阿联酋使领馆认证新格式须知

近期，阿联酋驻外使领馆推行了文件认证新规，该变化与我们代理客户处理的知识产权实务及日常业务密切相关 。

新变化

阿联酋驻外使领馆近期启用了新版认证页格式，该认证页现以电子方式签发，具体样式如下图所示：

根据初步审查和近期的实务经验，在部分情况下，这种新版认证格式已将阿联酋外交部（MOFA）的认证（如左侧的认证印章所示）纳入了领事认证流程中。

实务影响

变更前： 文件在境外完成认证后，送达阿联酋境内使用前，仍需在阿联酋境内额外办理外交部的认证手续。

变更后： 若新的认证页同时包含了阿联酋使领馆认证（右侧）和外交部认证（左侧），则该文件无需在阿联酋境内重复办理外交部认证手续。

在这种情况下，后续流程将简化为以下两个步骤：

1.将文件翻译成阿拉伯语。

2.由司法部（MOJ）对阿拉伯语翻译件进行认证。

值得关注的是，合并认证的官方费用并未提高，总额不超过2300迪拉姆。新政前，总费用取决于文件在原属国办理认证时所产生的费用；新政后，如外交部认证已包含在使领馆认证流程中，在阿联酋境内即免除了这项额外开支。

为何这对知识产权实践至关重要

此项进展对我们在阿联酋的知识产权业务尤为重要。在多项知识产权程序中，经合法认证的文件均属核心材料，包括但不限于：

用于申请、续展、异议及执法行动的授权委托书；

转让、合并及名称变更登记；

在异议程序、撤销案件及执法事务中提交的证据材料；

跨境知识产权组合管理和区域性申请。

鉴于我们频繁代表客户处理认证文件，此项更新将直接影响：

知识产权申请和备案的整体处理时效；

通过避免不必要或重复的认证步骤实现成本管控；

客户对时效的预期，尤其是在受法定期限严格约束的情形下。

总结

此项变化反映了阿联酋在优化流程、减少行政负担、提升服务效能方面的不懈努力。对于知识产权事务而言，这意味着更高的操作效率、更好的成本控制以及更顺畅的客户项目执行。

需要特别说明的是，本次更新并未改变经济与旅游部在各程序阶段对授权委托书的要求标准。尽管相关讨论仍在进行，但迄今为止尚未有任何官方决定或放宽认证要求的正式确认。唯一被官方确认的灵活方案仍是在提交新申请时允许延迟递交授权委托书。

尽管如此，合并认证流程的实施仍然有助于更快获取正式认证的授权委托书。这将对法定期限紧迫、需确保及时提交的案件具有实际助益。

