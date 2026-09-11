AI en intellectuele eigendom: de kracht van technologie en menselijke expertise

Kunstmatige intelligentie (AI) verandert de manier waarop bedrijven werken. Ook voor de octrooipraktijk biedt AI volop mogelijkheden, van informatie verzamelen en teksten opstellen tot documenten analyseren. Maar hoeveel kunt u aan deze technologie overlaten?Eric Enderlinlegt uit hoe u in de octrooipraktijk de juiste balans vindt tussen technologie en menselijke expertise.

AI kan in korte tijd grote hoeveelheden documenten analyseren, samenvattingen maken en conceptteksten opstellen. Maar een uitvinding, merk of model beschermen vraagt om meer dan informatie alleen. Daarvoor is ook een strategische, juridische en bedrijfseconomische afweging nodig. De deskundigheid van een specialist blijft daarbij onmisbaar.

AI kan bepaalde werkzaamheden binnen de IE-praktijk vereenvoudigen en onderzoek en analyse versnellen, mits de technologie zorgvuldig en onder deskundige begeleiding wordt ingezet. Zoals elke technologie heeft ook AI beperkingen:

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Juridische en technische nuances van een specifiek dossier kunnen verloren gaan.

De economische belangen en strategische afwegingen van uw onderneming zijn niet vanzelfsprekend bekend.

AI kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de adviezen die het genereert.

Een overtuigend geformuleerd antwoord van AI is dus niet automatisch juist of passend voor uw situatie.

In het intellectueel eigendomsrecht maakt strategische analyse het verschil

Een octrooi aanvragen, een merk of model beschermen of de bescherming van knowhow organiseren gaat veel verder dan formulieren invullen of documenten opstellen. Bij iedere beslissing spelen verschillende factoren een rol:

De groeistrategie van uw onderneming;

De markten waarop u actief bent of wilt worden;

Uw positie ten opzichte van concurrenten;

Juridische en financiële risico’s;

Commerciële en technologische doelstellingen op middellange en lange termijn;

De praktijk van de bevoegde instanties en relevante rechtspraak;

Mogelijkheden voor concurrenten en potentiële inbreukmakers om de bescherming te omzeilen.

Deze strategische analyse steunt vooral op de ervaring, het beoordelingsvermogen en de expertise van uw IE adviseur

Menselijke expertise blijft bepalend

Net als veel andere professionals gebruiken octrooigemachtigden al AI om analyses te ondersteunen en bepaalde documentatie- en schrijftaken efficiënter uit te voeren. De resultaten kunnen een waardevol vertrekpunt zijn. De octrooigemachtigde controleert deze, vult ze aan en stemt ze af op de specifieke situatie van uw onderneming. Zo blijft menselijke expertise bepalend voor de uiteindelijke beslissingen.

Daarbij gelden strikte regels voor vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke, gevoelige of klantspecifieke informatie wordt niet ingevoerd in openbare AI-tools. De octrooigemachtigden van Novagraaf bewaken de vertrouwelijkheid en gegevensbescherming bij iedere stap waarin zij AI gebruiken.

AI inzetten binnen een sterke IE-strategie

Doordat AI-tools zo toegankelijk zijn, kan de indruk ontstaan dat deskundig advies niet meer nodig is om betrouwbare antwoorden op IE-vragen te krijgen.

In de praktijk levert AI de meeste waarde op wanneer technologie en de expertise van een octrooigemachtigde elkaar aanvullen. Een onvolledig onderzoek naar de stand van de techniek, een slecht geformuleerde octrooiconclusie, een verkeerde inschatting van een inbreukrisico of een onjuiste interpretatie van een wettekst kan grote en soms onomkeerbare gevolgen hebben voor een onderneming.

Het werk van een octrooigemachtigde gaat dan ook verder dan het opstellen van een document. Het draait om het vertalen van grote hoeveelheden, soms tegenstrijdige, informatie naar juridisch onderbouwde beslissingen die aansluiten op uw bedrijfsstrategie.

AI is daarbij een waardevol hulpmiddel. Het kan professionele analyse en advies echter niet vervangen.

