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7 April 2025

东南亚与中国：专利诉讼中临时性禁令在法律实践、差异及发展趋势研究

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侵权行为及其导致的损害发生在多个司法管辖区的情况愈发常见，尤其是在标准必要专利和/或制药行业，例如仿制药进入多个市场的背景下。
China Intellectual Property
Chris Vale,Kin Wah Chow,Edmund Baranda
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跨司法管辖区侵权行为的比较性审查与策略制定

侵权行为及其导致的损害发生在多个司法管辖区的情况愈发常见，尤其是在标准必要专利和/或制药行业，例如仿制药进入多个市场的背景下。这种情形使得原告可以选择诉讼法院。在亚太地区的司法管辖，了解采取行动的关键问题，无论是从制造还是销售角度，抑或两者兼具，都极为重要，这将为原告制定策略提供更充分的依据。

内容提要

我们比较了在案件审理终结前，获得临时禁令的难易程度。对于案件需要较长时间才能获得一审判决的情况，例如在菲律宾，获得此类禁令可能更为重要。

国家

案件审理期间至开庭审理阶段

获得临时禁令的难易程度（1（容易）到10（最困难））

新加坡

9至12个月

4

印度尼西亚

6个月

8

菲律宾

4至6年

4

泰国

18至24个月

5

越南

18至24个月

8

中国

6至12个月

7*

*中国在获取临时禁令方面仍处于较难范畴，评分为 7 分，但较之前的 8 分有所下降，这是由于近期一项关键判决 —— 一审批准了临时禁令，尽管在上诉时被撤销。

共同点在于这些法院（印度尼西亚除外）需要进行 '便利平衡'评估，以确定哪一方因临时禁令而遭受更大的损害。然而，每个国家可能以不同的方式表述这个要求，并在实践中有所差异，例如有些倾向于维持现状，即不授予禁令。法官在考虑问题时，还会关注案件审理时长，审理延迟得越久，例如在菲律宾，如果不授予临时禁令，原告可能遭受的损害就越大。

新加坡

最低限度要求：

1.存在需要审理的重大问题。

2.具有合理的胜诉可能性。

3.金钱赔偿不足以弥补损害。

4.便利平衡的评估结果倾向于授予禁令。

法律程序：

  • 申请通常是双方参与的，除非有正当理由另行处理。
  • 需要提供损害赔偿的承诺。

关键裁决：

"千禧制药公司诉澳大利亚药房私人有限公司（2018 年）" 一案中，法院驳回了一起专利案件中的禁令申请，原因是损害赔偿数额可量化。申请人提出的价格侵蚀主张被驳回，因为一旦原告最终在庭审中胜诉，就能恢复垄断价格。因此，法院驳回了禁令申请。

马来西亚

要求：

与新加坡类似，马来西亚在此方面遵循 美国氰胺公司案所确立的原则 。目前尚无关于专利侵权禁令的公开判决。

印度尼西亚

最低限度要求：

需要有强有力的证据表明存在专利侵权行为。

法律程序：

  • 首先进行单方（即仅一方参与）裁决，随后在 30 天内举行双方听证。
  • 如果裁决得到确认，该禁令即成为永久性禁令；若未获确认，后续可能禁止进一步提起诉讼。

关键裁决：

有限的案例法表明，在印度尼西亚，临时禁令较为罕见。然而，这一情况由于专利案件一审判决在相对较短时间完成而被平衡（专利法规定的专利案件期限为180天，且在实践中严格遵守）。

菲律宾

最低限度要求：

1.明确需要保护的合法权益。

2.紧迫性和不可弥补损害的风险。

3.便利平衡倾向于申请人。

法律程序：

侵权诉讼可以向法律事务局（BLA）或商事法院提起，鉴于专业能力，更倾向于前者。

关键裁决：

2015 年，勃林格殷格翰（Boehringer）向法律事务局（BLA）对苏希塔斯（Suhitas）提起专利侵权诉讼，指控其生产替米沙坦（telmisartan）。勃林格殷格翰首次申请临时限制令 / 初步禁令的请求被驳回。随后，勃林格殷格翰申请复议，2016 年，初步禁令获批。2021 年，即六年后，一审判决（含永久禁令）下达。苏希塔斯就法律事务局的判决向菲律宾知识产权局（IPOPHL）局长提起上诉，但被驳回。永久禁令直至 6 年后才获批这一事实，凸显了在此期间通过初步禁令维护专利权人权利的重要性。

泰国

最低限度要求：

需要有明确的侵权证据，同时还要权衡对双方可能造成的损害。

法律程序：

申请通常以单方面形式启动，并要求及时通知被指控方。

关键裁决：

在一件罕见的涉及灭火球的案件中，最高法院拒绝了临时禁令的申请，但允许收集证据以在量化之后的潜在损害。

通过调研其他判决案例，驳回初步禁令的一个常见原因是，原告无法证明不批准初步禁令可能会导致无法弥补的损失。

越南

最低限度要求：

证明保护权利的紧迫性或预防严重后果是至关重要的。

法律程序：

必须提供证据以证明紧迫性；法院通常在知识产权案件中对授予禁令持犹豫态度。

在知识产权诉讼中，法院通常持犹豫态度授予临时禁令。由于无法满足越南《知识产权法》第 206.1 条规定的 "对知识产权持有人造成不可挽回损害的风险" 这一标准，一些申请已被驳回。

自 2025 年 1 月 1 日起设立专门的知识产权法院后，需要继续观察目前的这种做法是否会改变。

中国

最低限度要求：

申请人必须证明其诉求具有法律依据，且申请初步禁令具有紧迫性。

法律程序：

可在最终裁决前的任何阶段提交申请；拖延申请则可能对获得禁令的可能性产生负面影响。

关键裁决：

追觅科技北京石头世纪科技股份有限公司一案中，一项临时禁令因申请严重延迟以及缺乏明确的侵权证据而被撤销。

该判决表明获得禁令存在难度。尽管如此，案件推进至一审判决的时间相对较快，6 至 12 个月，在一定程度上实现了平衡。

结论

当原告在某个司法管辖区遭遇侵权和损害时，通常的选择是在该特定辖区内采取行动。然而，对于许多权利持有者而言，这些问题往往涉及整个区域。本文的目的在于，从宏观层面了解在决定选择哪个司法管辖区时需要考虑的关键要素，或者为制定涵盖多个司法管辖区的策略提供参考，包括审判速度、获得禁令救济的可能性、影响法院判决的一般政策等因素。在如此广袤的地区，权利人有机会从多个棘手的角度对被告施加压力，迫使被告在不熟悉的司法管辖区应诉，而在这些地方，不确定的结果可能会对原告有利。

本文首发于IPRdaily，如需转载，请联系我们。

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