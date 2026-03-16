从"自律"到"法定"：《私募投资基金信息披露监督管理办法》的变革与实务应对

Article Insights

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular: within Finance and Banking, Employment and HR and Criminal Law topic(s)

in China

2026年2月24日，《私募投资基金信息披露监督管理办法》（中国证券监督管理委员会令第233号，下称《信披新规》），这个证监会部门规章正式落地，为整个私募基金行业投下了一枚制度创新的“深水炸弹”。这不仅是一次规则的修订，更是一场监管哲学的根本性变迁：私募基金的信息披露，自此告别了以自律规则为主导的“软约束”时代，正式迈入了以法律和部门规章为依据的“硬监管”纪元。对于行业内的基金管理人、托管人、销售机构及各类服务机构的法务合规人员、一线业务人员乃至股东实控人而言，理解新规的“严”与“变”，并迅速构建与之匹配的合规防火墙，已成为当前最紧迫的课题。本文将立足实务视角，深度剖析《信披新规》的七大核心变革、三类典型风险以及为各市场主体量身定制的合规行动方案。

01.时代背景：为何《信披新规》如此重要？

在《信披新规》出台前，私募基金信息披露的主要依据是2016年的相关自律指引。其规则位阶偏低，强制力有限，更多依赖行业的自我约束和契约精神。在行业高速发展的前期，这套机制发挥了积极作用，但也逐渐暴露出标准不一、执行模糊、违规成本低等“行业痛点”，难以适应如今超十万亿管理规模、牵涉广大投资者利益的行业现状。

《信披新规》的出台，正是对上述痛点的系统性回应。它并非孤立存在，而是与《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《私募条例》）共同构成了私募基金监管的“上位法-条例-部门规章”三层法律体系。这意味着，信息披露义务已不再是单纯的合同义务，而是上升为一项法定的、带有明确行政处罚后果的强制性法律义务。新规全文七章四十四条，构建了“法定披露义务（行为标准）+行政监管处罚（强制保障）+民事责任衔接（司法救济）”的完整规则闭环。其核心法益，直指投资者知情权与财产权的保护，旨在通过提升透明度，重塑行业公信力，推动行业从规模扩张向高质量发展转型。

02.核心变革：七大维度的重塑与挑战

新规带来的变化是全方位、系统性的。律师团队在解读时，重点关注了以下七个维度的实质性变革：

1. 责任主体的“泛化”：从单一中心到全链条追责

这是本次新规最具冲击力的变化之一。信息披露责任不再仅仅压在管理人肩上，而是沿着基金运作的全链条进行了穿透式分配：

管理人：仍是“首要责任人”和“最终责任人”，委托销售机构披露等行为不免除其自身责任。

托管人：角色从“保管监督”升级为“主动复核与报告”。新规要求其对私募证券基金的财务信息（尤其是净值）履行每日复核、及时确认义务，发现异常必须“立即提示管理人”并留存记录，甚至可直接向监管部门报告。

销售机构：其义务边界被清晰界定。在接受委托披露时，负有“忠实传递”义务，不得擅自添加、删减或篡改信息。若误导投资者，将独立或与管理人承担连带责任。

股东、实际控制人：首次被明确纳入信披“配合义务”主体范围，需主动建立信息沟通机制，告知可能影响基金运作的重大信息。这直接击穿了以往利用复杂股权结构规避责任的潜在可能。

其他服务机构（如律所、会所、估值机构）：需对其出具的专业报告（法律意见书、审计报告、估值报告）的真实、准确、完整负责，并配合提供工作底稿。

律师提示：未来的私募基金纠纷中，原告律师的诉讼策略将发生重大变化。当发生信披违规时，可以策略性选择起诉管理人、托管人、销售机构中的一个或多个主体，要求其承担连带或按份赔偿责任，投资者的救济路径将更完整、更多元。

2. 披露内容的“刚化”：从“约定俗成”到“法定底线”