Technologie en vakkennis versterken elkaar

AI kan het zoeken naar informatie, het analyseren van documenten en het voorbereiden van dossiers aanzienlijk versnellen. De technologie helpt om gedachten te ordenen, eerste aanknopingspunten te vinden of snel inzicht te krijgen in een onderwerp.

Om die eerste resultaten te vertalen naar een solide beschermingsstrategie, blijft deskundige begeleiding noodzakelijk. Hoe overtuigend een AI-antwoord ook klinkt, het vervangt geen analyse van de specifieke situatie van uw onderneming of de kritische blik van een octrooigemachtigde.

Gebruik AI daarom vooral om uw denkproces te ondersteunen. Laat beslissingen over de bescherming van uw innovaties steunen op deskundige beoordeling.

De menselijke expert blijft betrokken

Bij Novagraaf zetten we AI in onze octrooipraktijk in wanneer dit aantoonbare meerwaarde biedt voor onze klanten. Daarbij hanteren we een eenvoudig uitgangspunt: ‘human expert in the loop’. AI ondersteunt onze specialisten, terwijl strategische beslissingen en de juridische toetsing altijd bij onze octrooigemachtigden blijven.

In combinatie met hun ervaring helpen deze tools ons efficiënter te werken aan bescherming die juridisch stevig staat en aansluit op uw bedrijfsdoelstellingen.

Wij kunnen al in een vroeg stadium meedenken. Met een eerste beoordeling van de octrooieerbaarheid brengen we de beschermingsmogelijkheden van uw uitvinding en belangrijke aandachtspunten in kaart. Ook kunnen wij met AI opgestelde conceptteksten beoordelen, verbeteren en herstructureren. Daarnaast verzorgen we het volledige opstellen en indienen van octrooiaanvragen, zodat uw innovatie nauwkeurig wordt beschreven en de aanvraag uw groeistrategie ondersteunt.

Het doel is helder: bescherming die past bij uw onderneming, op basis van technisch en juridisch zorgvuldig opgestelde octrooiaanvragen.

Een grondige voorbereiding en formulering helpen het risico op bezwaren of afwijzing door octrooibureaus te beperken. Ook kunnen ze procedurekosten verminderen doordat minder correctierondes, opeenvolgende wijzigingen en vertragingen nodig zijn. Gedurende de procedure houden we daarbij steeds voor ogen welke bescherming daadwerkelijk waarde heeft voor uw bedrijfsmodel.

FAQ

Hoe kan AI ondersteunen bij octrooien?

AI kan helpen bij het verzamelen van technische informatie, analyseren van documenten, maken van samenvattingen en opstellen van conceptteksten. Een octrooigemachtigde controleert de resultaten en beoordeelt wat deze betekenen voor de bescherming van uw uitvinding.

Kan ik met AI een octrooiaanvraag opstellen?

AI kan helpen bij het opstellen van een eerste concept. Een goede octrooiaanvraag vereist echter nauwkeurige technische beschrijvingen en zorgvuldig geformuleerde octrooiconclusies. Laat een concept daarom door een octrooigemachtigde beoordelen en uitwerken voordat u het indient.

Is octrooionderzoek met AI voldoende?

AI kan het onderzoek ondersteunen, maar biedt op zichzelf geen zekerheid dat alle relevante informatie is gevonden of juist is geïnterpreteerd. Een octrooigemachtigde beoordeelt de resultaten en hun betekenis voor de octrooieerbaarheid van uw uitvinding.

Hoe gaat Novagraaf om met vertrouwelijke informatie bij AI-gebruik?

Novagraaf voert geen vertrouwelijke, gevoelige of klantspecifieke informatie in openbare AI-tools in. Onze octrooigemachtigden bewaken de vertrouwelijkheid en gegevensbescherming bij het gebruik van AI. Strategische beslissingen en juridische toetsing blijven bij onze specialisten.

Kan Novagraaf een met AI opgesteld concept beoordelen?

Ja. Onze octrooigemachtigden kunnen met AI opgestelde conceptteksten controleren, aanvullen en herstructureren. Ook kunnen zij al in een vroeg stadium de octrooieerbaarheid beoordelen of een volledige octrooiaanvraag opstellen die aansluit op uw innovatie en bedrijfsstrategie.

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