《企业反腐败合规实务》第29期发布！

企业在招投标、渠道销售、赞助活动、内部审批和融资上市等关键场景中面临商业贿赂风险。

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商业贿赂高发区在哪里：企业反腐败合规的五个关键场景

引言

很多企业谈到商业贿赂，第一反应是“送钱”“送卡”“吃回扣”。但在真实经营中，商业贿赂往往没有那么直白。它可能披着“市场支持费”“渠道激励”“赞助合作”“项目协调费”“资源对接费”“特殊审批”“业务便利”的外衣，隐藏在企业日常经营动作里。

也正因为如此，很多企业不是不知道商业贿赂违法，而是不知道自己的某些业务安排已经接近风险边界。

企业最需要警惕的，不是那些一眼就能看出违法的行为，而是那些长期被当作“行业惯例”“业务灵活性”“人情往来”的灰色操作。它们平时看似帮助企业拿项目、抢市场、保关系，但一旦被客户审计、监管检查、竞争对手举报、员工离职爆料，问题就会迅速从业务问题变成法律问题。

对企业来说，反腐败合规不能只停留在口号上。真正有效的合规，必须回到场景中去：钱从哪里走，权力在哪里转，利益在哪里交换，风险就可能在哪里发生。

下面我们从五个高发场景谈起，看看商业贿赂风险通常藏在哪里，企业为什么必须提前识别，以及律师能够如何帮助企业建立防线。

01.场景一：招投标项目——“陪标”“围标”“关系标”背后的系统性风险

招投标是商业贿赂和腐败风险的高发区。尤其在工程建设、设备采购、信息化项目、医疗器械、物业服务、能源环保、教育装备等行业，招投标往往金额大、周期长、参与方多、流程复杂，一旦规则被人为操纵，企业面临的就不只是“没中标”的商业损失，而可能是行政处罚、合同无效、失信惩戒甚至刑事风险。

1. 风险：常见风险不是“送礼”这么简单

很多企业以为，招投标风险就是投标前请客送礼。但现实中，风险形态更复杂：

（1）提前获取招标文件核心参数；

（2）参与制定有利于自己的技术指标；

（3）安排关联公司或熟悉公司陪标；

（4）与竞争对手约定报价高低；

（5）通过“项目协调人”打点关键人员；

（6）中标后向相关人员支付好处费；

（7）以分包、服务费、劳务费名义返还利益；

（8）投标资料由同一团队代做，留下串标痕迹。

很多企业在项目推进阶段并没有直接说“行贿”，但通过一系列不透明安排，把招投标变成了“看似公开、实则内定”的流程。这类风险一旦被查，企业很难用“业务人员个人行为”完全解释过去。

2.案例：技术参数“量身定制”，中标后项目被叫停

某设备企业参与一个大型园区智能化项目。项目金额不小，企业非常重视。业务团队在前期接触中了解到，甲方内部某负责人对其产品较为认可，于是企业技术人员配合该负责人提前提供了一套参数建议。

招标文件发布后，竞争对手发现部分核心参数高度贴合该企业产品，其他品牌很难完全满足，于是向主管部门投诉。后续调查发现，该企业虽然没有直接向甲方人员付款，但确实在招标前深度参与了参数设置，并与甲方个别人员存在非正式沟通记录。

最终项目被暂停，企业不仅失去了中标机会，还被甲方列入重点关注名单。更麻烦的是，企业内部才发现，业务团队长期缺乏投标合规意识，认为“提前沟通需求”“帮助客户完善参数”是正常商务动作，从未意识到可能构成不公平竞争风险。

这个案例提醒企业：招投标合规不是从提交标书那天才开始，而是从项目前期接触客户、影响需求设置时就已经开始。

3.防范：企业应当怎么防

企业参与招投标，至少要建立几道基本防线：

（1）投标前接触客户要有边界；

（2）技术交流不能变成排他性参数设计；

（3）严禁安排陪标、借资质、串通报价；

（4）投标文件制作、报价决策要留痕；

（5）对项目中介、协调人、合作方进行合规审查；

（6）中标后分包、服务费、咨询费要审查真实性；

（7）对重点项目进行律师或合规人员事前审查。

律师在这一场景中的作用，不只是审核标书，而是帮助企业识别项目全周期风险：从前期接触、投标策略、联合体安排、分包设计，到中标后的合同履行和付款安排，都要有合规边界。

