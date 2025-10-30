ARTICLE
30 October 2025

異なる技術的経路を用いた技術案が特許保護の範囲内になるかどうかの判断

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
特定の技術的課題を解決するため...
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China
Kangxin are most popular:
  • within Real Estate and Construction, Government and Public Sector topic(s)

——（2022）最高法知民終1837号

【裁判要旨】

特定の技術的課題を解決するための複数の技術的経路が存在する場合において、当該特許の目的が特定の技術的経路内に存在する技術的課題の改良のみである場合、他の技術的経路を採用する技術案は、通常、当該特許の保護範囲内にならない。

【キーワード】

民事、発明特許権侵害、技術的経路、特許発明の目的

　　

【基本情報】

瑞安市のある機械工場（以下、「瑞安機械工場」）は、発明特許番号20141006****.4「プラスチック袋包装機における包装材ガイド装置」（以下、「本件特許」）の特許権者であると主張し、温州市のある機械有限公司（以下、「温州機械公司」）に対し、侵害行為の停止、経済的損失及び権利を保護するための合理的な支出100万元の賠償、並びに在庫の半製品の廃棄を命じるよう請求した。

温州機械公司は、下記のように反論・出張した。イ号技術案は瑞安機械工場の特許権を侵害していない。瑞安機械工場は、温州機械公司がイ号製品を販売したことを証明する証拠を提出ておらず、また、その主張した賠償額は明らかに過大であった。温州機械公司は半製品しか保有しておらず、瑞安機械工場は当該半製品が権利侵害に該当するか否かを証明する証拠を提出できなかったため、温州機械公司には当該半製品を廃棄する義務はなかった。

審理の結果、人民法院は以下のとおり認定した。

瑞安機械工場は、2014年2月24日に本件特許を出願し、2015年12月16日に特許権を取得した。本件特許には3つの請求項があり、本件において主張された請求項1は、次のような内容が開示されている。「1. ガイドスロット、ガイドスロット座、及び揺動軸を備え、ガイドスロットはガイドスロット座に固定され、ガイドスロット座は揺動軸に移動可能に取り付けられ、上部及び下部の揺動アームは揺動軸に固定され、上部揺動アームは第1の引張バネを介してガイドスロット座に接続され、下部揺動アームはカムと動的に接触することを特徴とするプラスチック袋包装機における包装材のガイド装置。」

本件特許の明細書の背景技術[0002]段落には、「ガイド装置は、ポリ袋シール機の最も基本的な構成であり、左右のガイドスロットを通過させた被包装物をポリ袋内に正確に押し込む装置である。現在、このようなシール機のガイドスロットは、主に を用いてその機能を果たしている。機械式カム・スイングアーム機構は、他の空圧制御システムや電気制御システムと比較して、高精度であり、異常な空気圧による動作不安定の影響を受けにくいという利点があり、広く使用されている。機械式カム・スイングアーム機構の精度は、カムによってスイングアームが低位点から高位点へ強制的に押し出されるため、タイミング精度とビート精度が非常に高い。しかし、欠点もある。スイングアームが低位点から高位点へ移動する際、スイングアームが強制的に開閉され、ガイドスロットが開閉する。ガイドスロットは左右2組対称に設置され、同期して作動するため、スイングアームがカムの最下点にあるスイングアームでは、左右のガイドスロットは平行である。カムがスイングアームを最上点まで押し上げると、左右のガイドスロットが閉じ始め、八の字型の形状を形成する。本機では、ガイドスロットは左右対称に配置されている。動作中は誤動作が避けられず、包装物が左右のガイドスロットに残留する可能性が高くなる。この場合、左右のガイドスロットが閉じると、包装物が挟まれて左右のガイドスロットが変形し、安全上の問題が生じ、関連部品が損傷する可能性が高くなる。」と記載されている。発明の内容[0003]段落には、「背景技術の欠点に鑑み、本発明が解決しようとする技術的課題は、ガイドスロットに残留物があっても装置の安全性を維持できる、包装用プラスチック袋包装機のガイド装置を提供することである。」と記載されている。[0007]段落には、「本発明では、上部スイングアームをスイングシャフトに固定した後、ガイドスロットシートをスイングシャフトに可動式に取り付けられ、上部スイングアームとガイドスロットシートはテンションスプリングによって連結されています。スイングシャフトが駆動されると、テンションスプリングがガイドスロットシートを駆動し、ガイドスロットとともに揺動する。ガイドスロットに残留物がある場合、スイングシャフトは正常に揺動し、テンションスプリングが開き、ガイドスロットの正常な状態が維持される。これにより、ガイドスロットおよび関連部品の損傷が防止され、設備の作業効率が大幅に向上し、設備運転の安全性が確保される。」と記載されている。

