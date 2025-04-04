讲好知识产权中国故事——对话贸促会专商所知识产权服务团队

众所周知，中国的第一部《商标法》诞生于1982年；但鲜有人知的是，从1957年起，便有外国企业在中国进行商标注册申请...

众所周知，中国的第一部《商标法》诞生于1982年；但鲜有人知的是，从1957年起，便有外国企业在中国进行商标注册申请，而承担其代理工作的正是中国知识产权法律服务市场上名副其实的"老字号"——中国贸促会专利商标事务所（专商所）。作为我国历史最悠久的知识产权代理机构，专商所还曾积极推动并参与我国《商标法》和《专利法》的立法和修法工作，为我国知识产权制度的建立和完善发挥了积极作用，是中国知识产权事业的重要推动者、开拓者、参与者和受益者。

时至今日，从历史中走来的专商所，已发展成为国内规模最大的综合性知识产权事务所之一，正持续焕发出新的强大生命力。凭借过去一年在各项业务领域取得的出色成绩，专商所入选"2024杰出知识产权服务团队（知产鹰才）"。在习近平主席致2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会贺信精神的激励下，专商所正以实际行动为中外知识产权交流合作编织更紧密的纽带。

精益求精，做优知识产权法律服务

专商所总部设在北京，在纽约、东京、香港、上海、深圳和武汉设有分支机构/代表处。全所现有员工630多人，其中专利代理师240余人，技术背景覆盖各主要技术领域，商标代理人70余人，100多人取得了法律职业资格。凭借扎实的专业技术背景、过硬的专业能力、完善的管理制度、可靠的国内国际合作网络以及对全球知识产权治理的深入参与，专商所可为国内外客户在专利、商标、著作权、域名、商业秘密、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼等专业化、精细化、国际化的一站式服务。

"作为中外知识产权沟通交流的重要窗口，专商所持续做精做优知识产权法律服务，助力打造一流营商环境，积极向国外申请人宣介中国知识产权保护成果，传达中国优化营商环境的信心和决心，提升外资企业对华知识产权保护的满意度，为外资企业投资中国、深耕中国持续注入信心。"贸促会专商所所长、国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会会长龙传红先生介绍道，"同时，专商所也始终致力于为中国企业提供高水平、管家式知识产权服务。近年来，专商所与多个地方贸促会或地方知识产权局签署了合作协议，积极合作开展形式多样的知识产权培训活动，以帮助我国企业提高知识产权风险意识和保护水平，提前做好风险排查，灵活制定海外知识产权布局策略，为其'出海'之路保驾护航。"

在知识产权法律服务行业中，实践永远是检验实力的最佳标准。近年来，专商所代理的多个专利商标侵权民事、行政案件被各级法院评选为典型案例，不仅对切实维护中外企业合法权益具有重大意义，也为相关领域从业者提供了宝贵的经验和启示。

以专商所代理日化行业某知名外企A公司赢得的侵害商标权及不正当竞争纠纷案为例，该案件涉及擅自使用他人有一定影响的企业名称、域名以及恶意注册商标等综合性侵权行为，极具典型性。针对被告使用原告企业名称及注册和使用相关域名的行为，一审法院判决责令其停止侵权、赔偿损失。"不过，专商所办案团队并未满足于此。基于对被告侵权行为性质的深入研究，以及对当前商标及不正当竞争案件审判动向的准确把握，我们坚持既定诉讼策略，乘胜追击，果断上诉。"龙传红所长介绍道。最终，二审法院在一审判决的基础上更进一步，将被告围绕A公司商标在同类或其他类别长期大量提起商标注册申请的行为认定为不正当竞争行为，并全额支持了A公司提出的赔偿诉请。该案作为通过《反不正当竞争法》规制商标恶意抢注行为的典型案件，对于侵权者恶意囤积商标行为进行了有力打击，有力维护了商标注册管理秩序和市场公平竞争秩序，并入选最高人民法院"2023年中国法院50件典型知识产权案例"和"天津法院知识产权典型案例（2023年）"。

