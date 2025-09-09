Refonte du régime d'information minière par les ACVM : dernière occasion de formuler vos commentaires

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») proposent de remplacer le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), lequel est demeuré en grande partie inchangé depuis plus de dix ans. Des changements sont toutefois maintenant à prévoir, avec le remplacement du Règlement 43-101 envisagé par les ACVM (la « proposition ») qui se pointe à l'horizon.

La proposition revêtirait une importance notable à plusieurs égards, puisqu'elle vise à moderniser et à simplifier les obligations d'information applicables aux émetteurs miniers. Elle viendrait redéfinir ces obligations et pourrait soulever certaines difficultés.

Des évolutions aux pratiques actuelles de communication de l'information des émetteurs seraient à tout le moins inévitables.

Étant donné les consultations déjà menées par les ACVM auprès de l'industrie, il est fort probable que la version définitive des changements soit fidèle à la proposition. Cela dit, les ACVM recevront encore les commentaires jusqu'au 10 octobre 2025. Pour l'industrie minière, il pourrait donc s'agir de la dernière occasion de commenter les changements éventuels au Règlement 43-101. Nous invitons les émetteurs miniers qui souhaitent se prononcer à transmettre leurs observations directement aux ACVM ou par l'intermédiaire de Fasken.

Bref contexte

La proposition illustre la volonté des ACVM d'adapter les obligations d'information des émetteurs miniers à l'évolution des pratiques de l'industrie, des questions réglementaires et des attentes du marché qui a eu lieu depuis la dernière réforme majeure du Règlement 43-101, survenue il y a 14 ans. Outre le règlement lui-même, la proposition prévoit également des modifications à l'Annexe 43-101A1, Rapport technique et à l'Instruction générale relative au Règlement 43-101 (l'« Instruction générale »).

La proposition découle des travaux entrepris par les ACVM à la suite de la publication, en avril 2022, du Document de consultation 43-401.1 Les commentaires ont été recueillis notamment dans le cadre d'examens de l'information continue ainsi que de consultations auprès d'émetteurs et de parties prenantes de l'industrie, y compris de groupes autochtones.2Une version quasi définitive de la proposition a d'ailleurs été rendue publique en amont du congrès de l'ACPE 2025, en février dernier, afin de favoriser les discussions au sein de l'industrie, tant pendant qu'après l'événement.3

Dans l'ensemble, les ACVM indiquent vouloir « actualiser et simplifier le régime canadien d'information minière tout en continuant à protéger les investisseurs et ce, sans imposer de fardeau réglementaire indu aux participants au marché ». Elles cherchent également à « préserver la prépondérance du Canada dans la formation efficiente de capital pour les émetteurs du secteur [minier] ».

Aperçu de certaines caractéristiques de la proposition

Les émetteurs qui envisagent de formuler des commentaires ou de soulever des préoccupations à l'égard de la proposition peuvent tenir compte, entre autres, des éléments suivants :

« Renseignements pertinents » et « renseignements importants »

La proposition remplace l'expression « renseignements scientifiques et techniques importants » par « renseignements scientifiques et techniques pertinents » en ce qui a trait au contenu d'un rapport technique. Selon les ACVM, ce changement vise à préciser que la personne qualifiée n'a pas à se prononcer sur l'importance des renseignements. Elle doit plutôt déterminer quels renseignements sont pertinents pour le projet minier aux fins du rapport technique. Comme la notion de pertinence est plus large que celle d'importance, les personnes qualifiées pourraient devoir exercer une vigilance accrue dans l'évaluation de l'information à communiquer.4

Information sur les ressources minérales

La proposition impose des obligations de communication plus strictes en matière d'estimation des ressources minérales que celles actuellement en vigueur. Les nouvelles obligations exigent notamment que les émetteurs fournissent : 1) des renseignements sur la façon dont ont été établies les perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme; 2) de l'information bonifiée sur la classification des estimations de ressources minérales; 3) le pourcentage des ressources attribuables à l'émetteur lorsqu'il n'en détient qu'une partie; et 4) de l'information sur les risques propres au projet en ce qui a trait aux estimations des ressources minérales. Par ailleurs, ces nouvelles exigences doivent aussi être envisagées dans le contexte de situations où un émetteur et une personne qualifiée seraient tenus d'assumer la responsabilité d'une estimation historique, même s'ils n'ont pas participé à son élaboration.

