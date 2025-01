Economics Weekly Alert 42/2024

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο τρίμηνο 2024 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3 ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζεται στα 507.323 άτομα, εκ των οποίων 454.850 είναι υπάλληλοι και 52.473 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,2%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I) και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J).

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3 ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζονται στις 230.180 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I) και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Employment – National Accounts: 3rd quarter 2024 (provisional estimate)

Total Employment for the 3rd quarter of 2024 is estimated at 507.323 persons, of which 454.850 are employees and 52.473 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2023, total employment increased by 2,2% for the 3rd quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Accommodation and Food Service Activities (NACE I) and Information and communication (NACE J).

Hours worked

Actual hours worked for the 3 rd quarter of 2024 are estimated at 230.180 thousand; an increase of 2,6% compared to the corresponding quarter of 2023. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Accommodation and Food Service Activities (NACE I) and Information and communication (NACE J).

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Κατά τον Νοέμβριο 2024, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.850, σημειώνοντας μείωση 3,7% σε σχέση με 3.997 τον Νοέμβριο 2023. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 10,0% στις 2.920 από 3.243 τον Νοέμβριο 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 10,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 και έφτασε τις 46.780, σε σύγκριση με 42.500 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,5% και έφτασαν τις 36.360 σε σύγκριση με 34.140 την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 14.380 ή 39,5% ήταν καινούρια και 21.980 ή 60,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 29,7% στα 3.789.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 στο 48,9% (από 58,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2023), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,2% το 2023 σε 10,1% το 2024). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 2,7% το 2023 σε 4,0% το 2024) και των υβριδικών (από 28,9% σε 36,9%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 127 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, από 306 την ίδια περίοδο του 2023.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 5.355 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 4.100 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 30,6%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 33,7% στα 4.277, τα βαριά φορτηγά κατά 25,9% στα 628, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 54,2% στους 222, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 12,0% στα 228.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 657 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 305 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 16,1% στις 3.657 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 3.151 την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January-November 2024

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-November 2024.

In November 2024, the total registrations of motor vehicles numbered 3.850, recording a decrease of 3,7% compared to 3.997 in November 2023. Passenger saloon cars registered a fall of 10,0% to 2.920, from 3.243 in November 2023.

The main developments during the period January-November 2024 compared to the corresponding period of 2023 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 10,1% to 46.780 in January-November 2024, from 42.500 in January-November 2023.

(b) Passenger saloon cars increased to 36.360 from 34.140 in January-November 2023, recording a rise of 6,5%. Of the total passenger saloon cars, 14.380 or 39,5% were new and 21.980 or 60,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 29,7% to 3.789.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-November 2024 to 48,9% (from 58,2% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel powered cars to 10,1% in 2024 from 10,2% in 2023. On the other hand, the share of electric cars rose from 2,7% in 2023 to 4,0% in 2024 and of hybrid cars from 28,9% to 36,9%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-November 2024 decreased to 127, from 306 in the same period of 2023.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 30,6% to 5.355 in January-November 2024, compared to 4.100 in January-November 2023. In particular, light goods vehicles increased by 33,7% to 4.277, heavy goods vehicles by 25,9% to 628, road tractors (units of trailers) by 54,2% to 222, while rental vehicles decreased by 12,0% to 228.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-November 2024 increased to 657 compared to 305 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 16,1% to 3.657 in January-November 2024, compared to 3.151 in the same period of 2023.

Source: Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Σεπτέμβριος 2024 (τελικά στοιχεία) ΚΑΙ Οκτώβριος 2024 (προκαταρτικά στοιχεία)

Οκτώβριος 2024: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2024 ήταν €1.209,9 εκ. σε σύγκριση με €1.057,0 εκ. τον Οκτώβριο 2023, καταγράφοντας αύξηση 14,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €615,7 εκ. και από τρίτες χώρες €594,1 εκ. σε σύγκριση με €640,2 εκ. και €416,7 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2023. Οι εισαγωγές τον Οκτώβριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €63,3 εκ. έναντι €21,6 εκ. τον Οκτώβριο 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο 2024 ήταν €442,3 εκ. σε σύγκριση με €281,8 εκ. τον Οκτώβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 57,0%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €90,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €351,6 εκ., σε σύγκριση με €93,8 εκ. και €187,9 εκ. αντίστοιχα τον Οκτώβριο 2023. Οι εξαγωγές τον Οκτώβριο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €53,0 εκ. έναντι €4,8 εκ. τον Οκτώβριο 2023.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024 ήταν €9.758,1 εκ. σε σύγκριση με €11.127,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023, σημειώνοντας μείωση 12,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024 ήταν €3.383,7 εκ. σε σύγκριση με €3.571,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2023, σημειώνοντας μείωση 5,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €6.374,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024 σε σύγκριση με €7.555,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Σεπτέμβριος 2024: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €951,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με €1.101,4 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, σημειώνοντας μείωση 13,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2024 ήταν €205,9 εκ. σε σύγκριση με €355,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, καταγράφοντας μείωση 42,0%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε €198,0 εκ. σε σύγκριση με €349,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε στα €6,8 εκ. έναντι €4,8 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Σεπτέμβριο 2024 ήταν €144,3 εκ. σε σύγκριση με €88,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 62,3%.

