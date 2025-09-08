ARTICLE
8 September 2025

Procuradoria da Fazenda edita parecer sobre Programa de Alimentação do Trabalhador

Brazil Tax
Henrique Lopes and Matheus Barreto

Parecer favorável aos contribuintes reconhece que não devem prevalecer limitações de decreto sobre o PAT; lei garante a empresas direito a dedução fiscal

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou, no dia 20 de agosto, o Parecer SEI 1506/2024/MF, em que reconhece que não devem prevalecer as limitações impostas pelo Decreto nº 10.854/2021 ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O programa, instituído pela Lei nº 6.321/1976, é uma política pública do governo federal que visa melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores. A lei garante às empresas que aderem ao PAT o direito à dedução em dobro das despesas realizadas no programa do seu lucro tributável, limitado a 4% do imposto devido no período.

A Receita Federal, contudo, entendia que a dedução deveria ser aplicada apenas sobre a alíquota de 15% do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), desconsiderando-se o adicional de 10% do imposto.

Além disso, o Decreto nº 10.854/2021 restringiu o benefício apenas a (i) trabalhadores que recebessem até cinco salários-mínimos; e (ii) valores de dedução limitados a um salário-mínimo.

O STJ, no entanto, possui entendimento consolidado favorável aos contribuintes, no sentido de que as limitações são ilegítimas (tanto em relação à dedutibilidade do PAT do adicional ao IRPJ; quanto àquelas trazidas pelo Decreto nº 10.854/2021).

Em relação à limitação do adicional de IRPJ, a PGFN já havia reconhecido o entendimento do STJ, ficando dispensada de contestar e recorrer em ações judiciais que tratem do tema, nos termos do Parecer SEI 268/2023/ME.

Agora, a PGFN incluiu também a discussão relativa às limitações do Decreto nº 10.854/2021 na lista de casos em que há dispensa de contestar e recorrer, por meio da publicação do Parecer SEI 1506/2024/ME.

Apesar de constituírem argumento muito persuasivo, os Pareceres não vinculam a Receita Federal, que mantém seu entendimento restritivo. Deste modo, é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação judicial individual com o objetivo de afastar as limitações, especialmente considerando as chances de êxito prováveis de provimento jurisdicional.