Analyse des terrains adjacents

Les ACVM soulignent que l'information exigée au sujet des terrains adjacents « est souvent utilisée à des fins promotionnelles dans les rapports techniques et autres documents ». La proposition permet encore aux émetteurs de présenter des données sur la minéralisation d'un projet voisin, mais elle précise qu'un émetteur « ne peut mettre l'accent sur ce type d'information ». Elle impose aussi l'inclusion d'une mise en garde selon laquelle ces renseignements ne constituent pas nécessairement une indication de la minéralisation du projet minier de l'émetteur. Enfin, celui-ci devra expliquer le lien entre son projet minier et le terrain voisin.

Émetteurs sans projets avancés

Le Règlement 43-101 fait actuellement la distinction entre un « terrain d'exploration à un stade préliminaire » et un « terrain à un stade avancé », certaines obligations d'information ne s'appliquant qu'à cette dernière catégorie. La proposition élimine ces définitions et rend l'Annexe 43-101A1 applicable aux projets miniers de tous stades. Les auteurs de rapports techniques pourront préciser, le cas échéant, les rubriques qu'ils jugent non pertinentes, ce qui pourrait toutefois demander un examen attentif selon les circonstances.

Application à l'information écrite concernant des terrains non importants

À l'heure actuelle, le Règlement 43-101 impose certaines obligations lorsqu'un émetteur fournit par écrit des renseignements scientifiques et techniques sur la vérification des données, l'exploration ou encore les ressources et réserves minérales. Ces obligations, qui comprennent la fourniture de renseignements supplémentaires précis, ne s'appliquent que lorsque la communication vise un projet important pour l'émetteur. La proposition viendrait élargir la portée de ces exigences, qui s'appliqueraient désormais aussi aux projets miniers qui ne sont pas importants. Une exception demeure possible si un rapport technique contenant déjà ces renseignements a été déposé par le passé. Or, dans les faits, il est rare qu'un émetteur dispose d'un tel rapport pour un projet non important. La proposition clarifie aussi un principe clé : toute communication de renseignements scientifiques et techniques doit obligatoirement être fondée sur des données préparées ou approuvées par une personne qualifiée même lorsqu'il est question

Vérification des données

Les exigences de la proposition en matière de vérification des données s'appuient sur l'expérience des ACVM, qui ont « observé plusieurs cas d'information inadéquate sur la vérification des données à tous les stades de développement d'un projet minier ». Plus précisément, les ACVM notent que plusieurs personnes qualifiées « ont uniquement vérifié, à tort, les données se rapportant aux activités d'exploration et de forage et non les autres données techniques, comme les méthodes d'exploitation ou les procédés métallurgiques ».

Pour corriger cette lacune, il faudra présenter de l'information précise, section par section, sur la manière dont les données scientifiques et techniques, comme les résultats de forage, les estimations de ressources minérales, les procédés métallurgiques et les méthodes d'exploitation, ont été vérifiées par une personne qualifiée, qui devra également fournir des renseignements additionnels sur les mesures prises pour confirmer que les données ont été produites selon les normes de l'industrie. La personne qualifiée devra en outre exprimer son opinion quant à l'adéquation de ces données. Enfin, la proposition supprimerait la possibilité actuellement offerte d'expliquer l'absence de vérification des données. Désormais, la personne qualifiée devra obligatoirement se prononcer sur le caractère adéquat de la vérification effectuée.

Suppression des exonérations de responsabilité

À l'heure actuelle, le Règlement 43-101 encadre uniquement l'utilisation des mises en garde dans les rapports techniques. Selon les ACVM, cette situation a mené plusieurs émetteurs à inclure de telles clauses dans d'autres documents, et ce, « sans tenir compte de la véracité de l'information scientifique et technique présentée sur un projet minier ». Pour y remédier, la proposition étendrait l'interdiction de présenter des renseignements scientifiques ou techniques comportant une exonération de responsabilité ou en limitant la fiabilité, qu'ils figurent ou non dans un rapport technique. Les personnes qualifiées devront donc assumer pleinement la responsabilité de tous les renseignements scientifiques et techniques qu'elles approuvent.

Codes étrangers

Les émetteurs étrangers ne pourront plus se fonder sur d'autres codes de présentation. Ainsi, l'information présentée dans les rapports techniques par ces émetteurs devra obligatoirement respecter les Normes de définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales (les « définitions de l'ICM ») établies par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (l'« ICM »).