Περισσότερα στοιχεία δημοσιεύονται στο μηνιαίο δημοσίευμα 'Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία) – Σεπτέμβριος 2024' καθώς και στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB, κάτω από το υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign trade statistics: September 2024 (final data) and October 2024 (provisional data)

October 2024: Provisional data

Total imports of goods in October 2024 were €1.209,9 mn as compared to €1.057,0 mn in October 2023, recording an increase of 14,5%. Imports from other EU Member States were €615,7 mn and from third countries €594,1 mn, compared to €640,2 mn and €416,7 mn respectively in October 2023. Imports in October 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €63,3 mn as compared to €21,6 mn in October 2023.

Total exports of goods in October 2024 were €442,3 mn as compared to €281,8 mn in October 2023, recording an increase of 57,0%. Exports to other EU Member States were €90,7 mn and to third countries €351,6 mn, compared to €93,8 mn and €187,9 mn respectively in October 2023. Exports in October 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €53,0 mn as compared to €4,8 mn in October 2023.

Total imports of goods in January–October 2024 amounted to €9.758,1 mn as compared to €11.127,0 mn in January–October 2023, recording a decrease of 12,3%. Total exports of goods in January-October 2024 were €3.383,7 mn compared to €3.571,2 mn in January-October 2023, registering a decrease of 5,3%. The trade deficit was €6.374,4 mn in January–October 2024 compared to €7.555,9 mn in the corresponding period of 2023.

September 2024: Final data

Total imports of goods amounted to €951,9 mn in September 2024 as compared to €1.101,4 mn in September 2023, recording a decrease of 13,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in September 2024 were €205,9 mn as compared to €355,3 mn in September 2023, recording a decrease of 42,0%. Domestic exports of industrial products in September 2024 were €198,0 mn compared to €349,2 mn in September 2023, whilst domestic exports of agricultural products in September 2024 were €6,8 mn compared to €4,8 mn in September 2023.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in September 2024 were €144,3 mn as compared to €88,9 mn in September 2023, recording an increase of 62,3%.

More data are published in the monthly publication 'Intra – Extra EU Trade Statistics (Summarised Data) – September 2024' and in the online database CYSTAT-DB, under the subtheme External Trade.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Νοέμβριος 2024

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2024 ανήλθε στα 55.243 άτομα. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 το σύνολο της απασχόλησης στην Κυβέρνηση ανήλθε κατά μέσο όρο στα 54.229 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.698 άτομα (3,2%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του έκτακτου προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Τον Νοέμβριο του 2024 στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 12.020 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.190 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.288 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.831 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,5%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (5,5%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 12.460 μόνιμοι υπάλληλοι, 963 ΕΑΧ, 4.545 ΕΟΧ και 138 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (68,8%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,8%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.315 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.454 ΕΑΧ, 292 ΕΟΧ και 747 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (60,2%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (2,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government employment by category: November 2024

In November 2024 total government employment reached 55.243 persons. For the period January – November 2024 average total government employment reached 54.229 persons, marking an increase of 1.698 persons (3,2%) compared to the corresponding period of 2023. This increase is mainly attributed to the increase of the Educational Service casual staff, due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024.

In November 2024 in the Civil Service there were 12.020 permanent employees, 4.190 employees with contracts of indefinite duration, 1.288 employees with contracts of definite duration and 5.831 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,5%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (5,5%).

In the Educational Service there were 12.460 permanent employees, 963 employees with contracts of indefinite duration, 4.545 employees with contracts of definite duration and 138 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (68,8%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,8%).

In Security Forces there were 8.315 permanent employees, 4.454 employees with contracts of indefinite duration, 292 employees with contracts of definite duration and 747 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in Security Forces (60,2%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (2,1%).

Source: Cystat

Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου - Ποιοι οι όροι και οι δικαιούχοι

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 11 Δεκεμβρίου τους όρους του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων, την αίτηση και τον Οδηγό Συμπλήρωσης της αίτησης.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Οι όροι του σχεδίου, η αίτηση και ο οδηγός θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ από 02/01/2025 και για περίοδο 2 μηνών.

Σκοπός του Σχέδιου είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε νοικοκυριά που έχουν συνάψει δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με απώτερο σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο διαθέσιμο εισόδημα από την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία:

έχουν συνάψει (υπογράψει) σύμβαση δανείου από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023 και στη βάση αυτής έχει ανοιχθεί λογαριασμός δανείου.

