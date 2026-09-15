AI og ophavsret: Hvad betyder Getty- og Gema-sagerne for danske virksomheder?

I november 2025 faldt der dom i to meget omtalte europæiske sager om generative AI-modeller og ophavsret: Getty Images mod Stability AI ved High Court of England and Wales og Gema mod OpenAI ved Landgericht München.

Sagerne er ikke danske, men de er relevante for danske virksomheder, fordi de berører nogle af de spørgsmål, der allerede fylder i rådgivningen om AI: Hvilke data er AI-modellen trænet på? Er der taget højde for rettighedshaveres forbehold mod tekst- og datamining? Kan output fra modellen gengive eller ligge for tæt op ad ophavsretligt beskyttet materiale? Og hvordan bør risikoen håndteres i kontrakter, interne politikker og kommerciel brug af AI?

De to sager fik vidt forskellige udfald. I Getty-sagen fandt den britiske domstol ikke, at Stable Diffusion i sig selv indeholdt en krænkende kopi af Gettys billeder. I Gema-sagen fandt den tyske domstol derimod, at OpenAI havde krænket ophavsretten, blandt andet fordi sangtekster var reproducerbart indeholdt i modellen og kunne gengives i output.

For virksomheder er den centrale pointe derfor ikke kun, at retsstillingen fortsat er uafklaret. Pointen er også, at usikkerheden allerede nu bør omsættes til konkrete beslutninger om brug, indkøb, udvikling og styring af AI-løsninger.

Getty-sagen: Træning er ikke kopiering

Getty-sagen handlede om Stability AI’s billedgenererende AI-model Stable Diffusion. Getty Images gjorde gældende, at modellen var trænet på millioner af Gettys ophavsretligt beskyttede billeder, som var indsamlet fra internettet uden samtykke.

Den britiske domstol fandt imidlertid, at Stable Diffusion ikke lagrede eller gengav Gettys værker på en måde, der udgjorde en krænkende eksemplarfremstilling efter britisk ophavsret. Retten lagde vægt på, at modellens vægte ikke i sig selv gemte Gettys beskyttede værker, men var et resultat af de mønstre og funktioner, som modellen havde lært under træningen.

Gema-sagen: Output og memorering kan udløse ansvar

Gema-sagen handlede om musikrettigheder og teksten til ni populære tyske sange. Det tyske forvaltningsselskab Gema havde sagsøgt OpenAI, fordi ChatGPT ifølge sagen var trænet på sangtekster fra Gemas medlemmer uden tilladelse og kunne gengive teksterne næsten ordret, når brugere bad om specifikke værker.

Den tyske domstol fandt, at ophavsretten var blevet krænket på flere måder. Retten lagde vægt på, at de omstridte sangtekster var indeholdt i OpenAI’s sprogmodeller på en reproducerbar måde, og at memorering kunne konstateres ved at sammenligne sangteksterne i træningsdata med modellens output.

Retten fandt også, at output fra chatbotten udgjorde både en ulovlig reproduktion og en offentlig tilgængeliggørelse af de beskyttede sangtekster. OpenAI blev derfor som modeludbyder pålagt at betale erstatning, selv om beløbets størrelse ikke blev offentliggjort.

Hvad betyder sagerne i en dansk sammenhæng?

Getty- og Gema-sagerne er ikke afgjort efter dansk ret, men de peger ind i spørgsmål, som også må forventes at blive centrale i danske sager om generativ AI og ophavsret.

Mange af de mest udbredte generative AI-modeller, der anvendes i Danmark, har oprindelse i USA og er typisk trænet uden for Danmark. Det udelukker imidlertid ikke, at danske rettighedshaveres materiale kan være indgået i træningen. Derfor kan spørgsmål om værneting, lovvalg og den ophavsretlige brug af materialet få stor betydning i kommende sager.

Det er allerede aktuelt i Danmark. Koda anlagde i november 2025 sag mod den amerikanske AI-musiktjeneste Suno, og DPCMO anlagde i februar 2026 sager mod henholdsvis LinkedIn og OpenAI. Koda-sagen minder på flere punkter om Gema-sagen, fordi den fokuserer på konkrete værker og påstande om, at output er identisk eller næsten identisk med ophavsretligt materiale, der skulle være anvendt til træning uden samtykke.

Sagerne understreger derfor behovet for, at danske virksomheder får afklaret deres egen rolle: Er virksomheden rettighedshaver, AI-udbyder, leverandør, kunde eller bruger af AI-output? Svaret har betydning for, hvilke risici der er mest relevante at fokusere på, og hvilke kontraktuelle og organisatoriske tiltag, der bør prioriteres.