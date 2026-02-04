ITCMD sobre herança do exterior: o que mudou e quem é impactado

Nova regulamentação autoriza a cobrança do ITCMD sobre heranças e doações do exterior e exige atenção de famílias com patrimônio internacional

A recente regulamentação do ITCMD trouxe regras mais claras sobre a tributação de heranças recebidas do exterior. O tema é relevante para famílias com patrimônio internacional ou herdeiros residentes no Brasil.

Abaixo resumimos os principais pontos.

O que é o ITCMD?

O ITCMD é o imposto estadual que incide sobre heranças e doações. Cada estado possui regras próprias, mas a nova legislação nacional autoriza expressamente a cobrança em situações que antes eram juridicamente discutidas.

O que mudou na prática?

Estados passam a ter base legal para cobrar ITCMD quando:

o falecido residia no exterior

os bens estão localizados no exterior

a herança é recebida por herdeiro residente no Brasil

a doação é feita a beneficiário residente no Brasil

Antes, muitos desses casos eram judicialmente questionáveis. Agora, a tendência é de maior cobrança pelos estados.

Quem pode ser impactado?

Famílias que tenham:

investimentos ou imóveis no exterior

contas offshore

trusts ou estruturas internacionais

herdeiros residindo em países diferentes

planejamentos sucessórios internacionais

Mesmo patrimônios já estruturados podem precisar de revisão.

Riscos imediatos

autuações estaduais

multas e juros

divergências entre estados

insegurança na partilha internacional

dupla tributação em alguns cenários

O que pode ser feito desde já?

Recomenda-se:

revisar estruturas patrimoniais internacionais

avaliar impacto sucessório

antecipar doações ou reorganizações

alinhar residência fiscal de herdeiros

revisar testamentos e planejamentos existentes

Cada família deve ser analisada individualmente.

Conclusão

A nova regra não significa que toda herança do exterior será automaticamente tributada da mesma forma, mas aumenta significativamente o risco de cobrança.