02.场景二：渠道销售——返利、折扣、市场费容易变成利益输送工具

很多企业依赖经销商、代理商、渠道商拓展市场。渠道模式本身当然合法，也有商业必要性。但渠道销售的风险在于：企业的钱可能通过复杂的价格、返利、折扣、推广费安排流向不该流向的人。

渠道合规的难点，不在于企业能不能给折扣、能不能发返利，而在于这些利益是否真实、透明、合理、可追溯。

1. 风险：渠道费用最容易“说不清”

在渠道业务中，常见风险包括：

（1）返利政策不透明，个别渠道获得异常优惠；

（2）市场推广费没有真实活动支撑；

（3）经销商虚报终端销量套取奖励；

（4）折扣差价被用于打点终端客户人员；

（5）企业员工与经销商私下分成；

（6）通过渠道商向特定客户负责人输送利益；

（7）年终奖励、陈列费、推广费缺少验收记录。

很多企业看到渠道销售额增长，就忽略了费用真实性。等到财务核查、客户审计或内部举报出现时，才发现渠道费用背后有大量说不清的款项。

2.案例：市场推广费做了账，却没有真实推广

某消费品企业为了提升区域销售，向多家经销商支付“市场推广支持费”。合同约定，经销商用于门店陈列、终端促销和消费者活动。表面上看，这是一种常见商业安排。

一年后，公司总部审计发现，某区域推广费用增长很快，但当地销售数据并没有明显改善。进一步核查发现，经销商提交的活动照片重复使用，部分促销员名单虚假，所谓门店活动并未真实开展。更严重的是，有经销商承认，部分推广费用被用于向终端采购负责人“维护关系”。

企业这时非常被动。因为合同、发票、付款流程表面齐全，但真实业务证据不足。公司无法证明推广费用全部用于合法用途，也无法证明自己对经销商资金使用尽到了合理监督。

这个案例说明：

商业贿赂风险并不总是发生在公司账户直接付款给个人的那一刻，也可能发生在企业对渠道费用失去控制之后。

3.防范：企业应当怎么防

渠道业务合规，关键是把“钱的用途”管理清楚：

（1）制定统一、透明的返利和折扣政策；

（2）避免个别渠道享有无合理依据的特殊利益；

（3）市场费用必须有预算、方案、执行证明和验收；

（4）对经销商提交的活动材料进行抽查；

（5）大额渠道费用要进行合规复核；

（6）合同中约定经销商不得向客户人员输送利益；

（7）保留审计权、追偿权和解除权；

（8）对异常费用、异常折扣、异常销量进行预警。

律师可以帮助企业设计渠道合规条款、审查返利政策合法性、梳理市场费用证据标准，并在经销商违规时帮助企业追责和止损。

03.场景三：赞助、捐赠、会议活动——看似公益或宣传，实则可能暗藏利益交换

赞助、捐赠、会议、论坛、培训、考察等活动，在很多行业都很常见。企业通过这些活动提升品牌、维护客户、展示产品，本身并无问题。

但问题在于，如果赞助、捐赠或会议活动与具体交易机会、审批事项、采购决策绑定，就可能变成变相利益输送。

1. 风险：“名义正当”不等于“目的合规”

企业最容易误判的地方在于：只要有合同、有发票、有活动照片，就认为没有风险。但合规审查不仅看形式，还要看实质：

（1）赞助对象是否与企业交易决策有关；

（2）捐赠是否附带业务回报期待；

（3）会议活动是否真实开展；

（4）参会人员是否与活动主题匹配；

（5）费用标准是否明显过高；

（6）是否安排旅游、娱乐、购物等无关项目；

（7）是否通过会务公司套取资金；

（8）是否在关键项目决策前后发生。

尤其在医药、教育、金融、工程、设备采购等行业，会议费、培训费、赞助费、学术支持费等名义下的利益输送，一直是监管和审计关注重点。

2.案例：一场“考察交流”，最后变成客户内部审计问题

某软件企业为推广一套行业管理系统，邀请多家潜在客户单位的信息化负责人参加“数字化转型交流会”。会议地点选在热门旅游城市，议程安排两天，但真正产品交流只有半天，其余时间是景区参观和高标准宴请。

活动结束后，其中一家客户单位内部审计发现，参会人员在项目采购评审前接受了供应商安排的旅游和招待，认为可能影响采购公正性。该客户随即暂停与该软件企业的合作评审，并要求企业说明活动费用安排。

