Fiscaal regime auteursrechten voor software: rulingdienst verduidelijkt timing

Sinds kort kan het fiscaal regime voor auteursrechten opnieuw toegepast worden m.b.t. software. Zoals kon worden verwacht, kent de Dienst Voorafgaande Beslissingen (“DVB”) een aanzienlijke toename van rulingaanvragen. Onlangs publiceerde de DVB dan ook een bericht om meer duiding te geven tot wanneer een ruling met een retroactieve toepassing kan worden aangevraagd.

Waarover gaat het?

Sinds 1 januari 2026 valt software opnieuw binnen het toepassingsgebied van de fiscale regeling voor auteursrechten. Vergoedingen voor de overdracht of licentie van auteursrechten op software zullen onder bepaalde voorwaarden fiscaal voordelig belast worden aan 15%.

In een eerdere nieuwsbrief stonden wij reeds stil bij de herinvoering van het regime en enkele aandachtspunten die daarbij rijzen.

Zoals kon worden verwacht, is de interesse vanuit de IT-sector bijzonder groot.

Extra tijd, maar geen reden om af te wachten

Hoewel het regime opnieuw werd uitgebreid naar software bij wet van 15 juli 2026, kan de regeling ook retroactief toegepast worden tot en met 1 januari 2026. De DVB bevestigde in een recent nieuwsbericht dat rulings die uiterlijk op 30 juni 2027 worden afgeleverd, nog rechtszekerheid kunnen bieden voor auteursrechtenvergoedingen toegekend vanaf 1 januari 2026.

Belastingplichtigen moeten er wel rekening mee houden dat een ruling met een retroactieve toepassing ook de nodige complexiteit kent. Afhankelijk van de concrete situatie zal moeten worden nagegaan hoe reeds uitbetaalde verloning wordt behandeld, welke correcties nodig zijn op het vlak van bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing en of bijkomende aanpassingen noodzakelijk zijn aan de loonadministratie of fiscale fiches.

Ondernemingen die het regime alsnog retroactief wensen toe te passen, moeten nu al de nodige voorbereidingen te treffen.

Praktische aandachtspunten voor ondernemingen

De DVB brengt ook in herinnering dat niet zomaar iedere vergoeding die betaald wordt in aanmerking komt voor het fiscaal regime. Er zal nog steeds concreet moeten worden aangetoond dat alle toepassingsvoorwaarden voldaan zijn, en dat de vergoeding inderdaad wordt toegekend voor de overdracht van auteursrechtelijk beschermde werken.

We brengen hierbij nogmaals de belangrijkste aandachtspunten in herinnering als men het regime zou willen toepassen.

Breng de kwalificerende werken in kaart: er moet concreet worden onderzocht welke werken van de softwareontwikkelaar in aanmerking komen en welke software wordt gecreëerd die van een auteursrechtelijke bescherming kan genieten. Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat mogelijks ook andere auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden gecreëerd, die eventueel ook van het fiscaal regime kunnen genieten (bijv. design).

Exploitatie of reproductie: de auteursrechtelijk beschermde werken moeten ook worden overgedragen voor “mededeling aan het publiek, openbare uitvoering of opvoering of reproductie”. Tijdens de parlementaire voorbereidingen bracht de minister een broodnodige verduidelijking aan en stelde dat deze voorwaarden alternatieve voorwaarden zijn, en geen cumulatieve voorwaarden. De loutere reproductie volstaat dus reeds.

Documenteer de creatieve tijdsbesteding: de creatieve bijdrage van de ontwikkelaar moet worden gedocumenteerd. Een voldoende onderbouwde registratie van de creatieve prestaties en de daaraan bestede tijd vormt in de praktijk een essentieel bewijsstuk bij een rulingaanvraag of fiscale controle.

Besteed voldoende aandacht aan de vergoeding: de vergoeding moet marktconform zijn, zodat niet eender welke vergoeding kan worden overwogen. Er moet bovendien ook rekening gehouden worden met de verschillende fiscale grenzen.

Pas arbeidsovereenkomsten tijdig aan: bestaande arbeidsovereenkomsten worden best tijdig gescreend om na te gaan of zij voldoende bepalingen bevatten inzake de overdracht of licentie van auteursrechten. Waar nodig zal een addendum moeten worden opgesteld waarin de overdracht van rechten, de vergoeding en de exploitatiemodaliteiten uitdrukkelijk worden geregeld. Voor nieuwe aanwervingen kunnen aangepaste clausules onmiddellijk worden opgenomen.

Bereid administratieve implementatie voor: ook de praktische verwerking verdient de nodige aandacht. Afhankelijk van de gekozen implementatie moet worden nagegaan welke gevolgen dit heeft voor de loonadministratie, de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de fiscale fiches.

Sociale zekerheid blijft van toepassing

Hoewel software sinds 1 januari 2026 opnieuw onder de fiscale regeling voor auteursrechten valt, werd het sociaalrechtelijke kader niet aangepast. Het Koninklijk Besluit van 7 april 2023 verwijst nog naar de vroegere fiscale definitie. Auteursrechtenvergoedingen voor softwareontwikkelaars blijven daardoor nog onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Het fiscale voordeel vertaalt zich dus niet in eenzelfde voordeel op sociaalrechtelijk vlak.

Beperking kostenforfait wordt nog betwist

De Programmawet van 30 mei 2026 beperkte het forfaitaire kostenstelsel voor auteursrechten tot belastingplichtigen met een kunstenaarsattest. Belastingplichtigen die niet over dergelijk attest beschikken, kunnen dus niet langer genieten van dit kostenforfait. De totale belastingdruk stijgt in dit geval weliswaar, maar het regime blijft nog steeds voordelig.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten heeft evenwel een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen deze beperking omwille van een schending van het gelijkheidsbeginsel. Zo vindt men het onderscheid tussen journalisten en kunstenaars discriminerend, aangezien beide groepen auteursrechtelijk beschermd werk creëren en vaak met onregelmatige inkomsten worden geconfronteerd.

Het Grondwettelijk Hof zal zich hierover nu dus moeten buigen, zodat het laatste woord nog niet gezegd is.

Takeaway

De mogelijkheid om uiterlijk op 30 juni 2027 een ruling te verkrijgen die betrekking heeft op auteursrechtenvergoedingen toegekend vanaf 1 januari 2026, biedt ondernemingen bijkomende flexibiliteit.

Deze bijkomende tijd is echter geen reden om af te wachten. Ondernemingen die de regeling wensen toe te passen, doen er goed aan om tijdig te onderzoeken welke softwareactiviteiten kwalificeren, de creatieve bijdrage van hun werknemers te documenteren, de auteursrechtenvergoeding voldoende te onderbouwen en de contractuele en administratieve implementatie voor te bereiden. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de betrokken vergoedingen onderworpen blijven aan sociale zekerheidsbijdragen.