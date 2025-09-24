ARTICLE
24 September 2025

欧盟 - 东盟研讨会：外观设计与商标保护领域的最新关键动态

Rouse

Contributor

近期举行的一场欧盟 - 东盟研讨会汇聚了专家、...
China Intellectual Property
Kanthika Phunsuk
近期举行的一场欧盟 - 东盟研讨会汇聚了专家、品牌所有者和设计师，共同探讨商标与外观设计保护的最新趋势。此次活动着重强调了两项重大进展：

  • 欧盟知识产权局为使外观设计保护适应数字时代而开展的一系列改革举措；
  • 泰国知识产权局就商标的可注册性及显著性方面提供的实践动态。

此次研讨会还对"欧洲设计奖"进行了表彰。该奖项是欧盟一年一度的盛事，旨在表彰全球范围内卓越的设计人才。该奖项面向新锐设计师与资深设计师开放，能为获奖者提供国际层面的曝光机会与认可。

1. 欧盟外观设计保护的现代化

欧盟知识产权局外观设计改革是一项分两阶段推进的举措，该举措反映了数字、动画及交互式设计作品日益重要的地位：

  • 第一阶段（2025年5月1日起生效）：
    "外观设计"的定义将扩展至涵盖数字和动画内容，包括非实体创作成果。设计师可使用新的Ⓓ符号来表明其享有保护。无论产品类型如何，一份申请最多可提交50项外观设计，且将明确涵盖3D打印相关内容。
  • 第二阶段（预计2026年7月1日起实施）：
    欧盟知识产权局旨在将视频文件纳入外观设计注册流程的一部分，以解决在展示动态效果或交互性时静态图像所存在的局限性问题。

这些变革彰显了欧盟致力于紧跟创新步伐，为新一代外观设计提供便捷可及的保护的决心。

2. 泰国在商标保护方面的举措

泰国知识产权局（DIP）就包含图形、文字或其组合的商标注册事宜提供了指引。

  • 商标应具有显著性，即不得仅直接表示所指定的商品或服务。
  • 若商标包含通用名称或缺乏显著性的要素如常用词汇或符号，泰国知识产权局（DIP）可能要求申请人声明放弃对该等要素的专用权，以明确不主张对该部分内容的独占权利。

通过清晰解决显著性问题并运用商标申请战略，企业可在泰国强化品牌保护，避免商标申请遭到不必要的驳回。

设计师与企业的核心要点

随着品牌塑造与设计日益呈现出动态化、数字化及跨国界的发展态势，欧盟针对新兴创意形式量身定制的外观设计改革举措，以及泰国在商标显著性方面提供的实用指引，均彰显出各方致力于构建更高效、更易获取的知识产权保护体系的坚定决心。这些进展共同助力企业和创作者更清晰、自信地应对复杂的注册体系，使其在当今快速演变的全球市场中能够更便捷地保护、行使权利并实现其知识产权资产的商业化。

