专利年费之「台湾」篇

在全球经济日益紧密的今天，知识产权的保护已成为企业...

在全球经济日益紧密的今天，知识产权的保护已成为企业国际竞争的重要一环。作为亚洲重要的经济体，中国台湾拥有自己独立的专利制度和专利法，为企业的技术创新提供了坚实的法律保障。

本文将详细介绍中国台湾专利类型，保护期限，年费缴纳方式、费用标准，官网法律状态查询等相关注意事项。

01专利类型与保护期限

中国台湾的专利主要分为发明专利、新型专利和外观设计专利三种类型。

#发明专利

发明专利的保护期限自申请日起20年。在申请发明专利时，需要经过严格的实质审查，确保发明的新颖性、创造性和实用性。对于药品及生产药品的方法，在一定条件下可以延长2到5年。

#新型专利

新型专利类似于中国大陆的实用新型专利，保护期限自申请日起10年。新型专利的审查要求相对发明专利较低，但也需要满足一定的创新性和实用性标准。

#外观设计专利

外观设计专利主要保护产品的外观设计，保护期限自申请日起15年。外观设计专利注重产品的外观形状、图案、色彩或其结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

02、年费缴纳流程与期限

专利权人需要按时缴纳专利年费，以保持专利的有效性。年费的缴纳流程相对规范，具体步骤如下：

#缴费期限

年费的缴纳期限从专利授权日起计算，第一年年费和授权费一同缴纳，后续每年缴纳，每年绝限期为授权日前一天。如果未缴纳或未缴足年费，自缴费绝限起有6个月宽限期，需同时缴纳滞纳金。

#缴费通知

台湾智慧财产局不会提供缴费通知，专利权人需自行监控或委托代理机构监控其专利年费。为了维持专利权有效，应按时缴纳年费，根据专利法的规定，可以一次缴纳一年，也可以一次缴纳数年。逾期将会产生额外滞纳金，甚至会导致专利权丧失。

#缴费方式、缴费证明

台湾目前接受现金、支票或电汇，约定账户自动扣缴，在线缴纳年费等形式的缴费。在选择适当的缴费方式完成支付后，可以保留支付的凭证副本作为缴费证明。

03、年费标准，逾期缴费，办理恢复以及减免政策

中国台湾的专利年费标准根据专利类型和缴费周期的不同而有所差异。一般来说，发明专利的年费较高，新型专利和外观设计专利的年费相对较低。

依据中国台湾专利法的规定，第1年专利年费与证书费应于核准审定书或处分书送达之次日起3个月内缴纳；届期未缴费者，不予公告。如申请人因非故意，在上述规定期限内未及时缴纳的，应于缴费期限届满后6个月内，缴纳证书费及2倍的第1年专利年费办理领证手续。

第2年以后的专利年费，如未在专利年费期限内缴纳的，需在期满后6个月补缴，应注意的是，在宽限期缴纳的，除缴纳原应缴纳的专利年费外，还需缴纳滞纳金，滞纳金按月计算，每过一个月加缴百分之二十，最高加缴至原应缴专利年费的数额。具体如下：

逾期1日以上1个月以内：加缴20%。

逾期1个月至2个月以内：加缴40%。

逾期2个月至3个月以内：加缴60%。

逾期3个月至4个月以内：加缴80%。

逾期4个月至6个月以内：加缴100%。

若仍然没有在补缴期限届满前缴纳，专利权从原缴费期限届满后丧失。但若专利权人有非因故意，导致未能于专利年费缴纳期限届满后6个月内补缴的，应于补缴期限届满后1年内，申请恢复专利权，并缴纳3倍的专利年费后，由专利局审查后公告专利权恢复。

专利年费减免政策：专利权人为外国学校或台湾地区、外国中小企业申请减收专利年费者，需以书面向台湾智慧财产局申请减收专利年费（专利年费缴纳申请书上需声明符合减收资格的身份并签章）。符合减收专利年费的，第1至3年每年减收新台币800元；第4至6年每年减收新台币1200元，可逐年或1次申请减收多年。符合减收资格者，若因逾期而需缴纳滞纳金的，依减收后的金额计算滞纳金金额；第7年起无年费减收的规定。

台湾专利年费收费标准如下：

04、查询专利状态与年费信息

专利权人可以通过台湾智慧财产局的官方网站（https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html）查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

1、进入专利查询页面：点击首页左上方的"專利"，进入专利部分。然后点击"專利檢索"，进入专利查询页面。

2、选择查询系统：点击"專利資訊檢索系統"，进入专利查询页面。

3、输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息和专利状态。在专利信息页面选择"權利異動"，可以查询到该专利的已缴费信息。

05注意事项

及时关注缴费：专利权人应及时关注缴费期限，确保不会因疏忽而导致专利权的丧失。

选择适当的缴费方式：专利权人可以根据自己的实际情况，选择现金、支票或电汇等合适的缴费方式。

保留缴费凭证：支付完成后，专利权人应保留支付的凭证副本，以备查询和确认。

了解年费减免政策：符合条件的专利权人应充分利用年费减免政策，降低专利维护成本。

综上所述，中国台湾的专利年费制度为企业技术创新提供了坚实的法律保障。专利权人应充分了解年费缴纳流程、费用标准及相关注意事项，确保专利权的持续有效。

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