering an increase of 31,4%. The trade deficit was €3.871,4 mn in January–June 2025 compared to €3.648,3 mn in the corresponding period of 2024.

May 2025, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.005,4 mn in May 2025 as compared to €1.060,1 mn in May 2024, recording a decrease of 5,2%. Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €212,3 mn in May 2025 as compared to €193,9 mn in May 2024, recording an increase of 9,5%. Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €197,8 mn in May 2025 compared to €176,0 mn in May 2024. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €13,2 mn in May 2025 compared to €16,5 mn in May 2024. Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €109,0 mn in May 2025 as compared to €149,7 mn in May 2024, recording a decrease of 27,2%.

Source: Cystat

Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Ιούνιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Ιούνιο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 12 Αυγούστου 2025.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 σημείωσε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου 2024. Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 928,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,3% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν μείωση 1,1%, φθάνοντας τις 25.954 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν μειώθηκαν σε 17.058, σημειώνοντας μείωση 6,3% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 2.476 σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,9% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €6.495,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €2.624,2 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 31,4%. Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 1.843.013 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 1.652.475 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Monthly Economic Developments: January-June 2025

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–June 2025. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to June 2025, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 12 th of August 2025.

Manufacturing Production during the period January-May 2025 recorded an increase of 2,9% compared to January-May 2024. The total area of Building Permits Authorized reached 928,0 thousand square metres during the period January-April 2025, recording an increase of 13,3% compared to January-April 2024.

The total Registrations of Motor Vehicles decreased by 1,1%, reaching to 25.954 during the period January-June 2025. Private saloon cars decreased to 17.058, recording a decrease of 6,3% and light goods vehicles increased to 2.476 recording a rise of 4,5% compared to January-June 2024. The Consumer Price Index increased by 0,9% during the period January-June 2025, compared to the corresponding period of the previous year. The total Imports of Goods reached €6.495,6 mn during the period January–June 2025, recording an increase of 15,0% and total Exports of Goods reached €2.624,2 mn, recording also an increase of 31,4%. The Arrivals of Tourists totaled 1.843.013 during the period January-June 2025, compared to 1.652.475 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 11,5%.

Source: Cystat

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ: 2ο τρίμηνο 2025 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, μη εποχικά προσαρμοσμένος, υπολογίζεται στο 3,6%. Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

GDP Growth Rate: 2nd Quarter 2025 (Flash Estimate)

The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the second quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,3% over the corresponding quarter of 2024. The GDP growth rate in real terms, nonseasonally adjusted, is estimated at 3,6%. The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών - Ετήσια Μεταβολή +1,19% Ιουλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε στις 119,04 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αμελητέα αύξηση της τάξης του 0,01% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,19%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,33%), στα προϊόντα ορυκτών (3,27%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,70%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,19%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-1,04%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Price Index of Construction Materials - Annual Change +1,19% July 2025

The Price Index of Construction Materials for July 2025 reached 119,04 units (base year 2021=100), recording a negligible increase of 0,01% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,19%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (3,33%), mineral products (3,27%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,70%) and electromechanical products (0,19%), whereas a decrease was observed in metallic products (-1,04%).

For the period January-July 2025, the index recorded an increase of 1,24% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Αφίξεις Τουριστών και Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου από Ταξίδια στο Εξωτερικό

Αφίξεις Τουριστών 6,9% και Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου 9,1% Ιουλιος 2025

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε 589.116 σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129 σε σύγκριση με 2.203.704 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,4%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,2% (189.730) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 13,0% (76.557), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,4% (43.713), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,0% (23.694), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,5% (20.455) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 2,9% (17.000).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2025 ήταν για ποσοστό 85,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούλιο 2024, ποσοστό 88,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 8,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν στις 186.987 σε σύγκριση με 171.382 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 36,8% (68.858), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,4% (17.518) και η Ιταλία με 5,9% (11.117).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 75,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,8%, οι σπουδές ποσοστό 9,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Tourist Arrivals and Returns of Residents of Cyprus from Trips Abroad - July 2025

Tourist Arrivals 6,9% and Returns of Residents of Cyprus 9,1%

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 589.116 in July 2025 compared to 551.229 in July 2024, recording an increase of 6,9%.

For the period of January – July 2025, arrivals of tourists totaled 2.432.129 compared to 2.203.704 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 10,4%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for July 2025, with a share of 32,2% (189.730) of total arrivals, followed by Israel with 13,0% (76.557), Poland with 7,4% (43.713), Germany with 4,0% (23.694), Sweden with 3,5% (20.455) and Romania with 2,9% (17.000).

For a percentage of 85,5% of tourists, the purpose of their trip in July 2025 was holidays, for 11,6% visit to friends and relatives and for 2,8% business. Respectively, in July 2024, 88,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 8,6% visited friends or relatives and 2,7% visited Cyprus for business reasons.

Returns of Residents of Cyprus

A total number of 186.987 residents of Cyprus returned from a trip abroad in July 2025 compared to 171.382 in the corresponding month last year, recording an increase of 9,1%. The main countries from which residents of Cyprus returned in July 2025 were Greece with a share of 36,8% (68.858), the United Kingdom with 9,4% (17.518) and Italy with 5,9% (11.117).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in July 2025 was mainly holidays, with a percentage of 75,1%, whilst business reasons held a percentage of 14,8%, studies 9,1% and other reasons 1,0%.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Ετήσια Μεταβολή 0,1%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και 0,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,2%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,1%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,4%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-13,4%), Μεταφορές (3,8%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,4%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,9%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Ιούλιο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-9,7%) και σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-3,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Harmonized Index of Consumer Prices - Annual Rate of Change 0,1%

The HICP rose by 0,1% between July 2024 and July 2025, and increased by 0,4% in the month between June 2025 and July 2025.

Compared to July 2024, the categories Restaurants and Hotels (5,9%) and Recreation and Culture (4,2%) recorded the largest increases, while Clothing and Footwear (-7,1%) and Housing, Water, Electricity, and Gas (-4,4%) showed the largest decreases.

Compared to June 2025, the largest changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-13,4%), Transport (3,8%), and Recreation and Culture (3,4%). For the period January – July 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in the categories Recreation and Culture (6,9%), Clothing and Footwear (-5,6%), and Restaurants and Hotels (5,4%).

The largest change in the economic categories compared to July 2024 was recorded in the Energy category (-9,7%), while compared to June 2025, it was recorded in the Non-Energy Industrial Goods category (-3,8%).

Source: Cystat

