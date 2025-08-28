Economics Weekly Alert 29/2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούνιο 2025 κατά 5,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: June 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for June 2025 increased by 5,9% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 8,2% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούνιος 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €557,6 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €550,7 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €393,6 εκ. (+5,9%) και ανήλθαν στα €7.115,3 εκ. σε σύγκριση με €6.721,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €171,3 εκ. (+12,0%) και ανήλθαν στα €1.593,6 εκ. σε σύγκριση με €1.422,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €208,3 εκ. (+9,7%) και ανήλθαν στα €2.356,6 εκ. σε σύγκριση με €2.148,3 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €54,0 εκ. και ανήλθαν στα €103,1 εκ. σε σύγκριση με €49,1 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €121,4 εκ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €2.375,3 εκ. σε σύγκριση με €2.253,9 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €73,2 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €1.590,6 εκ. σε σύγκριση με €1.517,4 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €3,8 εκ. (+0,8%) και ανήλθαν στα €480,9 εκ. σε σύγκριση με €477,1 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €121,1 εκ. (-40,2%) και περιορίστηκαν στα €180,2 εκ. σε σύγκριση με €301,3 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €44,1 εκ. (-63,3%) και περιορίστηκαν στα €25,6 εκ. σε σύγκριση με €69,7 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €386,7 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €6.557,7 εκ. σε σύγκριση με €6.171,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €110,8 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €1.918,8 εκ. σε σύγκριση με €1.808,0 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €178,2 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €2.749,5 εκ. σε σύγκριση με €2.571,3 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €36,5 εκ. (+5,8%) και ανήλθε στα €664,7 εκ. σε σύγκριση με €628,2 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €22,3 εκ. (+9,8%) και ανήλθαν στα €250,9 εκ. σε σύγκριση με €228,6 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €91,1 εκ. (+21,7%) και ανήλθε στα €510,2 εκ. σε σύγκριση με €419,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €58,2 εκ. (+16,1%) και ανήλθαν στα €419,5 εκ. σε σύγκριση με €361,3 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €32,9 εκ. (+56,9%) και ανήλθαν στα €90,7 εκ. σε σύγκριση με €57,8 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €47,6 εκ. (-10,8%) και περιορίστηκαν στα €392,8 εκ. σε σύγκριση με €440,4 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €4,6 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €70,8 εκ. σε σύγκριση με €75,4 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: January-June 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €557,6 mn (1,6% of GDP) for the period of January-June 2025, as compared to a surplus of €550,7 mn (1,6% of GDP) that was recorded during the period of January-June 2024.

Revenue

During the period of January-June 2025, total revenue increased by €393,6 mn (+5,9%) and amounted to €7.115,3 mn, compared to €6.721,7 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €171,3 mn (+12,0%) and amounted to €1.593,6 mn, compared to €1.422,3 mn in 2024. Social contributions increased by €208,3 mn (+9,7%) and amounted to €2.356,6 mn, compared to €2.148,3 mn in 2024. Property income increased by €54,0 mn and amounted to €103,1 mn, compared to €49,1 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €121,4 mn (+5,4%) and amounted to €2.375,3 mn, compared to €2.253,9 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €73,2 mn (+4,8%) and amounted to €1.590,6 mn, compared to €1.517,4 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €3,8 mn (+0,8%) and amounted to €480,9 mn, compared to €477,1 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €121,1 mn (-40,2%) to €180,2 mn, from €301,3 mn in 2024. Capital transfers decreased by €44,1 mn (-63,3%) to €25,6 mn, from €69,7 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-June 2025, total expenditure increased by €386,7 mn (+6,3%) and amounted to €6.557,7 mn, compared to €6.171,0 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €110,8 mn (+6,1%) and amounted to €1.918,8 mn, compared to €1.808,0 mn in 2024. Social benefits increased by €178,2 mn (+6,9%) and amounted to €2.749,5 mn, compared to €2.571,3 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €36,5 mn (+5,8%) and amounted to €664,7 mn, compared to €628,2 mn in 2024. Interest payable increased by €22,3 mn (+9,8%) and amounted to €250,9 mn, compared to €228,6 mn in 2024.

The capital account increased by €91,1 mn (+21,7%) and amounted to €510,2 mn, compared to €419,1 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €58,2 mn (+16,1%) and amounted to €419,5 mn, compared to €361,3 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €32,9 mn (+56,9%) and amounted to €90,7 mn, compared to €57,8 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €47,6 mn (-10,8%) to €392,8 mn, from €440,4 mn in 2024. Subsidies decreased by €4,6 mn (-6,1%) to €70,8 mn, from €75,4 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Ιούλιος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 11.088 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2025 αυξήθηκε στα 10.081 άτομα, σε σύγκριση με 9.947 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 789 άτομα ή 6,6%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: July 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of July 2025, reached 11.088 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for July 2025 increased to 10.081 persons, in comparison to 9.947 in the previous month.

In comparison with July 2024, a decrease of 789 persons or 6,6% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of education, construction, financial and insurance activities, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Μάιος 2025

Κατά τον μήνα Μάιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 140,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 143,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,3% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 27,1%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 11,3% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: May 2025

In May 2025, the Industrial Turnover Index reached 140,1 units (base 2021=100), recording an increase of 5,4% compared to May 2024. For the period January – May 2025, the index recorded an increase of 4,5% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for May 2025 reached 143,2 units, recording an increase 9,3% compared to May 2024. An increase was also recorded in the mining and quarrying sector (+27,1%). Decreases were noted in the sectors of electricity supply (-11,3%) and water supply and materials recovery (-5,2%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2025 μειώθηκε κατά 0,63 μονάδες και έφτασε στις 116,65 μονάδες σε σύγκριση με 117,28 μονάδες τον Ιούνιο 2025. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,7%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-12,2%) και στα Πετρελαιοειδή (-8,1%). Σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) (-2,0%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,0%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,1%). Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-12,4%) και Μεταφορές (2,1%). (Πίνακας 1) Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,8%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,8%) και Εκπαίδευση (3,8%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,27) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,72). Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,92). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,57), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,94). Τα Πετρελαιοειδή (0,16) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,71).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Consumer Price Index (CPI): July 2025

The Consumer Price Index (CPI) in July 2025 decreased by 0,63 points, reaching 116,65 units compared to 117,28 units in June 2025. Inflation in July 2025 decreased at a rate of 0,9%.

The largest positive change among the economic categories compared with July 2024 was recorded in Services (3,7%), while the largest negative changes were observed in Electricity (-12,2%) and Petroleum Products (-8,1%). In comparison with June 2025, the largest change was recorded in Industrial Goods (excl. Petroleum Products) (-2,0%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to July 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,3%), Restaurants and Hotels (5,0%), and Recreation and Culture (4,1%). (Table 1) Compared to June 2025, the most significant changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-12,4%) and Transport (2,1%). For the period January – July 2025, in comparison with the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in the categories Clothing and Footwear (-5,8%), Restaurants and Hotels (4,8%), and Education (3,8%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change of the CPI in July 2025 compared to July 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,54) and Recreation and Culture (0,27), while the largest negative impact was observed in the category Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,72). The greatest impact on the change of the CPI in July 2025 compared to June 2025 was recorded in the category Clothing and Footwear (-0,92). The largest positive contribution to the change of the CPI in July 2025 compared to July 2024 was made by Catering Services (0,57), while the largest negative contribution was made by Petroleum Products (-0,94). Petroleum Products (0,16) had the largest positive impact on the change of the CPI in July 2025 compared to June 2025, while Clothing Items had the largest negative impact (-0,71).

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.