企业解释说这是品牌推广活动，不是行贿。但从材料看，活动时间与项目采购节点高度接近，参会人员均为采购相关部门负责人，费用标准明显偏高，且议程安排与业务交流不匹配。最终，企业虽未必构成严重法律后果，但项目合作基本失去机会。

这个案例的关键不在于企业是否“主观恶意明显”，而在于：当活动安排看起来像在影响客户决策，合规风险就已经出现。

3.防范：企业应当怎么防

赞助、捐赠、会议活动要建立审批和审查机制：

（1）明确活动目的必须真实、合理；

（2）避免在关键采购、审批、评审节点安排高规格接待；

（3）参会人员应与活动主题相关；

（4）禁止安排旅游、娱乐等非业务内容；

（5）费用标准要合理并可解释；

（6）赞助和捐赠不得与交易机会挂钩；

（7）会务公司、活动供应商要有真实服务；

（8）活动资料、签到、议程、照片、成果要留存。

律师可以帮助企业制定礼品招待、会议活动、赞助捐赠管理制度，特别是把“可以做什么、不能做什么、做到什么标准”讲清楚，避免业务部门凭经验判断。

04.场景四：内部审批权——腐败不只发生在对外交易，也可能发生在公司内部

很多企业谈反腐败，重点盯着外部客户、供应商和政府关系，却忽略了公司内部审批权本身也可能滋生腐败。

企业内部只要存在资源分配，就可能存在寻租空间。比如预算审批、费用审批、项目立项、合同签批、岗位晋升、绩效考核、门店选址、库存调拨、客户资源分配等，都可能成为内部腐败风险点。

1.风险：内部权力不受约束，也会变成交易对象

常见风险包括：

（1）项目负责人利用审批权向下属或合作方索要好处；

（2）区域经理决定门店资源分配时收受利益；

（3）费用审批人默许虚假报销并分成；

（4）管理人员以晋升、调岗、绩效为条件收取利益；

（5）仓储、物流人员利用发货顺序、库存调拨收取好处；

（6）内部评审人员泄露评分标准或评审结果。

这些问题不一定发生在传统意义上的“商务场合”，但同样会侵蚀企业管理秩序。更重要的是，内部腐败会直接破坏员工公平感和组织信任。

2.案例：区域经理“卖资源”，优秀员工集体离职

某连锁服务企业在多个城市设有门店。公司实行区域管理，由区域经理负责门店资源分配、促销名额、人员调配和部分绩效建议。

一段时间后，公司发现某区域业绩看似稳定，但员工流失率很高。离职访谈中，多名员工反映，区域经理会把优质客户线索、热门门店岗位、促销预算优先给“关系好”的店长，有人私下请吃饭、送礼或给予其他利益后，更容易获得资源支持。

公司起初认为这是管理风格问题，但进一步调查发现，该区域经理长期利用资源分配权谋取私人利益，导致真正业绩好的员工得不到机会，部分门店数据也存在人为调整。

这个案例的损失不只是几笔好处费，而是组织生态被破坏：优秀员工离开，基层不再相信规则，管理层看到的数据也开始失真。

3.防范：企业应当怎么防

内部审批和资源分配要避免“一个人说了算”：

（1）对关键审批权进行分级授权；

（2）重大资源分配要有透明标准；

（3）绩效、晋升、调岗要留存依据；

（4）对高风险岗位进行定期轮岗；

（5）建立利益冲突申报机制；

（6）对异常审批、异常费用、异常绩效进行抽查；

（7）建立员工举报和保护机制；

（8）对管理人员开展廉洁履职培训。

律师在这一场景中，可以协助企业把内部纪律、劳动合同、员工手册、奖惩制度和调查流程衔接起来。否则企业即使发现管理人员腐败，也可能因为制度依据不足、调查程序不规范，在解除劳动合同或追偿损失时陷入被动。