过去，信息披露的具体范围、深度往往取决于基金合同的约定，存在较大的谈判和解释空间。新规通过附录等详细规定，将大量内容法定化、标准化。

全周期覆盖：明确将披露分为募集、运作（含定期与临时）、清算三大阶段，并对每个阶段的核心披露要素作出规定。

临时报告“五日时限”：要求发生基金重大事项（如关键人变更、重大关联交易、主要投资标的发生重大不利变化等）后，必须在5个工作日内披露。这对管理人的内部事件识别、上报和披露流程的效率提出了极高要求。

禁止性行为的“负面清单”：明确列出八项绝对禁止的行为，其中“预测基金投资业绩”和“承诺资本金不受损失或承诺最低收益”被再次以规章形式强力重申，彻底消除了营销宣传中的模糊地带和侥幸心理。

律师提示：新规实施后，司法实践中关于“是否构成信息披露违约”的争议将大幅减少，因为标准已非常明确。争议焦点将更多转向“披露的内容是否真实、准确、完整”、“是否存在应披露而未披露的重大遗漏”以及“是否在法定时限内披露”等事实认定问题。

3. 差异化安排的“深化”：原则统一下的灵活处理

新规并非“一刀切”，而是体现了监管的精准性，对不同类型基金实施了差异化要求：

报告频率差异：私募证券投资基金需按规定频率披露季度报告、年度报告；而私募股权、创业投资基金则被豁免了季度报告义务，仅需披露半年度报告和年度报告。这回应了非上市股权资产估值频率的现实，降低了不必要的合规成本。

披露重点不同：对证券基金，强化净值、费用、资产组合等信息的披露；对股权基金，则更关注投资进展、被投企业经营情况等非财务信息。

4. 资料保存的“长效化”：从十年到二十年的证据挑战

新规将各类信息披露相关文件资料的保存期限，从原来的10年大幅延长至20年，且起算点为“基金清算结束之日”。这意味着，一只存续期为“7+2”年的股权基金，其相关资料可能需要保存近30年。

律师风险预警：这不仅仅是一项档案管理要求，更是一项严峻的证据留存挑战。在未来的诉讼或监管检查中，若管理人无法提供二十年前某个决策的沟通记录、估值依据或披露底稿，将极有可能因“举证不能”而承担不利后果。“口头沟通、无留痕、无存档”将成为致命的合规短板和法律风险点。

5. 监管措施的“阶梯化”：构建多层次惩戒体系

除依据《私募条例》进行罚款外，新规还明确规定了中国证监会及其派出机构可直接采取的四类行政监管措施：责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告。这些措施虽然看似较轻，但会被记入资本市场诚信档案，对机构的声誉、后续产品备案、分类评价产生深远影响，与行政处罚共同构成了“阶梯式”的惩戒网络。

6. 法律效力的“司法化”：裁判逻辑的三重转向

结合《私募条例》，新规将深刻影响未来私募基金纠纷的司法裁判逻辑：

违约认定从“约定解释”转向“法定违反”：法院可径直依据是否违反新规的强制性披露要求来认定过错，裁判标准更统一、更刚性。

追责体系从“单一追责”转向“多主体追责”：托管人未履行复核报告义务、销售机构篡改信息等，都可能成为独立的诉由。

举证责任向“信息优势方”倾斜：作为掌握所有信息和资料的管理人及服务机构，在诉讼中负有更重的举证责任来证明其披露行为的合法合规性。

7. 合规导向的“实操化”：给各主体的“必做清单”

新规不仅设定义务，也指明了履行义务的路径。例如，要求管理人指定合规风控部门作为信息披露管理部门，并指定一名高级管理人员作为信披负责人。这从组织架构上确保了信披工作的独立性和权威性。同时，强调通过投资者专属邮箱、已验证的官方网站或APP客户端等非公开渠道进行披露，并确保不同渠道披露内容的一致性。

03.风险前瞻：新规下的三类典型纠纷高发区

基于上述变化，律师预判，以下几类纠纷将在新规施行后呈现高发态势：

1. “知情权”保障不足纠纷：

投资者依据新规的法定要求，起诉管理人要求提供更详尽、更及时的基金运作信息（特别是底层资产情况），而管理人以“合同未约定”或“属于商业秘密”为由抗辩的空间被大幅压缩。

