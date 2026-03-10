Por que fazer um testamento? (E por que agora?)

O número de testamentos no Brasil bateu recorde em 2025 e continua crescendo em 2026. Esse movimento reflete algo importante: planejar a sucessão deixou de ser apenas para grandes fortunas. Hoje, é uma ferramenta essencial para qualquer família que queira evitar conflitos e organizar o patrimônio.

Abaixo, as principais funções de um testamento.

1. Organizar a sucessão e evitar conflitos

Situação familiar Quem herda pela lei Há filhos Filhos e cônjuge ou companheiro, a depender do regime de bens Não há filhos Pais e cônjuge ou companheiro Não há filhos nem pais Cônjuge ou companheiro herda sozinho Não há cônjuge, descendentes nem ascendentes Colaterais (irmãos, tios, sobrinhos)

Essa destinação padrão nem sempre reflete a vontade da família. Com testamento, é possível:

destinar a parte disponível (livre) do patrimônio a quem quiser

escolher quais bens vão compor os quinhões dos herdeiros

definir quem vai administrar os bens dos menores

determinar a destinação das doações feitas em vid

equilibrar situações familiares específicas

prever proteção para o cônjuge ou companheiro

evitar conflitos entre filhos, enteados ou famílias de casamentos anteriores

Em famílias empresárias, isso costuma evitar disputas que podem durar anos.

2. Proteger o patrimônio para as próximas gerações

O testamento pode incluir cláusulas como:

Incomunicabilidade – o bem não entra em eventual separação do herdeiro

Impenhorabilidade – o bem não pode ser tomado por dívidas ou ser dado em garantia de outros negócios

Inalienabilidade – o bem não pode ser transferido por determinado período ou condição

Essas cláusulas podem ser estendidas também aos frutos e rendimentos do bem. Por exemplo: se um imóvel tem incomunicabilidade com extensão aos frutos, o aluguel também fica protegido.

Importante: essas proteções só podem ser feitas em testamento ou doações em vida.

3. Indicar tutor de filhos menores ou incapazes

Você pode indicar quem cuidará dos filhos se algo acontecer, evitando decisões judiciais inesperadas.

4. Reduzir conflitos e agilizar o inventário

O testamento não elimina o inventário, mas ajuda a:

simplificar a divisão

reduzir disputas

acelerar o processo

evitar bloqueio de sociedades familiares

E por que agora?

O processo ficou mais simples: cartórios estão digitalizados, registros são localizáveis e o testamento pode ser atualizado facilmente sempre que necessário.

O testamento representa a oportunidade de expressar sua vontade de forma clara, garantindo a proteção e a organização do patrimônio para que ele permaneça na família com segurança.