05.场景五：并购、融资、上市与大客户合作——历史腐败问题会变成企业发展障碍

很多企业平时觉得反腐败合规离自己很远，直到准备融资、并购、上市，或者进入大客户供应商体系时，才发现过去那些“不规范操作”会被一项项翻出来。

企业发展到一定阶段，别人不仅看你的收入和利润，也会看你的收入是怎么来的、费用是怎么花的、客户是怎么获得的、供应商是怎么选择的、历史上有没有重大合规风险。

1.风险：合规问题会影响企业估值和交易机会

在融资、并购、上市或大客户准入过程中，常见被审查的问题包括：

（1）是否存在异常销售费用；

（2）是否存在大额咨询费、服务费、推广费；

（3）是否依赖不透明渠道获取客户；

（4）是否有商业贿赂举报或处罚记录；

（5）是否有客户、供应商关联关系未披露；

（6）是否存在员工舞弊或管理层诚信问题；

（7）是否有重大合同通过不正当方式取得；

（8）是否建立反腐败和反舞弊制度。

投资人、并购方、券商、审计机构、大客户合规部门看到这些问题时，不一定会马上否定企业，但一定会要求解释、补充材料、整改，甚至调整估值、设置赔偿条款、推迟合作。

2.案例：融资尽调发现异常费用，投资人要求降估值

某成长型企业准备引入战略投资人。企业收入增长很快，客户质量也不错，创始团队原本对融资很有信心。

但在法律和财务尽调中，投资人发现公司过去两年存在多笔大额“商务拓展费”和“客户维护费”。这些费用有发票，也有付款审批，但具体服务内容不清楚，收款方多为小型服务公司，部分公司成立时间短、人员少、业务能力无法证明。

投资人进一步要求解释这些费用与重要客户订单之间的关系。企业管理层无法提供完整资料，只能说明“当时为了开拓市场，行业里都这样操作”。最终，投资人认为该企业存在潜在商业贿赂和财务不规范风险，要求降低估值，并在投资协议中加入更严格的陈述保证和赔偿条款。

企业并没有立即受到处罚，但融资节奏被拖慢，谈判主动权明显下降。

这个案例说明：反腐败合规不是只在监管检查时有用，它会直接影响企业融资、估值、上市和大客户合作。

3.防范：企业应当怎么防

企业如果有融资、上市、并购或大客户合作计划，更应提前做合规梳理：

（1）清理历史异常费用；

（2）梳理重点客户获取过程；

（3）审查渠道、代理、服务商合作文件；

（4）补充合同、验收、交付和付款依据；

（5）建立反商业贿赂制度和培训记录；

（6）对重点岗位人员进行合规访谈；

（7）对历史举报和争议事项形成处理记录；

（8）对发现的问题进行整改并留痕。

律师可以帮助企业做合规尽调预审，也就是在外部投资人、券商、大客户来审查之前，先帮助企业把问题找出来、分级处理、补齐材料、制定解释口径和整改方案。

这不是“包装企业”，而是帮助企业真实地提升治理能力，避免因为历史不规范拖累未来发展。

06.五个场景背后的共同逻辑：商业贿赂从来不是孤立事件

从招投标、渠道销售、赞助会议、内部审批，到融资上市审查，这五个场景看起来不同，但背后有共同规律。

商业贿赂通常发生在四类地方：

企业反腐败合规真正要解决的，就是这四个问题：（1）权力不能失控；（2）利益不能失踪；（3）规则不能含糊；（4）证据不能空白。

很多企业并不是完全没有制度，而是制度与业务脱节。文件写得很严，实际执行靠人情；审批流程很多，真正审查很少；合同条款完整，履约证据不足；培训年年做，员工还是不知道具体场景怎么判断。而这就是律师介入的价值所在。

07.结语：企业要找的不是“灰色捷径”，而是可持续增长的底线能力

商业贿赂最大的迷惑性在于，它有时看起来能解决短期问题：拿下项目、维护关系、打通渠道、加快审批、抢占资源。但从长期看，它会不断侵蚀企业的利润、信誉、组织公平和发展机会。靠灰色手段拿到的增长，往往也会被灰色风险反噬。

商业世界里，机会很重要，速度也很重要。但对一家长期发展的企业来说，底线同样重要。企业真正要建立的竞争力，不只是产品、价格、资源和销售能力，还包括一项越来越重要的能力：

在复杂商业环境中，既能做成业务，又能守住底线。

招投标、渠道销售、赞助会议、内部审批、融资上市审查，这五个场景并不遥远。它们每天都发生在企业经营中。企业越早识别这些风险，越早建立规则，越能避免在关键时刻被问题拖住脚步。

因为真正走得远的企业，不是最会走捷径的企业，而是能把路走正、走稳、走长的企业。

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