2025年全国侵害品・模倣品・粗悪品統一破壊行動が開催

6月10日、国家品質強国建設調整推進指導グループ弁公室と国家市場監督管理総局は共同で、2025年全国一斉侵害品・模倣品・模造品撲滅キャンペーンを組織した。メイン会場は湖南省長沙市にあり、25省（自治区、直轄市）にサブ会場が設置された。メイン会場とサブ会場はビデオリンクを介して同時に破壊活動を実行した。メイン会場には国家市場監督管理総局食品安全部長の孫恵川氏が出席し、講演を行ったほか、湖南省副省長の王俊寿氏も講演を行った。

この作戦は人々の生活と安全に重点を置いたものでした。全国で計200種類以上の著作権侵害品、偽造品、粗悪品の食品、医薬品、衣料品、靴、帽子、タバコ、酒類、化粧品、海賊版出版物、ガスコンロ、消防用品などが破壊され、その総量は3,683トン、価値は4億3,200万元に上った。すべての破壊は環境に優しく、無害な方法で実行される。

近年、各地方、関係部門は中国共産党中央委員会と国務院の決定と取り決めを徹底的に実行し、知的財産権の保護、侵害・模倣品の取り締まりに引き続き力を入れ、侵害品、模倣品、粗悪品の統一的な破壊作戦を展開した。彼らは、消費者と権利者の正当な権利と利益を保護し、知的財産保護に対する国民の意識を高め、品質と知的財産権が強い国の構築に貢献し、質の高い経済社会の発展を促進する上で積極的な役割を果たしてきた。

湖南省市場監督管理局の主な責任者と長沙市政府の責任者がその場で発言した。中央宣伝部、最高人民法院、最高人民検察院などの関係同志、26省（自治区、直轄市）の市場監督管理部門と関係部門の責任者同志、関係協会、機関、権利者の代表、国内外のメディア記者などが破壊作戦に参加した。

出所：中国保護知識産権網

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