相比于上述商标案件，专商所近年代理的另一起专利侵权纠纷再审案件更为曲折。该案中，某医疗器械企业B公司被指控产品侵犯他人专利，并在一审判决和首次无效宣告请求中均告失败。在极为不利的前期局面下，B公司委托专商所代理该案。"接到委托后，我们迅速组织办案团队对案情进行深入分析讨论，并与客户充分高效沟通，迅速确定了总体应对策略。虽然在侵权诉讼二审中再度败诉，但我们的办案团队凭借深厚的技术理解能力和检索分析能力，在新一轮检索中获得突破性证据，进而成功将涉案专利权宣告全部无效，从而为案件带来了决定性的转机。基于上述无效宣告决定，办案团队迅速向最高人民法院申请再审。最高人民法院经再审程序撤销一审和二审侵权判决，本案也最终'起死回生'。此外，在此前的侵权判决已经生效，且已执行的专利侵权判决无法适用民事诉讼执行回转程序的情况下，为了避免客户款项被实际执行，办案团队还向法院提交了书面陈述意见，并密切跟进执行过程。最终，虽然原告方已申请强制执行，但执行法院采纳了我方意见，在没有向专利权人划拨任何款项的情况下裁定终结侵权判决的执行。"龙传红所长介绍道。

上述案件中，专商所办案团队通过对多种行政司法程序的综合运用，屡次证明了自身过硬的专业素质以及高效的协作水平。据介绍，为满足中外客户更高标准的需求，专商所近年来还制定了中长期人才发展规划，优化人才结构，完善人才培养、考核、激励机制，进一步加大涉外型、诉讼型、复合型、运营型人才培养力度。精益求精的专商所团队，已经将目光瞄准了未来的多元业务高质量开拓和发展。

共襄盛举，讲好知识产权中国故事

对于专商所而言，2024年是其对外交流史上具有里程碑意义的一年。这一年，专商所积极参加世界知识产权组织（WIPO）成员国大会、PCT法律工作组会议、马德里体系法律工作组会议等，代表工商界与我国政府代表团密切配合，就我国核心关切表达立场；成功举办2024年国际许可贸易工作者协会（LES）中国分会年会；参加国际商标协会（INTA）年会，举办盛大招待会；参加国际保护知识产权协会（AIPPI）中日韩三国分会交流会、LES日本分会年会、第二届全球工商法治大会等活动，并推动申办2028年LESI国际大会。与此同时，专商所所长龙传红当选AIPPI中国分会会长和国际商会知识产权委员会副主席，副所长原绍辉获任LES亚太委员会联合主席和中国分会会长。

在上述一系列重要事件中，2024年10月于杭州举办的2024年AIPPI世界知识产权大会无疑是最浓墨重彩的一笔。本届大会由中国贸促会和AIPPI共同主办，习近平主席向大会致贺信，张国清副总理在开幕式宣读贺信并致辞。大会吸引了来自92个国家和地区共计2300余名嘉宾参会，其中外宾1500余人，参会人国别/地区数创AIPPI大会历史新高。龙传红所长介绍："AIPPI世界知识产权大会不仅是中国知识产权事业发展的里程碑，也是中国深度参与全球知识产权治理的新起点，更是讲好中国故事的大平台。这是百年一次的大会，是国际知识产权界对中国经济和知识产权事业发展进步的高度认可，是推动中国知识产权事业进一步发展的契机，是我们深度参与全球知识产权治理、讲述中国知识产权故事、贡献中国智慧和中国方案的绝佳机会，也是加强中外人文交流、展现中国现代化建设成就的重要平台。"

回忆起参与本次大会筹备工作的过程，龙传红所长依然难掩兴奋感。"AIPPI大会有自己一套独特的运行模式。在本次杭州大会筹备过程中，为了使AIPPI大会与中国特色相结合，专商所在AIPPI、中国贸促会和杭州市政府部门之间扮演了至关重要的协调沟通角色，同时也在AIPPI与杭州大会筹备落地公司、大会场馆、布展公司和主要会议酒店之间搭建了顺畅的信息沟通桥梁。"龙传红所长说道，"在整个筹备过程中，AIPPI中国分会的工作，实际上大部分由专商所团队承担。面对重担，大家齐心协力、勇于担当，为大会的成功举办做出了巨大的贡献，获得众多国内外参会嘉宾的赞扬。我们为此深感骄傲。"

