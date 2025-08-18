ARTICLE
18 August 2025

中国のAI特許数、世界全体の60％を占める

Kangxin

Contributor

中国は長年にわたる継続的な取り組みにより、デジタル分野で一連の重要コア技術を突破した。
中国は長年にわたる継続的な取り組みにより、デジタル分野で一連の重要コア技術を突破した。中国のAI（人工知能）の総合実力は全体的かつ体系的に飛躍し、AI特許数は世界全体の60％を占めている。人型ロボットやスマート端末などの分野でも次々と成果が上がっている。集積回路分野では展開が加速し、設計、製造、パッケージング・検査、材料、装置を網羅する完全な産業チェーンが形成されたことが14日、国家データ局への取材で分かった。

「第14次五カ年計画」（2021-25年）期間中、中国のデジタルインフラが大きく発展した。今年6月末時点で、5G基地局の総数は455万ヶ所、ギガビットブロードバンドの契約数は2億2600万件に達し、演算能力の総規模は世界第2位となった。

中国のデータ産業は急速に発展し、市場規模も大きく、デジタル経済発展の新たな成長源となっている。国家データ発展研究院の調査データによれば、2024年の全国のデータ関連企業数は40万社を超え、データ産業の規模は5兆8600億元（1元は約20.5円）に達し、「第13次五カ年計画」（2016-20年）末に比べ117％増加した。今後数年間も高い成長率を維持する見込みだ。データの深掘りと融合活用、アルゴリズム・演算能力とデータの高度集積を主要特徴とする産業エコシステムが形成されつつある。試算によれば、2024年の上場データ企業の平均研究開発投資は「第13次五カ年計画」末に比べ79％増加し、産業チェーンのイノベーション活力は持続的に高まっている。

出所：人民網