温州機械公司は、FZ-180（小型）、FZ-180B（中型）、FZ-310（大型）、FZ-240、FZ-320B（接着剤噴霧機能付き）、FZ-320、FZ-180A、FZ-260といった各種全自動高速包装機のパンフレットを印刷していた。2021年7月27日、浙江省温州市知識産権局の職員が同社に対し現場検査を実施した。現場検査記録（浙温知法裁字[2021]110号）によると、同社取締役の陳氏は、次のように述べた。「現場には完成品が計8台あり、１台ごとに2つ（１セット）のガイド装置が付いていた。本件特許と比較すると、イ号製品は「ロアコントロールアームとシリンダーを組み合わせたトランスミッション」であり、「ロアコントロールアームがカムと動的接触する」という技術的特徴がない。イ号製品は自らが独自に開発・製造したものであり、温州機械工場が2015年から類似製品を開発していたものの、販売数はわずかであった。」現場の法執行官は、本件における侵害比較の証拠として、関連設備から一つのイ号製品を撤去し、封印した。

第一審法院は、瑞安機械工場が提起したすべての請求を棄却する民事判決を下した。瑞安機械工場はこれを不服として控訴した。2024年6月4日、最高人民法院は（2022年）最高法知民事終1837号民事判決を下し、控訴を棄却し、原判決を維持した。

【裁判意見】

人民法院は、以下の理由により、イ号技術案が本件特許の請求項1の保護範囲内にならないと判断した。

まず、請求項の解釈について、特許法第64条第1項及び「特許権侵害紛争の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第2条によれば、人民法院は、請求項の記載に基づき、かつ、当業者が明細書及び図面を読んだ上で理解した請求項の内容と併せて、請求項の内容を判断するものとする。本件において、本件特許の請求項1に規定される「カムと動的接触するロアスイングアーム」という技術的特徴は、本件特許の発明の目的と併せて理解されるべきである。本件特許の明細書の背景説明によれば、本件特許は、包装機のガイドスロットに一般的に用いられる高精度の機械式カムとスイングアーム機構に基づく技術的改良であり、カムがスイングアームを強制的に押し開く際に、ガイドスロットは張力バネの作用により開閉時に正常な状態を維持できる。したがって、本件特許の発明の目的は、機械式カム伝動方式のガイド装置の動作安定性を向上させることである。本件特許が機械式カム伝動方式の改良を目的としていることに鑑みれば、空気圧式および電気式制御伝動方式は特許保護の範囲内にならない。

次に、技術比較について、イ号製品の「シリンダに接続された下部制御アーム」という技術的特徴は、本件特許の発明目的および全体的な技術案とは無関係であり、本件特許に記載されている「カムと動的接触する下部制御アーム」という技術的特徴を代替することはできないため、両者は均等な技術的特徴を構成しない。イ号製品は、本件特許に記載されている「カムと動的接触するロアコントロールアーム」という技術的特徴を有していない。「特許権侵害紛争の審理における法律適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第7条によれば、イ号技術案は、本件特許の請求項1の保護範囲内にならない。

【関連法律】

「中華人民共和国特許法」第64条第1項

出所：最高人民法院知識産権法廷

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More