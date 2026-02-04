ITCMD sobre herança do exterior: o que mudou e quem é impactado

ARTICLE
4 February 2026

Vera Helena Cardoso and Carolina Ducci
Nova regulamentação autoriza a cobrança do ITCMD sobre heranças e doações do exterior e exige atenção de famílias com patrimônio internacional

A recente regulamentação do ITCMD trouxe regras mais claras sobre a tributação de heranças recebidas do exterior. O tema é relevante para famílias com patrimônio internacional ou herdeiros residentes no Brasil.

Abaixo resumimos os principais pontos.

O que é o ITCMD?

O ITCMD é o imposto estadual que incide sobre heranças e doações. Cada estado possui regras próprias, mas a nova legislação nacional autoriza expressamente a cobrança em situações que antes eram juridicamente discutidas.

O que mudou na prática?

Estados passam a ter base legal para cobrar ITCMD quando:

  • o falecido residia no exterior
  • os bens estão localizados no exterior
  • a herança é recebida por herdeiro residente no Brasil
  • a doação é feita a beneficiário residente no Brasil

Antes, muitos desses casos eram judicialmente questionáveis. Agora, a tendência é de maior cobrança pelos estados.

Quem pode ser impactado?

Famílias que tenham:

  • investimentos ou imóveis no exterior
  • contas offshore
  • trusts ou estruturas internacionais
  • herdeiros residindo em países diferentes
  • planejamentos sucessórios internacionais

Mesmo patrimônios já estruturados podem precisar de revisão.

Riscos imediatos

  • autuações estaduais
  • multas e juros
  • divergências entre estados
  • insegurança na partilha internacional
  • dupla tributação em alguns cenários

O que pode ser feito desde já?

Recomenda-se:

  • revisar estruturas patrimoniais internacionais
  • avaliar impacto sucessório
  • antecipar doações ou reorganizações
  • alinhar residência fiscal de herdeiros
  • revisar testamentos e planejamentos existentes

Cada família deve ser analisada individualmente.

Conclusão

A nova regra não significa que toda herança do exterior será automaticamente tributada da mesma forma, mas aumenta significativamente o risco de cobrança.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Vera Helena Cardoso
Carolina Ducci
