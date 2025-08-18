ARTICLE
18 August 2025

北京市、NPE訴訟への対応強化へ　企業支援ガイドラインを発表

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
北京市知的財産権公共サービスセンターと中国国際貿易促進会（CCPIT）商事法律サービスセンターがこのほど、「特許非実施主体（Non-Practicing Entity；NPE）
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections

　北京市知的財産権公共サービスセンターと中国国際貿易促進会（CCPIT）商事法律サービスセンターがこのほど、「特許非実施主体（Non-Practicing Entity；NPE）訴訟対応ガイドライン」を共同で発表した。

　本ガイドラインは、中国企業がNPEによる訴訟リスクを正しく理解し、的確に対処できるよう支援することを目的としている。NPEの世界的な活動動向やビジネスモデル、訴訟の特徴について体系的に整理し、主要国・地域における司法実務や政策を踏まえて典型的な事例を分析した上で、企業が取るべき具体的な対応策を示している。

　北京市は今後、国務院が発表した「渉外知的財産紛争処理に関する規定」に基づき、海外知財紛争に対応する体制の活用を一層強化する方針である。とりわけ重点産業および主要企業のリスク管理能力を高めることに注力する。具体的な施策としては、「海外知的財産保護に関するQ&Aマニュアル」の作成、標準化ガイドラインの発行、さらには関連分野における研修の開催などを通じて、市場主体の実務対応力の底上げを図る考えである。

出所：国家知識産権戦略網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More