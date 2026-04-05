mais comme un acteur de structuration juridique dans des environnements instables.

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Eptalex s’inscrit dans cette logique.

Non pas comme un simple conseil,

mais comme un acteur de structuration juridique dans des environnements instables.

Dans cette continuité, Eptalex, en collaboration avec Herald, organise un webinar consacré à ces enjeux :

“Le Golfe face à l’incertitude : continuité des affaires et gestion contractuelle”,

Un échange destiné à approfondir ces mutations et à analyser, de manière concrète, les outils juridiques permettant d’y faire face.

La crise dans le Golfe est mal nommée.

Une crise suppose une rupture.

Or, ce que nous observons aujourd’hui est une continuité… sous contrainte.

Les flux persistent.

Les opérations continuent.

Les investissements ne disparaissent pas.

Mais leur architecture change.

Ce qui se transforme n’est pas le marché. C’est le droit qui le soutient.

Le juridique n’intervient plus en aval.

Il précède.

Il encadre l’incertitude avant même qu’elle ne se matérialise.

Négocier un contrat aujourd’hui, ce n’est plus fixer des obligations.

C’est organiser des hypothèses.

Que se passe-t-il si les routes se ferment ?

Si les coûts doublent ?

Si les équilibres économiques se déforment ?

Le contrat devient une projection du risque.

Nous assistons à une internalisation du chaos dans les structures juridiques.

Force majeure.

Hardship.

Clauses d’ajustement.

Ces mécanismes ne corrigent plus l’exception.

Ils structurent la normalité.

Le droit ne réagit plus à l’instabilité. Il l’intègre.

Et c’est là que le rôle des juridictions évolue.

Les Émirats Arabes Unis n’échappent pas aux dynamiques régionales.

Mais ils offrent un espace où cette complexité peut être traduite juridiquement.

Le DIFC, l’ADGM, le DIAC ne sont pas uniquement des forums.

Ils fonctionnent comme des dispositifs de transformation :

Transformer l’incertitude en litige.

Transformer le litige en procédure.

Transformer la procédure en solution.

C’est une mécanique.

Et dans cette mécanique, le rôle de l’avocat se déplace.

Il ne s’agit plus d’intervenir lorsque le problème apparaît.

Il s’agit de concevoir des structures capables d’absorber le problème avant qu’il ne survienne.

Anticiper devient plus important que défendre.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.