Nouvelles définitions

Les ACVM ont confirmé collaborer avec l'ICM afin d'ajouter de nouvelles définitions dans une version révisée des définitions de l'ICM. Parmi celles-ci, on retrouvera notamment le terme « étude d'opportunité », qui remplacera l'expression « évaluation économique préliminaire », ainsi que le terme « cible d'exploration », qui se substituera à « cible qui doit faire l'objet d'une exploration plus poussée ». La proposition intègre par renvoi les définitions d'« étude de préfaisabilité » et d'« étude de faisabilité », de même que différentes catégories de ressources et de réserves minérales prévues dans les définitions de l'ICM.

Sociétés de redevances

Un émetteur qui n'a qu'un droit de redevance ou un droit similaire sur un projet minier ne sera plus tenu de déposer un rapport technique.

Cumul des ressources présumées

L'interdiction d'additionner les ressources minérales présumées aux autres catégories d'estimations de ressources minérales afin de présenter le total des ressources minérales a été levée, pourvu que chacune des catégories de ressources soit aussi présentée séparément.

Questions autochtones, « titulaires de droits » et collectivités

La proposition prévoit des exigences accrues en matière de présentation d'information concernant les questions autochtones, mais précise que d'autres aspects devraient faire partie du dossier d'information continue de l'émetteur.5 Cette évolution s'appuie sur les commentaires reçus de groupes autochtones et d'autres parties prenantes. Selon les ACVM, ces renseignements supplémentaires à fournir sont essentiels pour permettre aux investisseurs de « bien comprendre les risques et incertitudes associés à un projet minier et d'en prendre la pleine mesure ».

Les ACVM se sont demandé si l'information sur les relations d'un émetteur avec les peuples autochtones devait obligatoirement figurer dans un rapport technique ou si elle était plus appropriée dans le dossier d'information continue de l'émetteur. Plusieurs intervenants ont fait valoir que les rapports techniques sont des documents qui mettent l'accent sur l'atteinte d'objectifs, qui servent d'appui à l'information scientifique présentée par un émetteur au sujet de ses projets miniers et qui ne s'harmonisent pas naturellement avec la communication de ce type d'information. La solution retenue par la proposition est d'exiger que les rapports techniques comprennent la mention : 1) de tous les permis exigés par la loi en lien avec les peuples autochtones, les titulaires de droits et les collectivités; 2) des dates et de l'état d'avancement des négociations avec ces groupes; 3) de toute convention conclue avec les peuples autochtones, les titulaires de droits et les collectivités.

De plus, la proposition remplace les termes « locales » et « conséquences sociales et sur la collectivité » par l'expression « titulaires de droits », au sens large. Elle oblige également les émetteurs à préciser, dans les rapports techniques, les dates et les sources de toute information concernant les permis et les facteurs environnementaux et sociaux. L'objectif est de permettre au public d'évaluer si l'information communiquée est à jour.

Conclusion

La réforme proposée du Règlement 43-101 par les ACVM marque une étape importante pour l'industrie minière. Elle survient aussi dans un contexte de vive concurrence mondiale entre les marchés boursiers, chacun cherchant à attirer et à fidéliser les émetteurs miniers. Les émetteurs qui souhaitent formuler des observations ou qui ont des préoccupations substantielles à l'égard de la proposition devraient transmettre leurs commentaires aux ACVM d'ici le 10 octobre 2025, date de fin de la consultation publique.

Il importe d'examiner les modifications proposées dans leur ensemble, et ce, en collaboration avec les personnes qualifiées de l'émetteur. L'analyse doit également tenir compte des répercussions concrètes sur le plan pratique et opérationnel. À titre d'exemple, le nouveau traitement des estimations de ressources minérales doit être évalué conjointement avec les nouvelles règles sur la vérification des données et la suppression des exonérations de responsabilité. Autre exemple : il faudra penser à la façon dont les nouvelles obligations d'information liées aux peuples autochtones, aux titulaires de droits et aux collectivités pourraient s'appliquer si un émetteur est engagé, en parallèle, dans des discussions ou négociations confidentielles avec plusieurs de ces parties dont les intérêts ou revendications risquent de se recouper.

Indépendamment de leur intention de commenter ou non la proposition, les émetteurs auraient avantage à amorcer dès maintenant leur planification afin de prévoir et d'intégrer efficacement les changements opérationnels requis pour se conformer aux futures exigences.

Les auteurs remercient Paul Blyschak (avocat-conseil) et Yianni Patiniotis (étudiant d'été) pour leur aide dans la préparation du présent article.

Footnotes