2. “临时披露”不及时/不充分纠纷：

因重大事项未在5个工作日内披露，或披露内容避重就轻，导致投资者未能及时采取行动（如赎回）而造成损失，投资者据此索赔。

3. “销售误导/篡改信息”连带责任纠纷：

销售人员在推介时做出业绩预测或保本承诺，或擅自修改了管理人提供的材料，投资者可同时起诉销售机构和管理人。

与此同时，因过去“披露标准模糊”而产生的争议将减少，但“披露内容造假”和“选择性披露”等更隐蔽、更恶劣的违规行为，将成为监管和司法的打击重点。

04.行动指南：给私募行业各参与方的合规清单

新规为行业预留了约6个月的过渡期（2026年9月1日施行）。各市场主体必须立即行动，将合规要求内化于业务流程。

（一）致私募基金管理人：构建体系化合规防线

1. 制度重塑：立即组织修订《信息披露管理制度》，将新规的所有具体要求（如5日披露时限、20年保存期、禁止性行为清单、差异化管理）嵌入其中。

2. 流程再造：建立“业务部门编制→合规风控部审核→信披负责人（高管）审批→统一渠道披露→完整存档”的全流程闭环管理。推行信息披露事项台账制，对每只基金的各类报告设置完成时限和预警机制。

3. 技术赋能：评估或升级现有的信息披露管理系统、档案管理系统，确保能支持20年的电子化存储、多级审核留痕、多渠道一键同步等功能，用技术手段固化合规流程。

4. 全员培训与警示：对全体从业人员，尤其是投研、市场和销售人员，进行强制性的新规培训与考核。重点强调“不预测业绩、不承诺保本、不公开宣传”三大红线，并明确违规的个人法律责任。

5. 与合作伙伴重签协议：重新审阅并修订与托管人、销售机构、服务机构的服务协议，明确各方在信息披露中的职责边界、配合义务、过错责任划分及免责条款。

（二）致基金托管人与销售机构：筑牢“看门人”责任墙

1. 托管人：

建立独立的、书面化的净值复核与异常报告流程，每日操作必须留痕。

在托管协议中明确与管理人在信息披露数据提供、复核时间、异议处理等方面的权责。

当发现管理人拒不纠正估值错误等重大问题时，应果断履行向监管的报告义务，并保存好全部沟通与报告记录，作为免责证据。

2. 销售机构：

严格执行“原文照转”原则，不对管理人提供的任何推介材料、信息披露文件进行任何形式的修饰、删减或添加。

建立销售材料的内部审查备案制度。

对销售人员开展专项培训，严禁任何形式的业绩预测和保本承诺话术。

（三）致股东/实际控制人及其他服务机构：明确协同义务边界

1. 股东/实控人：应与管理人建立定期的、正式的重大信息通报机制（如通过董事会纪要、书面函件等），并留存记录，避免因信息传递不畅导致管理人披露延误或不实。

2. 服务机构：法律、审计、估值等机构应更审慎地开展工作，确保出具的报告基于充分的尽职调查和客观证据，并妥善保管工作底稿至少20年，以应对可能的后置核查与诉讼。

05.结语

《私募投资基金信息披露监督管理办法》的颁布，无疑大幅抬升了私募基金行业的合规门槛。它带来的短期阵痛，是合规成本的显著增加和不适应者的加速出清。然而，从长远看，这是一次必要的“刮骨疗毒”。

对于真正致力于长期主义的专业机构而言，新规厘清了规则，划清了红线，实际上是为“良币”驱逐“劣币”提供了强大的制度武器。它将信息披露从一个可被模糊处理的“后台工作”，提升为核心竞争力的一部分——透明度本身就成为获取和维系投资者信任的稀缺资产。

合规不是成本，而是通往可持续发展的门票。在剩下的不到6个月的过渡期里，唯有坚守合规底线，严格履行信息披露法定义务，做到真实、准确、完整、及时披露基金信息，才能在法定化监管时代实现稳健经营，同时推动整个私募基金行业迈向更规范、更成熟的发展新阶段。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.