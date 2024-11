Étude Sur Les Tendances En Matière De Cybersécurité Au Canada – 2024

Veuillez noter que la version française de l'étude sera disponible sous peu. Pour obtenir la version anglaise, cliquez ici.

Blakes est fier de lancer la cinquième édition annuelle de son Étude sur les tendances en matière de cybersécurité au Canada. Chacune des sept sections de notre étude porte sur un aspect différent de la cybersécurité au Canada. En plus de présenter les tendances relatives aux cyberincidents, cette cinquième édition donne aux lecteurs un aperçu des tendances concernant le signalement obligatoire des atteintes, les litiges fondés sur des questions de cybersécurité, la réglementation en matière de cybersécurité, la vérification diligente au chapitre de la cybersécurité dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions, ainsi que la préparation en cas de cyberincident, le tout dans le contexte du marché canadien.

Nous vous invitons à consulter les résultats de notre étude et à y découvrir des renseignements précieux qui vous seront utiles pour élaborer ou optimiser votre stratégie de cyberpréparation. Nous espérons que l'analyse et l'exposé préparés par notre équipe aideront les organisations canadiennes à évaluer les risques et à prendre des décisions éclairées en la matière.

Nous rappelons à nos lecteurs que l'une des mesures les plus importantes qu'une organisation puisse prendre pour se protéger adéquatement contre les cybermenaces consiste à demeurer vigilante. Une organisation qui maintient une telle vigilance met régulièrement à jour ses politiques, fait preuve de prudence lors de l'intégration de nouveaux systèmes et processus, et offre de la formation continue à ses membres.

Blakes est bien placé pour aider ses clients à composer avec tous les aspects du droit de la cybersécurité, de la préparation aux éventuels cyberincidents à la prise en charge des litiges qui pourraient en résulter.