έχουν εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανεξαρτήτως είδους βασικού επιτοκίου, το οποίο δεν έγινε για εξόφληση/αναδιάρθρωση προηγούμενου δανείου, Ως εκ τούτου, καλύπτει την αγορά κύριας κατοικίας και ανέγερση κύριας κατοικίας, περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου,

έχουν συνολικό ύψος δανεισμού για το οποίο υποβάλλεται αίτηση το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €400.000,

το όριο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις €50.000

διευθέτησαν ή ρύθμισαν τις φορολογικές οφειλές τους προς το Τμήμα Φορολογίας που αφορούν μέχρι και το φορολογικό έτος 2023.

Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι δύο χρόνια.

Οι δανειολήπτες επιδοτούνται με το 50% της διαφοράς μεταξύ του μέσου συνολικού επιτοκίου για την περίοδο αναφοράς και του συνολικού επιτοκίου που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού στο τραπεζικό σύστημα, με μέγιστη επιδότηση τις 2 ποσοστιαίες μονάδες (200 μονάδες βάσης) και για διάρκεια 2 έτη από την ημερομηνία 1ης εκταμίευσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σχέδιο δύναται να εφαρμοστεί καθότι δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, για το Σχέδιο έχουν γίνει οι απαραίτητες προβλέψεις στον προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου για τα έτη 2025, 2026 και 2027, για ποσά €12.000.000, €11.000.000 και €10.000.000, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο εντάσσεται στις δέσμες μέτρων που έλαβε και λαμβάνει η Κυβέρνηση με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας.

Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

Την έναρξη του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Στεγαστικά Δάνεια Με Εισοδηματικά Κριτήρια, ανακοίνωσε και το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Σχέδιο υλοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στο οποίο μπορεί να απευθύνεται το κοινό:

Αρ. τηλ: 22602365, 22602381, 22602317

email: interestsubsidyscheme@treasury.gov.cy

Oι λεπτομερείς Όροι του Σχεδίου, η Αίτηση και ο Οδηγός Συμπλήρωσης καθώς και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ από 02/01/2025 μέχρι τις 28/02/2025.

Πηγή: Stockwatch

--

Interest Rate Subsidy Scheme - Terms and Beneficiaries

On December 11, the Council of Ministers approved the terms of the Interest Rate Subsidy Scheme for Housing Loans, the application form, and the accompanying Completion Guide.

After the meeting, Government Spokesperson Konstantinos Letympiotis announced that the scheme's terms, application form, and guide would be published on the website of the Treasury Department. Applications can be submitted at Citizen Service Centers (KEP) and District Citizen Service Centers (KEPO) from January 2, 2025, for a period of two months.

The scheme aims to provide financial support to households with housing loans, in the form of interest rate subsidies. This measure seeks to mitigate the negative effects of inflation and rising interest rates on disposable income.

Eligible individuals must meet the following conditions:

Loan Agreement Dates: Have signed a loan agreement between January 1, 2022, and December 31, 2023, and opened a corresponding loan account.

Loan Type: Hold housing loans with a variable interest rate (regardless of the base rate type) that was not used to repay or restructure a previous loan. The scheme covers loans for purchasing or constructing a primary residence, including part of a loan used to buy the plot of land.

Loan Amount: The total loan amount submitted for subsidy must not exceed €400,000.

Annual Family Income: Annual household income must not exceed €50,000.

Tax Compliance: Applicants must have settled or arranged their tax obligations with the Tax Department up to and including the 2023 tax year.

Duration: The maximum subsidy period is two years.

Borrowers will receive a subsidy covering 50% of the difference between the average total interest rate during the reference period and the total interest rate applicable at the time of the loan account issuance. The maximum subsidy is 2 percentage points (200 basis points) for a period of two years from the date of the first loan disbursement.

The scheme has been deemed compliant with EU regulations as it does not involve state aid. Provisions for the scheme have been included in the Treasury Department's budget for 2025 (€12 million), 2026 (€11 million), and 2027 (€10 million).

This initiative is part of a broader set of government measures to support households against the effects of inflationary pressures and rising costs.

Announcement from the Ministry of Finance

The Ministry of Finance has also announced the launch of the Interest Rate Subsidy Scheme for Housing Loans, which will be implemented by the Treasury Department. The public can contact the Treasury at:

Phone Numbers: +357 22602365, +357 22602381, +357 22602317

Email: interestsubsidyscheme@treasury.gov.cy

Detailed terms, the application form, the guide, and answers to frequently asked questions will be available on the Treasury's website. Applications, along with supporting documents, must be submitted in print at KEP and KEPO from January 2, 2025, to February 28, 2025.

Source: Stockwatch