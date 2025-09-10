ARTICLE
10 September 2025

中国のイノベーションクラスター数、3年連続で世界1位

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど、2025年の世界イノベーションクラスターランキングトップ100を発表した。
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections

　世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど、2025年の世界イノベーションクラスターランキングトップ100を発表した。中国からは計24のクラスターがランクインし、その数は3年連続で世界1位となった。人民網が伝えた。

　これについて、国家知的財産権局の報道官で、弁公室副主任の杜玉氏は、9月5日に開かれた同局の定例記者会見で、「中国がこのような素晴らしい成果を挙げたのは、国家によるイノベーションへの高度な重視、継続的なイノベーション投資の拡大、知的財産保護環境の一層の最適化、そして各種主体のイノベーション能力の絶え間ない向上によるものだ」と解説。

　杜氏によると、イノベーション投資の面では、24年、中国の社会全体の研究開発（R&D）経費投資が前年比8.3%増の3兆6000億元（1元は約20.8円）を突破した。投資総額は世界2位の地位を維持し、投資強度（R&D 費の対GDP比）は2.68%に達し、EU諸国の平均水準を上回った。

　環境保護の面では、中国の知的財産関連の法律・法規は日々整備され、保護体系は一層健全化している。24年の中国における知的財産保護の社会的満足度は82.36点に達し、再び過去最高を更新した。

　イノベーション能力の面では、25年6月末時点で、中国国内の有効発明特許総件数は501万件に達し、そのうち有効発明特許を保有する国内企業は52万4000社、保有する有効発明特許件数は372万7000件に上った。企業がイノベーションの主体として果たす役割は一層際立っている。また、大学と研究機関は産業需要を方向性として特許の実用化・活用を加速させている。特許実用化・活用の特別行動が始まって以来、特許譲渡・ライセンス登録件数は累計12万7000件に達した。複数の高付加価値特許が先端化・スマート化・グリーン化のシナリオにおける実用化が加速している。

　杜氏は、「中国でランクインしたこれらのイノベーションクラスターは、イノベーションと産業の融合を推進し、新たな質の生産力の発展をリードする牽引的役割を果たし、地域経済・社会の質の高い発展に強力なエンジンを提供し、国家のイノベーション・エコシステムを支える重要な支柱を構成している」と述べる。

　杜氏はまた、「たとえば、深セン―香港―広州クラスターがある粤港澳大湾区では、24年の3地域における発明特許登録件数は合計11万3000件で、国内総件数の12.1%を占めた。PCT国際特許出願件数は1万9000件に達し、国内総件数の27.5%を占めた。今年上半期（1-6月）には、3地域のPCT国際特許出願件数がすでに前年同期比30.7%増の1万件を超え、引き続き力強い成長を維持している。この地域の活発なイノベーション・エコシステムは、多くのハイテク企業や高度人材を引きつけ、地域のイノベーション発展に絶え間ない原動力と活力を提供している」と語る。

　杜氏はさらに、「今回、WIPOが中国香港特別行政区で世界イノベーションクラスターランキングトップ100を発表したことは、粤港澳大湾区の世界における影響力を十分に示すものであり、中国の科学技術イノベーションにおける急速な進展を改めて証明するもので、きわめて重要な意義を持つ」と強調。

出所：人民網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More