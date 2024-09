ZigZagHR Brainpickings - In Het Hoofd Van Olivier Wouters: 10 Jaar Wet Eenheidsstatuut

#ZigZagHR Brainpickings is dé reeks podcasts voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers waarin Lesley Arens haar gasten en hun vakgebied uitdaagt om zichzelf heruit te vinden. Iedere maand strijkt ze neer bij inspirerende bedrijven en partners uit haar brede HR community en gaat ze in gesprek met boeiende HR professionals, onderzoekers en thought leaders.

Deze maand kroop Lesley in het hoofd van onze vennoot en Managing Partner Olivier Wouters, en voerden ze een gesprek over 10 jaar wet eenheidsstatuut. Deze wet, die een einde maakte aan het onderscheid tussen arbeiders en bedienden met betrekking tot ontslag, is een herschrijving en herschikking van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Ze blikken terug op waarom deze wet er kwam, zoomen in op de grote lijnen van haar structuur, de inhoud ervan, de draagwijdte en waar we vandaag – 10 jaar later – staan.

We nodigen je graag uit om deze boeiende podcast te bekijken of te beluisteren en zo meer te ontdekken over dit belangrijke onderwerp voor de arbeidsmarkt.

Veel plezier!