除AIPPI杭州大会外，2024年，中国贸促会还主办了另一场重要活动——第二届中国国际供应链促进博览会（链博会）。本届链博会以"链接世界，共创未来"为主题，全面展示了全球供应链领域的前沿成果与创新实践，规模宏大，影响力深远。专商所深度参与了本届链博会，包括携手中国贸促会商事法律服务中心、中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局联合发布《中国新能源汽车海外商标注册和保护研究报告》，以及与中国贸促会商事法律服务中心、中国专利代理（香港）有限公司联合主办知识产权强链增效对话会等。"上述《报告》深入剖析了多家中国新能源汽车代表性企业以及部分国外知名厂商的海外商标布局现状，旨在为中国企业出海提供关键指引，助力其精准评估并构建海外商标保护战略。"龙传红所长介绍道，"此外，我们还派出专业人员，为参展企业提供一对一、精准专业的法律咨询与支持服务，帮助企业现场解决各类知识产权疑难问题，有效助力其在复杂的国际供应链竞争环境中维护自身合法权益，得到了与会企业的一致好评。"

提质升级，打通专利转化运用之路

企业出海，知产先行。长期以来，专商所利用多年积累的人才资源和海外经验、合作网络优势，积极帮助客户开展海外知识产权布局保护，助力中国企业维护核心竞争力及参与全球化市场竞争。据统计，2024年，专商所提交海外专利、商标申请超过7000件，同时帮助许多中国企业开展知识产权侵权风险评估与防范工作，通过专业的知识产权检索和分析，对企业在海外市场上可能面临的侵权风险进行评估，并提供相应的风险防范建议和应对措施；在中国企业遭遇海外知识产权纠纷时，专商所同样积极为其提供专业的纠纷解决服务，以维护其合法权益。

在扩大对外开放之外，推动专利转化运用也是我国加快技术创新、助推社会经济高质量转型的一条发展主线。"专利转化运用作为推动社会进步和经济发展的重要力量，其成效关系着新质生产力的提质升级，也直接影响到国家竞争力和人民福祉。"龙传红所长说道，"为此，专商所注重进一步完善专利转化运用服务链条，引导树立以促进专利产业化为导向的服务理念，持续拓展服务领域，从专利实施、转让、许可、质押、进出口等多方面考虑，提供集成化专利转化运用解决方案。基于部分创新主体对专利转化运用的方式方法还不够了解的现状，专商所发挥自身的专业法律服务优势，为其提供分析建议、谈判、合同起草等一系列法律服务。同时，我们也积极协助行业龙头企业建设运营重点产业专利池，以公平、合理、无歧视（FRAND）原则为基本出发点，以交叉许可和打包许可等方式，加快将产业链的核心专利资源从'书架上'推向'生产线'，增强重点产业链的供应链韧性和安全水平。"

为助推技术成果转移转化、打造高质量专利申请，近年来，专商所加大了对国内创新主体的服务力度，积极帮助客户开展专利申请布局，其中多件专利申请案例获得高度评价和认可。"对于每一件专利申请代理，专商所都竭尽所能、精益求精。在技术层面，我们注重全方位、多角度地呈现技术方案，并深入挖掘细节；在法律层面，我们注重逻辑性和严谨性，围绕保护范围、布局层次和稳定性等不断打磨；在撰写完成后，我们通过质检机制对专利撰写的各个环节进行严格把控，内部审核完成后还会及时听取客户的意见共同完善专利文件。确保创新成果得到有效保护和应用，满足重要项目研发过程中预定的专利申请和授权时间节点需求，是我们不变的目标。"龙传红所长说道。

"尽管在全球经贸形势和国内经济转型中面临诸多挑战，但作为中国知识产权服务行业的排头兵，专商所依然对中国经济和中国知识产权服务市场的未来保持乐观态度。习近平主席在致AIPPI杭州大会的贺信中提到，中国愿为打造有利于创新发展的国际环境贡献中国智慧和中国方案，推动全球知识产权治理体系向着更加公正合理方向发展，为增进人类福祉贡献中国力量。这也正是专商所团队一直以来在做的、未来也将继续做下去的事。"龙传红所长最后总结道。

来源：知产观察家

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