Nouvelles normes en matière de conduite automobile: un aperçu de la gouvernance des véhicules autonomes et connectés

Les véhicules autonomes et connectés transforment les modes de transport contemporains grâce à l'utilisation de capteurs avancés, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine. L'attrait d'une conduite simplifiée et d'une productivité accrue suscite un intérêt croissant tant chez les usagers que chez les entreprises du secteur. Toutefois, la réglementation varie considérablement entre le Canada, l'Union européenne et les États-Unis, en l'absence d'un cadre harmonisé en matière de gouvernance. Au Canada, par exemple, la réglementation relève à la fois des gouvernements fédéral et provinciaux, obligeant les utilisateurs à se conformer aux lois émanant des deux paliers. Les entreprises doivent donc maîtriser les subtilités propres à chaque cadre réglementaire pour assurer une conformité continue face à l'évolution des normes et exigences du secteur.

Le présent bulletin décrit le cadre juridique régissant les véhicules autonomes et connectés auCanada et ailleurs dans le monde. Premier article d'une série à venir, il offre un point de départ aux entreprises et aux utilisateurs qui évoluent dans ce secteur.

Les 6niveaux d'automatisation de la conduite de véhicules autonomes et connectés

La Society ofAutomotive Engineers (SAE) définit six niveaux d'automatisation pour guider les gouvernements dans l'élaboration de réglementation adaptée concernant les véhicules autonomes et connectés1. De l'absence d'automatisation (niveau0) à l'automatisation complète (niveau5), ces différents niveaux reflètent un passage progressif du contrôle par un humain au contrôle par un système. Comme les organismes réglementaires adoptent des approches différentes—certains imposent des restrictions sur certains niveaux d'automatisation tandis que d'autres favorisent une intégration plus large—, il est important de se familiariser avec les niveaux décrits ci-dessous afin de bien interpréter les exigences relatives aux véhicules autonomes et connectés.

Tableau 1: Niveaux d'automatisation selon la SAE NIVEAU AUTOMATISATION DESCRIPTION INTERVENTION HUMAINE 0 Aucune automatisation Le conducteur exécute toutes les manSuvres. Contrôle total 1 Aide à la conduite Le véhicule dispose de fonctions d'assistance de base comme le régulateur de vitesse. Direction et surveillance 2 Automatisation partielle Le système du véhicule contrôle les fonctions d'accélération, de freinage et de direction, sous la surveillance du conducteur. Surveillance du conducteur 3 Automatisation conditionnelle Le système du véhicule autonome ou connecté exécute les manSuvres, mais le conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle au besoin. Surveillance (veille) 4 Automatisation élevée Le véhicule fonctionne de façon autonome dans des conditions propices sans intervention humaine. Intervention occasionnelle 5 Automatisation complète Aucune intervention humaine n'est requise, peu importe les conditions. Absence d'intervention

Véhicules autonomes et connectés – approche canadienne

AuCanada, la réglementation des véhicules autonomes et connectés est partagée entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, et exige donc le respect des règles émanant des différents paliers. Au fédéral, le ministère des Transports veille à l'intégration de ces véhicules et à la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la manutention: