F&A de sociétés fermées : Bilan de l'année et perspectives

Plusieurs tendances notables ressortent des activités de F&A visant des sociétés fermées en 2024. Au cours de la dernière année, non seulement les parties ont-elles montré de la prudence dans leurs opérations, mais le marché canadien a aussi ressenti les effets d'une plus grande surveillance de la part des organismes de réglementation, d'une croissance du financement par capitaux privés et d'un secteur de l'assurance des déclarations et des garanties en pleine maturité.

Voici un aperçu des principales tendances de la dernière année et des raisons pour lesquelles de nombreux observateurs sont optimistes à l'égard des opérations de F&A de sociétés fermées pour 2025.

Le rythme et le volume des opérations en 2024 reflètent l'incertitude créée par les taux d'intérêt, l'inflation, les élections américaines, l'instabilité mondiale et le resserrement des marchés du crédit. Malgré plusieurs opérations importantes, le volume a été inférieur aux niveaux historiques. De plus, un grand nombre d'opérations ont progressé plus lentement en raison de la réalisation de vérifications diligentes plus minutieuses de la part des acheteurs et de négociations laborieuses relativement aux évaluations et à d'autres modalités clés des opérations. La surveillance des organismes de réglementation s'est accrue dans l'ensemble, que ce soit au regard des lois en matière de concurrence, d'antitrust et d'investissement étranger ou encore des règles prudentielles ou sectorielles. En conséquence, les périodes entre la signature et la clôture se sont allongées; la nécessité d'obtenir des conseils juridiques spécialisés a augmenté; et les coûts d'exécution et d'intégration ont grimpé. Bien qu'un certain nombre de personnes s'attendent à un allègement de la surveillance attribuable aux politiques américaines favorables aux entreprises sous la présidence de Trump, rien ne donne à penser que les organismes de réglementation canadiens pourraient relâcher leur vigilance dans un proche avenir. Le financement par capitaux privés gagne du terrain au Canada. Cette tendance, qui a pris de l'ampleur aux États-Unis ces dernières années, a stimulé la croissance de certains fonds de titres de créance axés sur les sociétés fermées de secteurs en particulier au nord de la frontière. Il sera intéressant de voir si les sociétés de fonds canadiennes constitueront des fonds de titres de créances plus diversifiés pour dynamiser l'activité du capital-investissement. L'assurance des déclarations et des garanties fait désormais partie des outils couramment utilisés par les promoteurs privés et les investisseurs stratégiques dans le cadre d'opérations de F&A. Grâce à l'évolution de ce secteur, les négociateurs ont accès à de meilleurs produits, ainsi qu'à un plus grand nombre de fournisseurs et de courtiers. Le nombre croissant de demandes de règlement liées à ce type d'assurance a permis de recueillir des données précieuses qui aident les négociateurs à identifier des fournisseurs offrant un service et des processus de réclamation de qualité supérieure. Que nous réserve 2025? Les experts s'attendent à une hausse importante du nombre d'opérations de F&A visant des sociétés fermées, soutenue par la demande et l'offre qui ont été refoulées et les capitaux inexploités des sociétés de capital-investissement. Selon un sondage récent mené par KPMG, neuf chefs de la direction de grandes entreprises canadiennes sur dix envisagent de réaliser des acquisitions au cours des trois prochaines années pour stimuler la croissance de leur entreprise, et 41 % des chefs de la direction planifient de faire des acquisitions majeures.

